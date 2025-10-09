Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:57 AM IST

    സ്റ്റാറാണ്​ ‘എ സ്റ്റാർ’

    വീ​ട്ട​മ്മ​യു​ടെ സം​രം​ഭം; 50ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി
    shanthini
    ശാ​ന്തി​നി

    മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം: കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്​ ഒ​രു​മാ​ർ​ഗ​വു​മി​ല്ലാ​തെ വ​ഴി​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ നൈ​റ്റി വി​ൽ​പ​ന. ഇ​ന്ന്​ ‘എ ​സ്റ്റാ​ർ’ നൈ​റ്റി​ക​ൾ നാ​ട​റി​യു​ന്ന ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യി മാ​റി. 50ലേ​റെ പേ​ർ​ക്ക് പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യും പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യും ജോ​ലി ന​ൽ​കി മാ​തൃ​ക തീ​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു സം​രം​ഭ​ക​യാ​യ വീ​ട്ട​മ്മ. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ഗ്ലാ​സ്​ ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ ജോ​ലി ന​ഷ്ട​മാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ണ്ട് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ൾ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തെ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ശാ​ന്തി​നി നൈ​റ്റി വി​ൽ​പ​ന തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. വീ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു മു​റി​യി​ൽ ര​ണ്ട് മെ​ഷീ​നു​ക​ളു​മാ​യി ത​യ്ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ത്ത് മെ​ഷീ​നു​ക​ളു​ണ്ട്. സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ സം​രം​ഭം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ട് പോ​കു​ന്നു.

    വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച വി​ജ​യം

    മാ​രാ​രി​ക്കു​ളം തെ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഏ​ഴാം വാ​ർ​ഡ് ബ​ർ​ണാ​ഡ് ജം​ഗ്ഷ​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് പ​റ​ച്ചി​റ​യി​ൽ സ​ജീ​വ​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​യ ശാ​ന്തി​നി എ​ന്ന 50 കാ​രി​യാ​ണ് നാ​ടി​ന്​ മാ​തൃ​ക​യാ​യി തീ​ർ​ന്ന​ത്. 20 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത് ത​യ്ച്ച് എ​ടു​ക്കു​ന്ന നൈ​റ്റി​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കി തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ മൊ​ത്ത വ്യാ​പാ​രി​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് നൈ​റ്റി​യു​ടെ മെ​റ്റീ​രി​യ​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ത്തു. റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​വ ത​ല​യി​ൽ ചു​മ​ന്ന്​ ട്രെ​യി​നി​ലേ​ക്ക്. സം​രം​ഭം വി​ജ​യി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ഓ​ട്ടോ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. പി​ന്നീ​ട് സ്വ​ന്ത​മാ​യി വാ​ഹ​നം വാ​ങ്ങി.

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും

    നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും വി​ട്ടു വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും സം​രം​ഭം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു കൊ​ണ്ടു പോ​കാ​ൻ ശാ​ന്തി​നി​യെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ 12 കു​ടും​ബ​ശ്രീ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശാ​ന്തി​നി​ക്ക് കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. എ​ൻ. സു​നി​ത, കെ.​പി. ദീ​പ, എ​സ്. സു​രേ​ഖ, ബീ​ന സേ​വി​യ​ർ, ഡി. ​ഷീ​ബ, എ​സ്.​സ​ന്ധ്യ, കെ.​വി. അ​ശ്വ​തി, എ​ൻ.​കെ. സോ​യ, എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ജ, ജി​ജി, ആ​ശ, മോ​ള​മ്മ എ​ന്നി​വ​ർ. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ത​യ്യ​ൽ ജോ​ലി​ക​ൾ വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റോ​ടെ ക​ഴി​യും. ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ലും മ​റ്റു ആ​ഘോ​ഷ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ത് രാ​ത്രി വ​രെ നീ​ളും. ജോ​ലി​ക്ക് അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ഴ്ച​യി​ൽ മാ​ന്യ​മാ​യ ശ​മ്പ​ളം കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു.

    ത​യ്യ​ൽ കേ​ന്ദ്രം

    നൂ​റി​ൽ പ​രം സ്ത്രീ​ക​ൾ ശാ​ന്തി​നി​യു​ടെ കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് നൈ​റ്റി​ക​ൾ എ​ടു​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കൊ​ണ്ട് പോ​യി ക​ച്ച​വ​ട​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ക​ട​മാ​യി​ട്ടാ​ണ് നൈ​റ്റി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഭ​ർ​ത്താ​വ് സ​ജീ​വ​ന്റെ​യും മ​ക്ക​ളാ​യ എ ​സ്റ്റാ​ർ ഫാ​ഷ​ൻ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ തു​ണി​ക്ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന ശാ​ലു സ​ജീ​വ​ന്റെ​യും ഫാ​ഷ​ൻ ഡി​സൈ​നി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി അ​ഞ്ജു സ​ജീ​വ​ന്റെ​യും നി​റ​ഞ്ഞ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും പി​ന്തു​ണ​യും ത​ന്റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​യാ​ണ​ത്തി​ലെ പ്രേ​ര​ക ശ​ക്തി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ശാ​ന്തി​നി പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്ക് ജോ​ലി കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യ​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ഗ്ര​ഹം. ഇ​തി​നാ​യി ആ​ധു​നി​ക ത​യ്യ​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന കേ​ന്ദ്രം അ​ട​ക്കം നി​റ​മു​ള്ള സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ ഇ​വ​ർ. മി​ക​ച്ച സം​രം​ഭ​ക്കു​ള്ള കു​ടു​ബ​ശ്രീ, ന​ബാ​ർ​ഡ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും ശാ​ന്തി​നി​യെ തേ​ടി എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

