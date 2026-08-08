ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട സഹയാത്രികക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി; പൂജക്ക്​ റാക് ആശുപത്രിയുടെ ആദരം

ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട സഹയാത്രികക്ക് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി; പൂജക്ക് റാക് ആശുപത്രിയുടെ ആദരംtext_fields
റാസൽഖൈമ: വിമാന യാത്രക്കിടയിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട സഹയാത്രികക്ക് സമയബന്ധിതമായി അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം നൽകി മാതൃകയായ റാസൽഖൈമ റാക് ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സ്, കൊല്ലം പരവൂർ സ്വദേശി പൂജ രാജകുമാരനെ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് ആദരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം അവധിക്കായി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.
വിമാന യാത്രയിലെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട പൂജ രാജകുമാരൻ, രോഗിക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഥമശുശ്രൂഷയും പരിചരണവും നൽകുകയായിരുന്നു. ഇവരുടെ സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടൽ സഹയാത്രികക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി മാറി.ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പൂജ രാജകുമാരന് ആശുപത്രി അധികൃതർ പ്രത്യേക പ്രശംസാപത്രം സമ്മാനിച്ചു.
ആശുപത്രി സി.ഇ.ഒ ഡോ. അഷെന്ദു കുമാർ പാണ്ഡെ, സീനിയർ എച്ച്.ആർ മാനേജർ പർജിത് സിങ് ഭാട്ടിയ, ഐ.സി.യു നഴ്സ് മാനേജർ സ്മിത പറവതോടത്തിൽ, എച്ച്.ആർ വിഭാഗത്തിലെ വിഘ്നേശ്വരി ശേഖർ, ഡ്യൂട്ടി മാനേജർ ജയറ്റിൻ വിനോദ്കുമാർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. മാനവീകതയുടെയും സേവനത്തിന്റെയും ഉത്തമ മാതൃക തീർത്ത പൂജ രാജകുമാരന്റെ സേവനത്തെ ആശുപത്രി അധികൃതരും സഹപ്രവർത്തകരും അഭിനന്ദിച്ചു.
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