    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 10:38 AM IST

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മൈ​സൂ​രു ദ​സ​റ ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ബു​ക്ക​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്​ ജേ​താ​വാ​യ ക​ന്ന​ട സാ​ഹി​ത്യ​കാ​രി ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ്​ ഈ ​അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മു​സ്​​ലിം വ​നി​ത​യാ​ണ്. സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ ആ​ദ്യ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ 2017ൽ ​ദ​സ​റ ഉ​ത്സ​വം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി കെ.​എ​സ്. നി​സാ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദി​നു​ശേ​ഷം ഇ​തി​ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മു​സ്​​ലി​മും കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ്.

    ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ വ​നി​ത എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്. 1999ൽ ​പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ ഡോ. ​ഗം​ഗു​ബാ​യ് ഹം​ഗ​ൽ, 2001ൽ ​ബ​ഹു​ഭാ​ഷാ ന​ടി ബി. ​സ​രോ​ജാ​ദേ​വി, 2018ൽ ​ഇ​ൻ​ഫോ​സി​സ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ഡോ. ​സു​ധ മൂ​ർ​ത്തി, 2022ൽ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദ്രൗ​പ​തി മു​ർ​മു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ദ​സ​റ മേ​ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    സെ​പ്തം​ബ​ർ 22 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​വ​രെ​യാ​ണ് ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ദ​സ​റ ഉ​ത്സ​വം. ഹാ​സ​നി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യും ബു​ക്ക​ർ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​സ് ജേ​താ​വു​മാ​യ ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22ന് ​ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി​ദ്ധ​രാ​മ​യ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക​പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ മൈ​സൂ​ർ ദ​സ​റ​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ബാ​നു മു​ഷ്താ​ഖ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ത​ന്നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​നെ കു​റി​ച്ച് ആ​ദ്യം അ​റി​ഞ്ഞ​ത് മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ ബാ​നു, നി​ര​വ​ധി പേ​ർ വി​ളി​ച്ചും സ​ന്ദേ​ശ​മ​യ​ച്ചും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച​താ​യി അ​റി​യി​ച്ചു.

    മൈ​സൂ​രു ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ജി. ​ല​ക്ഷ്മി​കാ​ന്ത് റെ​ഡ്ഡി​യും ത​ന്നെ വി​ളി​ച്ച് വി​വ​ര​മ​റി​യി​ച്ച​താ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ ബാ​നു, ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ച​തി​ൽ ത​നി​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം ബ​ഹു​മാ​ന​വും സ​ന്തോ​ഷ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    1980 ക​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഞാ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന എ​ന്‍റെ സാ​ഹി​ത്യ​ത്തെ​യും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം ഞാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചു. എ​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് എ​നി​ക്ക് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. എ​ന്‍റെ സാ​ഹി​ത്യ​കൃ​തി​ക​ൾ​ക്കും ക​ന്ന​ട സം​സ്കാ​ര​ത്തി​നും എ​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​നും ഇ​ത് ഒ​രു ബ​ഹു​മ​തി കൂ​ടി​യാ​ണ്. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ക​ന്ന​ഡി​ഗ​രു​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും വാ​ത്സ​ല്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ദ​സ​റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത് എ​നി​ക്ക് ശ​രി​ക്കും മി​ക​ച്ച നി​മി​ഷ​മാ​ണ്- അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് മൈ​സൂ​ർ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി ജ​യ​ചാ​മ​രാ​ജ വോ​ഡി​യാ​ർ ദ​സ​റ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, ത​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ദ​സ​റ കാ​ണാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​തും അ​വ​ർ ഓ​ർ​ത്തു.

