    date_range 23 Oct 2025 6:50 AM IST
    date_range 23 Oct 2025 6:50 AM IST

    ഡോ. ​റാ​ബി​യ റൂ​ബി അ​ജ്മ​ലി​നെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ഡോ. ​റാ​ബി​യ റൂ​ബി അ​ജ്മ​ലി​ന് ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ ചെ​മ്പ​റ​ക്കി ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദ​മ്മാം: മെ​ക്സി​ക്കോ​യി​ലെ ആ​സ്ടെ​ക്ക യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് നേ​ടി​യ ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അ​ധ്യാ​പി​ക ഡോ. ​റാ​ബി​യ റൂ​ബി അ​ജ്മ​ലി​നെ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ച്ചു. 'ഇ​ംപാ​ക്ട് ഓ​ഫ് ക്വാ​ളി​റ്റി ലീ​ഡ​ർ​ഷി​പ് ഫോ​ർ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ണ​ൽ സ​ക്‌​സ​സ്' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ൻ​വ​ർ ചെ​മ്പ​റ​ക്കി ഡോ. ​റാ​ബി​യ റൂ​ബി​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​ജു ക​ല്ലു​മ​ല, ഈ​സ്റ്റേ​ൺ പ്രോ​വി​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഇ.​കെ.​സ​ലീം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശി​ഹാ​ബ് കാ​യം​കു​ളം, സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ​ദ് കു​ഞ്ചു, ട്ര​ഷ​റ​ർ പ്ര​മോ​ദ് പൂ​പ്പാ​ല, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ക​രീം കാ​ച്ചാം​കു​ഴി, ട്ര​ഷ​റ​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ചാ​ക്കോ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ദ്ദീ​ഖ്, അ​മീ​ർ, അ​നീ​ഷ്, ലി​ൻ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ഡോ. ​റാ​ബി​യ റൂ​ബി നി​ല​വി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദ​മ്മാം എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​ണ്.

    TAGS:Gulf NewshonoredDoctorate HolderDammam OICC
