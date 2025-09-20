Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_rightമൂന്നര വയസ്സിൽ...
    Woman
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 1:49 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 1:49 PM IST

    മൂന്നര വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയജീവിതം പറഞ്ഞ്​ ദയാബായി...

    text_fields
    bookmark_border
    മൂന്നര വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയജീവിതം പറഞ്ഞ്​ ദയാബായി...
    cancel

    കോ​ട്ട​യം: ‘നി​ങ്ങ​ൾ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ്ര​ണ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടോ...? കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രു​ന്ന സ​ദ​സ്സി​നോ​ട്​ ദ​യാ​ബാ​യി ചോ​ദി​ച്ചു. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രു​ക്ക​ൻ ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന​പ്പോ​ൾ. ‘എ​ന്‍റേ​ത്​ ഒ​രു പ്ര​ണ​യ ജീ​വി​ത​മാ​ണ്..​ മൂ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​ ആ ​പ്ര​ണ​യം.. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ സ​മ​ര പോ​രാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വി​ൽ നി​ന്ന്​ കേ​ട്ട ക​ഥ​യി​ൽ, വ​ടി​യും​കു​ത്തി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ​ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​രെ ​നെ​ഞ്ചോ​ടു ചേ​ർ​ത്തു​ന​ട​ന്ന ഗാ​ന്ധി​യെ​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ൻ കാ​ണി​ച്ചു​ത​ന്ന ജീ​വി​ത​ത്തോ​ടു​ള്ള പ്ര​ണ​യം...’

    കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും വ​നി​താ​ശി​ശു​വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പും ചേ​ര്‍ന്ന് മാ​മ്മ​ന്‍ മാ​പ്പി​ള ഹാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘സ്ത്രീ​പ​ക്ഷ ന​വ​കേ​ര​ളം’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ദി​വ​സം മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ദ​യാ​ബാ​യി ത​ന്‍റെ ‘പ്ര​ണ​യ​ക​ഥ’ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പാ​ലാ​യി​​ലെ പൂ​വ​ര​ണി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കും പി​ന്നീ​ട്​ മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നി​സ്സ​ഹാ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ഇ​ട​യി​ലേ​ക്കും ജീ​വി​തം മു​ന്നേ​റി​യ​തി​നെ കു​റി​ച്ച്​ ദ​യാ​ബാ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ച്ഛ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ ക​ഥ​ക​ളി​ലെ റാ​ണി ല​ക്ഷ്മീ​ഭാ​യി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പ്ര​ചോ​ദ​നം കൊ​ണ്ട്​ ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത്​ ക​യ​റാ​ൻ മോ​ഹി​ച്ച പെ​ൺ​കു​ട്ടി മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ വ​ന​യോ​ര ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ 35 വ​ർ​ഷം കു​തി​ര​പ്പു​റ​ത്ത്​ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ക​ഥ. ‘എ​നി​ക്ക്​ ചു​റ്റു​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ എ​ന്ത്​ വി​ചാ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഞാ​ൻ ഗൗ​നി​ക്കാ​റി​ല്ല. എ​ന്‍റെ മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി പ​റ​യും​പോ​ലെ ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ 18 ദി​വ​സം സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റ്​ ന​ട​യി​ൽ എ​ൻ​ഡോ​സ​ൾ​ഫാ​ൻ ബാ​ധി​ത​രാ​യ കാ​സ​ർ​കോ​ട്ടെ കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി നി​രാ​ഹാ​ര സ​മ​രം കി​ട​ന്ന​ത്...’ ദ​യാ​ബാ​യി ത​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ട്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    സ്വ​യം എ​ഴു​ത്തി​ത്ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘ഞാ​ന്‍ കാ​സ​ര്‍കോ​ഡി​ന്‍റെ അ​മ്മ’ എ​ന്ന ല​ഘു​നാ​ട​ക​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ദ​യാ​ബാ​യി വേ​ദി​വി​ട്ട​ത്. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഹേ​മ​ല​ത പ്രേം​സാ​ഗ​ര്‍ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ല​ക്ട​ര്‍ ചേ​ത​ന്‍കു​മാ​ര്‍ മീ​ണ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ജോ​സ് പു​ത്ത​ന്‍കാ​ലാ, സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ പി.​എം. മാ​ത്യു, മ​ഞ്ജു സു​ജി​ത്ത്, ഹൈ​മി ബോ​ബി, പി.​ആ​ര്‍. അ​നു​പ​മ, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ധ കു​ര്യ​ന്‍, ജോ​സ്മോ​ന്‍ മു​ണ്ട​യ്ക്ക​ല്‍, ശു​ഭേ​ഷ് സു​ധാ​ക​ര​ന്‍, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എ​സ്. ഷി​നോ, ജി​ല്ല വ​നി​താ ശി​ശു​വി​ക​സ​ന ഓ​ഫി​സ​ര്‍ ടി​ജു റേ​ച്ച​ല്‍ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മ​ണി​മ​ല പ​രാ​ശ​ക്തി നാ​ട്യ​സം​ഘം ആ​ദി​വാ​സി നൃ​ത്തം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഗാ​ര്‍ഹി​ക പീ​ഡ​ന അ​തി​ജീ​വി​ത​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വം പ​ങ്കു​വെ​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നു. സെ​മി​നാ​റി​ല്‍ ജി​ല്ല വ​നി​താ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ഫി​സ​ര്‍ വി.​എ​സ്. ലൈ​ജു മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​റം എ​ഗൈ​ന്‍സ്റ്റ് ഡൊ​മ​സ്റ്റി​ക് വ​യ​ല​ന്‍സ് സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ മേ​ഴ്സി അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ര്‍, ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ മെ​മ്മോ​റി​യ​ല്‍ സോ​ഷ്യ​ല്‍ വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ആ​ന്‍ഡ് പ​ബ്ലി​ക് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ സെ​ന്റ​റി​ലെ ലീ​ഗ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സ​ല​ര്‍ അ​ഡ്വ. കെ.​ജി. ധ​ന്യ, ക​രൂ​ര്‍ റൂ​റ​ല്‍ ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി ലീ​ഗ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സ​ല​ര്‍ എം.​ജി. ജെ​യ്നി​മോ​ള്‍, അ​സീ​സി ഷെ​ല്‍റ്റ​ര്‍ ഹോം ​മാ​നേ​ജ​ര്‍ സി​സ്റ്റ​ര്‍ ആ​ന്‍ ജോ​സ്, എ​സ്. ജ​യ​ല​ക്ഷ്​​മി, അ​ര്‍ച്ച​ന വി​മ​ന്‍സ് സെ​ന്റ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ത്രേ​സ്യാ​മ്മ മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kottayam NewsnewsdayabhaiLatest News
    News Summary - dayabhai
    Similar News
    Next Story
    X