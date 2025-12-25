Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 10:34 AM IST

    ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും

    ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും
    ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍

    ക​ല്‍പ​റ്റ: ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ല്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ലെ ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​കും. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ചേ​ര്‍ന്ന കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് കോ​ര്‍ ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് വി​വ​രം.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ഡി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഒ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​ത്തി​രി ഡി​വി​ഷ​ന്‍ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​ണ് മു​ട്ടി​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ച​ന്ദ്രി​ക. കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ ക​ല്‍പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യും കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് മു​ട്ടി​ല്‍ മ​ണ്ഡ​ലം വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും മ​ഹി​ളാ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​ണ് അ​വ​ര്‍.

    സി.​പി.​എം കോ​ട്ട​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ജ​യി​ച്ചു ക​യ​റി​യ​ത്. വ​നി​ത​ക്ക് സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം. ഗി​രി​ജ കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ (മു​ള്ള​ന്‍കൊ​ല്ലി), ഷീ​ജ സ​തീ​ഷ് (നൂ​ല്‍പ്പു​ഴ), ജി​നി തോ​മ​സ് (അ​മ്പ​ല​വ​യ​ല്‍) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​നം ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​നെ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 27നാ​ണ് ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ക.

    TAGS:Wayanad Newswayanad district panchayatCongressKerala Local Body Election
    News Summary - Chandrika Krishna will be the president of Wayanad District Panchayat
