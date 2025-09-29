Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    29 Sept 2025 1:43 PM IST
    29 Sept 2025 1:43 PM IST

    ദീപ്‌തവും ശാലീനവുമായ വർണമന്ത്രണം

    സെ​ലീ​ന ഹ​രി​ദാ​സും ദീ​പ്‌​തി വി​നോ​ദും ചേ​ർ​ന്ന്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​സ്‌​പേ​ഴ്‌​സ്‌ ഒ​ഫ്‌ ക​ളേ​ഴ്‌​സ്‌ 25’ ചിത്ര പ്രദർശനം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സെ​ലീ​ന ഹ​രി​ദാ​സും ദീ​പ്‌​തി വി​നോ​ദും ചേ​ർ​ന്ന്‌ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘വി​സ്‌​പേ​ഴ്‌​സ്‌ ഒ​ഫ്‌ ക​ളേ​ഴ്‌​സ്‌ 25’ ൽ ​പ്ര​കൃ​തി​യും മ​നു​ഷ്യ​നും നി​റ​ങ്ങ​ളും ചേ​രു​ന്ന പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ൾ ചി​ത്ര​ക​ലാ​പ്രേ​മി​ക​ളെ ആ​ദ്യ നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​യ​രു​ന്ന ശി​വ​നും ഗം​ഗ​യും, സ​മു​ദ്രാ​ന്ത​ർ​ഭാ​ഗ​ത്ത്‌ ഊ​ർ​ജം കൈ​യി​ലേ​ന്തി​യ ബു​ദ്ധ​ൻ, ത്രി​മു​ഖ ഗ​ണ​പ​തി, ക​ടു​വ​പ്പു​റ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന യു​വ​തി, മ​ഞ്ഞു​മ​ല​ക​ളി​ലെ പെ​ൻ​ഗ്വി​നു​ക​ൾ, പു​ഴ​യും തോ​ണി​ക്കാ​ര​നും തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്ങു​ക​ളാ​ണ്‌ വ​യ​ലോ​പ്പി​ള്ളി സം​സ്‌​കൃ​തി ഭ​വ​നി​ലെ ല​ളി​ത​ക​ല അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്‌.

    കൊ​ല്ലം മു​ണ്ട​യ്‌​ക്ക​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സെ​ലീ​ന​ക്ക് വ​ര​ക​ളു​ടെ ലോ​കം കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​ത്‌ അ​ച്‌ഛ​ൻ ഹ​രി​ദാ​സാ​ണ്‌. പി​ന്നീ​ട്‌ ന​സ്ര​ത്‌ പ​ണ്ടാ​ല​യെ​ന്ന ചി​ത്ര​ക​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് കീ​ഴി​ലെ ശി​ഷ്യ​ത്വം സെ​ലീ​ന​യി​ലെ ക​ലാ​കാ​രി​യെ ഒ​ന്നു​കൂ​ടി മി​ക​ച്ച​താ​ക്കി. വി​വാ​ഹ​വും മ​ക്ക​ളും ജോ​ലി​യു​മെ​ല്ലാ​മാ​യി 28 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ത​ന്‍റെ ഇ​ഷ്‌​ടം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്‌ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച സെ​ലീ​ന 2014ൽ ​ശ​ക്‌​ത​മാ​യ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ്‌ ന​ട​ത്തി.

    സോ​ളോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ സെ​ലീ​ന പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി. ഓ​യി​ലി​ലാ​ണ്‌ തു​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ങ്കി​ലും നി​ല​വി​ൽ ആ​ക്രി​ലി​ക്കും നൈ​ഫും ടെ​സ്‌​റ്റ​റു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്‌ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും നോ​ക്കു​ന്ന​ത്‌. ഭ​ർ​ത്താ​വ്‌ ബാ​ബു​രാ​ജ്‌ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​പ്ര​സാ​ദ്‌ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ട്‌ 25 വ​ർ​ഷ​മാ​യി. മ​ക്ക​ളാ​യ നീ​തു​വും നി​തി​നും ചെ​റു​മ​ക​ൻ അ​ദ്വൈ​തും പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്‌. മ​ക​ൾ നീ​തു​വും ചി​ത്ര​കാ​രി​യാ​ണ്‌.

    സൂ​ര്യ​നും മ​ല​യും തെ​ങ്ങും വ​ര​ച്ച്‌ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ദീ​പ്‌​തി​യു​ടെ മ​ന​സി​ൽ കു​ടി​യേ​റി​യ​താ​ണ്‌ വ​ർ​ണ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 12 വ​ർ​ഷം വി​ദേ​ശ​ത്താ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴും വ​ര​യെ മാ​റ്റി നി​റു​ത്തി​യി​ല്ല. മ​ക​ന്റെ പു​സ്‌​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും അ​മ്മ​യു​ടെ ക​ഴി​വ്‌ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. എ​ട്ടാം പി​റ​ന്നാ​ൾ ദി​ന​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ വാ​സു​ദേ​വി​ന്‌ അ​വ​ന്റെ പോ​ട്ര​യി​റ്റ്‌ ചെ​യ്‌​തു കൊ​ടു​ത്താ​ണ്‌ അ​മ്മ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ച​ത്‌.

    അ​മ്മ​യു​ടെ ക്രി​ട്ടി​ക്കാ​യും പ്രോ​ത്‌​സാ​ഹ​ന​മാ​യും മ​ക​ൻ മാ​റു​മ്പോ​ഴും ക​ട്ട​ക്ക്‌ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭ​ർ​ത്താ​വ്‌ വി​നോ​ദ്‌ കു​മാ​ർ ദീ​പ്‌​തി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്‌. പ്ര​കൃ​തി​യും മെ​ഡി​റ്റേ​ഷ​നും ഒ​ക്കെ ഇ​ഷ്‌​ട​മു​ള്ള ദീ​പ്‌​തി ത​ന്റെ വ​ര​ക​ളി​ലും അ​തൊ​ക്കെ ത​ന്നെ​യാ​ണ്‌ കൂ​ടു​ത​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​റ്‌. കൊ​വി​ഡി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്‌ നാ​ട്ടി​ൽ തി​രി​കെ എ​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്‌ പെ​യി​ന്റിം​ഗ്‌ രം​ഗ​ത്ത്‌ സ​ജീ​വ​മാ​യ​ത്‌. ഇ​രു​വ​രും ബി.​ഡി ദ​ത്ത​ന്റെ ദ​ത്തം ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്‌.

    X