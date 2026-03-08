Begin typing your search above and press return to search.
    Woman
    ബിയോണ്ട് ബൗണ്ടറീസ്

    ബിയോണ്ട് ബൗണ്ടറീസ്
    പി.​​കെ. ഐ​​ശ്വ​​ര്യ

    വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് വ​​ഴി ഒ​​ന്നേ​​യു​​ള്ളൂ. ആ​​ത്മ​​സ​​മ​​ർ​​പ്പ​​ണ​​ത്തി​​ന്റെ അ​​ഗ്നി​​യി​​ൽ സ്ഫു​​ടം​​ചെ​​യ്ത ഇ​​ച്ഛാ​​ശ​​ക്തി​​യു​​ടെ​​യും ക​​ഠി​​നാ​​ധ്വാ​​ന​​ത്തി​​ന്റെ​​യും വ​​ഴി. 2024ലെ ​​മി​​ക​​ച്ച വ​​നി​​താ കാ​​യി​​ക​​താ​​ര​​ത്തി​​നു​​ള്ള ജി.​​വി. രാ​​ജാ പു​​ര​​സ്കാ​​ര നി​​റ​​വി​​ൽ നി​​ൽ​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ പി.​​കെ. ഐ​​ശ്വ​​ര്യ എ​​ന്ന ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ നെ​​റ്റ്‌​​ബാ​​ൾ താ​​ര​​ത്തി​​ന്റെ വി​​ജ​​യ​​വ​​ഴി​​ക​​ളി​​ൽ ഈ ​​മൃ​​ദു​​മ​​ന്ത്ര​​ണ​​മു​​ണ്ട്. നെ​​റ്റ്ബാ​​ളി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​ക്കാ​​യി രാ​​ജ്യാ​​ന്ത​​ര​​വേ​​ദി​​യി​​ൽ ഇ​​റ​​ങ്ങി​​യ ആ​​ദ്യ കേ​​ര​​ള സീ​​നി​​യ​​ർ താ​​ര​​മാ​​യ ഐ​​ശ്വ​​ര്യ മി​​ക​​ച്ച ബാ​​സ്ക​​റ്റ്ബാ​​ൾ താ​​രം കൂ​​ടി​​യാ​​ണ്.

    ഐ​​ശ്വ​​ര്യ കുടുംബത്തോടൊപ്പം

    കു​​ഞ്ഞു​​നാ​​ളി​​ലേ സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ സ്പോ​​ർ​​ട്സ് നി​​റം ചാ​​ർ​​ത്തി​​യി​​രു​​ന്നു. ആ​​കാ​​ശ​​നീ​​ലി​​മ​​യി​​ൽ തെ​​ന്നി​​നീ​​ങ്ങു​​ന്ന വി​​മാ​​നം കാ​​ണു​​മ്പോ​​ഴൊ​​ക്കെ ഒ​​രു കാ​​യി​​ക​​താ​​ര​​മാ​​യി ആ​​കാ​​ശ​​യാ​​ത്ര ന​​ട​​ത്തു​​ന്ന​​ത് മ​​ന​​സ്സി​​ൽ കാ​​ണു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. കോ​​ഴി​​ക്കോ​​ട് ലി​​റ്റി​​ൽ ഫ്ല​​വ​​ർ ഇം​​ഗ്ലീ​​ഷ് മീ​​ഡി​​യം സ്കൂ​​ളി​​ന്റെ ക​​ളി​​മു​​റ്റ​​ത്ത് അ​​ത്‍ല​​റ്റി​​ക് ഇ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ പി​​ച്ച​െ​​വ​​ച്ച് ന​​ട​​ത്തി​​ച്ച​​ത് മാ​​താ​​പി​​താ​​ക്ക​​ൾ. അ​​വ​​രാ​​ണ് മ​​ക​​ളി​​ലെ കാ​​യി​​ക​​താ​​ര​​ത്തെ ക​​ണ്ടെ​​ടു​​ത്ത് വ​​ള​​ർ​​ത്തി​​യ​​ത്. സ്​​​പോ​​ർ​​ട്സി​​ലും മ​​റ്റു പാ​േ​​ഠ്യ​​ത​​ര പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ങ്ങ​​ളി​​ലും പ്രോ​​ത്സാ​​ഹി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന സ്കൂ​​ളി​​ന്റെ സ​​മീ​​പ​​നം തു​​ണ​​യാ​​യി. അ​​ക്കാ​​ല​​ത്ത് വി​​വി​​ധ ഇ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മ​​ത്സ​​രി​​ക്കു​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. നൃ​​ത്ത​​ത്തി​​നൊ​​പ്പം ഡി​​സ്ക​​സ്, 100-200 മീ​​റ്റ​​ർ ഓ​​ട്ടം, ജാ​​വ​​ലി​​ൻ ത്രോ, ​​ക​​രാ​​ട്ടേ... പ​​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളു​​ടെ നി​​ര അ​​ങ്ങ​​നെ നീ​​ളു​​ന്നു. ആ​​ദ്യ​​മാ​​യി പ​​ങ്കെ​​ടു​​ത്ത ടീം ​​ഇ​​നം ഖോ ​​ഖോ​​യാ​​ണ്. പ​​ത്താം ക്ലാ​​സി​​ൽ പ​​ഠി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ സി.​​ബി.​​എ​​സ്.​​ഇ സ്പോ​​ർ​​ട്സ് മ​​ത്സ​​ര​​ത്തി​​ൽ ജാ​​വ​​ലി​​ൻ ​ത്രോ​​യി​​ൽ മെ​​ഡ​​ൽ നേ​​ടാ​​നാ​​യി. സി​​ൽ​​വ​​ർ ഹി​​ൽ​​സ് സ്കൂ​​ളി​​ൽ പ്ല​​സ് വ​​ണി​​ന് പ​​ഠി​​ക്കു​​മ്പോ​​ഴാ​​ണ് നെ​​റ്റ്ബാ​​ളി​​ലേ​​ക്ക് ശ്ര​​ദ്ധ​​തി​​രി​​ച്ച​​ത്. അ​​പ്പോ​​ഴും ബാ​​സ്ക​​റ്റ് ബാ​​ളി​​നോ​​ട് ബ്രേ​​ക്ക്അ​​പ് ആ​​വാ​​ൻ മ​​ന​​സ്സു സ​​മ്മ​​തി​​ച്ചി​​ല്ല. ഒ​​ടു​​വി​​ൽ ര​​ണ്ടി​​നു​​മാ​​യി ഹൃ​​ദ​​യം പ​​കു​​ത്തു​​ന​​ൽ​​കി. ആ ​​തീ​​രു​​മാ​​നം തെ​​റ്റി​​യി​​ല്ല. ര​​ണ്ട് ഇ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ലും വി​​ജ​​യ​​ശൈ​​ല​​ങ്ങ​​ൾ കീ​​ഴ​​ട​​ക്കാ​​ൻ ഐ​​ശ്വ​​ര്യ​​ക്കാ​​യി.

    പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്

    നെ​​റ്റ്ബാ​​ളി​​ലെ മി​​ക​​വി​​നാ​​ണ് സം​​സ്ഥാ​​ന​​ത്തെ ഏ​​റ്റ​​വും മി​​ക​​ച്ച കാ​​യി​​ക അ​​വാ​​ർ​​ഡാ​​യ ജി.​​വി. രാ​​ജ പു​​ര​​സ്കാ​​രം ഐ​​ശ്വ​​ര്യ​​യെ തേ​​ടി​​യെ​​ത്തി​​യ​​ത്. 2022ൽ ​​സിം​​ഗ​​പ്പൂ​​രി​​ലും 2024ൽ ​​ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ലും വെ​​ച്ച് ന​​ട​​ന്ന ഏ​​ഷ്യ​​ൻ നെ​​റ്റ്ബാ​​ൾ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്തു. ആ​​ദ്യ ദേ​​ശീ​​യ​​ത​​ല നേ​​ട്ടം 2019ൽ ​​ഡ​​ൽ​​ഹി​​യി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന സ്കൂ​​ൾ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ബാ​​സ്ക​​റ്റ്ബാ​​ൾ മ​​ത്സ​​ര​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു.

    ഇ​​വ​​ക്കു​പു​​റ​​മേ ര​​ണ്ട് ദേ​​ശീ​​യ ഗെ​​യി​​മു​​ക​​ളി​​ലും ക​​ളി​​ക്കാ​​നാ​​യി. 2023ൽ ​​ഗോ​​വ ദേ​​ശീ​​യ ഗെ​​യിം​​സി​​ൽ വെ​​ങ്ക​​ല​​മെ​​ഡ​​ൽ നേ​​ടി​​യ കേ​​ര​​ള ടീം ​​അം​​ഗ​​മാ​​യി. 2025ൽ ​​ഉ​​ത്ത​​രാ​​ഖ​​ണ്ഡ് നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ലും ടീം ​​വി​​ജ​​യ​​ത്തി​​ന് മു​​ത​​ൽ​​ക്കൂ​​ട്ടാ​​യി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ​ദേ​വ​​ഗി​​രി സെ​​ന്റ് ജോ​​സ​​ഫ് കോ​​ള​​ജി​​ലെ ഡി​​ഗ്രി പ​​ഠ​​ന​​കാ​​ല​​ത്ത് അ​​ന്ത​​ർ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ലാ ത​​ല​​ത്തി​​ൽ ര​​ണ്ടു ത​​വ​​ണ റ​​ണ്ണ​​റ​​പ്പാ​​യ കാ​​ലി​​ക്ക​​റ്റ് സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ടീ​​മി​​ലും ഐ​​ശ്വ​​ര്യ​​യു​​ടെ സാ​​ന്നി​​ധ്യ​​മു​​ണ്ടാ​​യി​​രു​​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മാ​ർ ഇ​വാ​നി​യോ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ബി​​രു​​ദാ​​ന​​ന്ത​​ര ബി​​രു​​ദ​​ത്തി​​നു പ​​ഠി​​ക്കു​​മ്പോ​​ൾ ഓ​​ൾ ഇ​​ന്ത്യ അ​​ന്ത​​ർ സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​ഷി​​പ്പി​​ൽ കേ​​ര​​ള സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല ടീ​​മി​​നെ ന​​യി​​ക്കു​​ക​​യും റ​​ണ്ണ​​ർ​​അ​​പ് ആ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്തു. 2024ൽ ​​ബം​​ഗ​​ളൂ​​രു​​വി​​ൽ ന​​ട​​ന്ന ഏ​​ഷ്യ​​ൻ ഫു​​ട്ബാ​​ൾ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ൽ ഇ​​ന്ത്യ​​യെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്യാ​​ൻ സാ​​ധി​​ച്ച​​തും വ​​ലി​​യ ഭാ​​ഗ്യ​​മാ​​യി ക​​രു​​തു​​ന്നു.

    ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ളി​ലും താ​രം

    ബാ​​സ്ക​​റ്റ് ബാ​​ളി​​ലും ത​​ന്റെ ഇ​​ടം ക​​ണ്ടെ​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ട് ഈ ​​താ​​രം. 2019ലെ ​​ഡ​​ൽ​​ഹി സ്കൂ​​ൾ നാ​​ഷ​​ന​​ൽ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ലാ​​ണ് ആ​​ദ്യ പ​​ങ്കാ​​ളി​​ത്തം. ഇ​​ന്ത്യ യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി ഗെ​​യിം​​സി​​ലും ബാ​​സ്ക​​റ്റ്ബാ​​ളി​​നാ​​യി ജ​​ഴ്സി​​യ​​ണി​​ഞ്ഞു. കാ​​ലി​​ക്ക​​റ്റ്, കേ​​ര​​ള, എം.​​ജി സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളെ പ്ര​​തി​​നി​​ധാ​​നം ചെ​​യ്തും ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങി. 2022ലെ ​​മ​​ത്സ​​ര​​ശേ​​ഷം പ​​രി​​ക്കേ​​ൽ​​ക്കു​​ക​​യും ശ​​സ്ത്ര​​ക്രി​​യ​​ക്ക് വി​​ധേ​​യ​​യാ​​വു​​ക​​യും ചെ​​യ്ത​​ത് കാ​​യി​​ക​​സ്വ​​പ്ന​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക് ക​​രി​​നി​​ഴ​​ൽ വീ​​ഴ്ത്തു​​മോ എ​​ന്ന് ഐ​​ശ്വ​​ര്യ ഭ​​യ​​പ്പെ​​ട്ടു. പ​​ക്ഷേ, സ്പോ​​ർ​​ട്സി​​നോ​​ടു​​ള്ള അ​​ദ​​മ്യ​​മാ​​യ സ്നേ​​ഹ​​വും അ​​ശ്രാ​​ന്ത പ​​രി​​ശ്ര​​മ​​വും ദേ​​ശീ​​യ ടീ​​മി​​ൽ തി​​രി​​ച്ചെ​​ത്തി​​ച്ചു.

    ഐ​​​ശ്വ​​​ര്യ​​യു​​ടെ സ്പോ​​​ർ​​​ട്സ് സ്വ​​​പ്ന​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് ചി​​​റ​​​കാ​​​യി കു​​​ടും​​​ബം ഒ​​​പ്പ​​​മു​​​ണ്ട്. പി​​​താ​​​വ് എ​​​സ്. മു​​​ര​​​ളി​​​യും മാ​​​താ​​​വ് നി​​ഷി​​ധ​​യും കാ​​​യി​​​ക മു​േ​​​​ന്ന​​​റ്റ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് എ​​ന്നും ക​​​രു​​​ത്തു​​പ​​​ക​​​രു​​​ന്നു. സ​​​ഹോ​​​ദ​​​ര​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​യ പി.​കെ. ആ​​​ന​​​ന്ദും പി.​കെ. അ​​​ശ്വ​​​തി​​​യും നെ​​​റ്റ് ബാ​​ളി​​​ലും ബാ​​​സ്ക​​റ്റ് ബാ​​ളി​​​ലും സ​ജീ​വ സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ​മാ​ണ്. ആ​​​ന​​​ന്ദ് ബാ​​​സ്ക​​​റ്റ് ബാ​​​ൾ ദേ​​​ശീ​​​യ ടീം ​​​അം​​​ഗ​​​മാ​​ണ്. നെ​​​റ്റ് ബാ​​​ളി​​​ലും ദേ​​​ശീ​​​യ​​​താ​​​ര​​​മാ​​​ണ്. ഖേ​​​ലോ ഇ​​​ന്ത്യ ബാ​​​സ്ക​​​റ്റ് ബാ​​​ൾ ടീ​​​മി​​​ലും ഇ​​​ടം​​​പി​​​ടി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. സ​​ഹോ​​ദ​​രി യൂ​​നി​​വേ​​ഴ്സി​​റ്റി​​ത​​ല ബാ​​സ്‌​​ക​​റ്റ് ബാ​​ൾ ടീം ​​അം​​ഗ​​മാ​​യി​​രു​​ന്നു. ഇ​​ന്ത്യ​​ൻ നെ​​റ്റ്ബാ​​ൾ ദേ​​ശീ​​യ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന ക്യാ​​മ്പി​​ലേ​​ക്ക് തി​​ര​​ഞ്ഞെ​​ടു​​ക്ക​​പ്പെ​​ട്ടി​​ട്ടു​​ണ്ട്.

    ത​​ന്റെ ക​​ഴി​​വി​​ലും അ​​ർ​​പ്പ​​ണ​​ബോ​​ധ​​ത്തി​​ലും വി​​ശ്വാ​​സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച് കോ​​ച്ചു​​മാ​​രാ​​യ വി​​ക്ര​​മാ​​ദി​​ത്യ റെ​​ഡ്‌​​ഡി​​യു​​ടെ​​യും വി​​വേ​​ക് കു​​മാ​​ർ സെ​​യി​​നി​​ന്റെ​​യും പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​​ൽ വ​​രാ​​നി​​രി​​ക്കു​​ന്ന വി​​വി​​ധ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളെ പ്ര​​തീ​​ക്ഷ​​യോ​​ടെ കാ​​ത്തി​​രി​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണ് ഐ​​ശ്വ​​ര്യ.

    .

