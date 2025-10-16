Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 16 Oct 2025 10:43 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Oct 2025 10:43 AM IST

    ഏറ്റവും പ്രായംകുറഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഇനി അരീക്കോട്ട്

    youngest panchayat secretary
    അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റിയായി ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗൗ​രി ആ​ർ. ലാ​ൽ​ജി

    അ​രീ​ക്കോ​ട്: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം​കു​റ​ഞ്ഞ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യ ഗൗ​രി ആ​ർ. ലാ​ൽ​ജി (23) ഇ​നി അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​നെ ന​യി​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ചു​മ​ത​ല ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. കൊ​ല്ലം പ​ര​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സി.​എ​ൽ. ലാ​ൽ​ജി​യു​ടെ​യും ഒ.​ആ​ർ. റോ​ഷ്ന​യു​ടെ​യും മൂ​ത്ത​മ​ക​ളാ​യ ഗൗ​രി​ക്ക് ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സാ​യി​രു​ന്നു ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി.

    അ​വി​ടെ ജോ​ലി​യി​ലി​രി​ക്കെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി 63ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യാ​ണ് അ​രീ​ക്കോ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ല​സ് ടു ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ൽ ടോ​പ്പ​ർ ആ​യി​രു​ന്നു.

    ആ​ദ്യ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ഒ​രു പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​പ്പ​ത്തെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സ്കൂ​ൾ കാ​ലം മു​ത​ൽ​ത​ന്നെ സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ​ഠ​ന​വും പ​ത്ര​വാ​യ​ന​യു​മാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്നും ഗൗ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ദേ​വ​ദ​ത്ത് സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്.

    TAGS:Local Newspanchayat secretaryyoungestMalappuram
    News Summary - areekode Panchayat Secretary is youngest Panchayat Secretary
