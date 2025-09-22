Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 1:38 PM IST

    അറബിക് കാലിഗ്രാഫിയിൽ അത്ഭുതം തീർത്ത്​ ഷഹനാസ്

    അറബിക് കാലിഗ്രാഫിയിൽ അത്ഭുതം തീർത്ത്​ ഷഹനാസ്
    തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ഹ​നാ​സ് തന്‍റെ സൃഷ്ടികൾക്കൊപ്പം

    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​റ​ബി​ക് ക​യ്യെ​ഴു​ത്തു ക​ല​യാ​യ കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​യി​ൽ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ചു​വ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ക​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം തേ​വ​ല​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​നി ഷ​ഹ​നാ​സ്. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ വ​ൻ വി​ല വ​രു​ന്ന അ​റ​ബി​ക് പോ​ട്രെ​യ്റ്റു​ക​ൾ സ്വ​യം ആ​ർ​ജി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ക​ര​വി​രു​തി​ലൂ​ടെ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മി​ടു​ക്കി ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ബോ​ട്ടി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ചെ​യ്തെ​ടു​ത്ത വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​മാ​യ കു​പ്പി​ക​ളു​ടെ​യും ജ​ലഛാ​യാ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ലി​യ ഒ​രു ശേ​ഖ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ കൂ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​മു​ഖ സൂ​ഫി ക​വി​യാ​യ ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ റൂ​മി​യു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ദൈ​വ​സ്നേ​ഹം തു​ളു​മ്പു​ന്ന ‘കു​ല്ലു മു​ഹി​ബ്ബി​ൻ മു​ഷ്താ​ഖ് വ​ല​വ് കാ​ന മൗ​സൂ​ല’ എ​ന്ന ക​വി​താ ശ​ക​ലം അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​യി​ൽ ഹൃ​ദ​യ ചി​ഹ്ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തി​ന് ഷ​ഹ​നാ​സി​നെ​ത്തേ​ടി അം​ഗീ​കാ​ര​വും എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യാ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്‍റ​റി​ൽ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ഷ​ഹ​നാ​സ്. ദൈ​വ​സ്നേ​ഹം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​യ​തു ഒ​ന്നു​മി​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​ച്ചു​വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന ഷ​ഹ​നാ​സ് ത​ന്റെ വ​ര​യി​ലൂ​ടെ ദൈ​വ പ്രീ​തി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    വി​വാ​ഹ നാ​ളു​ക​ളി​ൽ അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന മ​ണ​വാ​ട്ടി​മാ​രു​ടെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മൈ​ലാ​ഞ്ചി വ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്തു​വ​രു​ന്ന ഷ​ഹ​നാ​സ് പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​രു​മാ​ന​വും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശീ​ല​ക​രോ സ​ഹാ​യി​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​വ​ധി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​യം വ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഈ ​കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ ഏ​റി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. ഷ​ഹ​നാ​സി​ന് സ​ക​ല​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കി പി​താ​വ് തേ​വ​ല​ക്ക​ര പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ്റ​ക്ക​ര ക​ണ്ണാ​പ്പ​ള്ളി​ൽ ഷെ​രീ​ഫും മാ​താ​വ് സ​ജീ​ന​യും എ​പ്പോ​ഴും സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന​താ​ണ് ത​ന്റെ വ​ര​ക​ൾ​ക്കു ന​വ​ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷ​ഹ​നാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ചു​മ​ർ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും ഛായാ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും, കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി വ​ർ​ക്കു​ക​ളും, ആ​ർ​ട് വ​ർ​ക്കു​ക​ളും പ​രീ​ക്ഷ​കാ​ലം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​മി​ടു​ക്കി.

    അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി​ഗ്രാ​ഫി​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ വാ​ക്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ൻ​വാ​സി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി വ​രു​ന്ന ഷ​ഹ​നാ​സി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​ഗ്ര​ഹം ഇ​തേ ലി​പി​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​നി​ലെ 6666 സൂ​ക്ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം എ​ന്നു​ള്ള​താ​ണ്. അ​തി​നും ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഷ​ഹ​നാ​സി​ന് ഒ​റ്റ ഉ​ത്ത​രം മാ​ത്ര​മേ ഉ​ള്ളൂ "ത​ന്റെ വ​ര​ക​ളി​ൽ ദൈ​വ​സ്നേ​ഹം ചാ​ലി​ച്ച​താ​ണ് ,ദൈ​വം അ​ത് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും.

