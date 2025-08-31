Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 1:26 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 1:26 PM IST

    അപർണ; പൊലീസ് ജീവിതം

    Aparna Lavakumar
    അപർണ ലവകുമാർ - ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ: ടി.​എ​ച്ച്. ജ​ദീ​ർ

    അ​പ​ർ​ണ​യെ ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ടാ​കും. കൈ​യി​ൽ കി​ട​ന്ന വ​ള​ക​ൾ ഊ​രി​ക്കൊ​ടു​ത്തും മു​ടി മു​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്​ ഓ​ടി വ​ഴി​തീ​ർ​ത്തും ഇ​വ​ർ തീ​ർ​ത്ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ക​ണ്ണീ​രി​ന്‍റെ​യും വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും ദു​രി​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും കൈ​യൊ​പ്പു​ണ്ട്. ആ ​ജീ​വി​ത​ക​ഥ​യി​ലേ​ക്ക്...

    അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന്‍റെ​യും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ ചാ​യ​ക്ക​ട​ക​ളി​ൽ അ​ച്ഛ​നു​മ​മ്മ​ക്കു​മൊ​പ്പം ജീ​വി​ച്ച ബാ​ല്യം. കു​ട്ടി​ത്തം വി​ടും​മു​മ്പേ അ​മ്മ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള മാ​റ്റം. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ​ഠ​നം. ജീ​വി​തം ക​ര​ക്ക​ണ​ഞ്ഞു എ​ന്ന്​ ക​രു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വാ​ഹ ജീ​വി​തം. ക​ഠി​ന പ്ര​യ​ത്ന​ത്തി​ലൂ​​ടെ പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി. ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും സു​ന്ദ​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ പേ​രി​ൽ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ന്റെ സ്വ​യം ലോ​കം വി​ട്ടു​പോ​ക​ൽ. പ​റ​ക്ക​മു​റ്റാ​ത്ത ര​ണ്ട്​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ജീ​വി​തം.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഓ​ട്ടം -അ​പ​ർ​ണ ല​വ​കു​മാ​ർ എ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​രി​യു​ടെ ജീ​വി​തം വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ ചു​രു​ക്കി​പ്പ​റ​യാം. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ഹ​ജീ​വി സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ആ​ർ​ദ്ര​ത​യു​ടെ​യും മ​റ്റൊ​രു വാ​ക്കാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ.​എ​സ്.​ഐ അ​പ​ർ​ണ ല​വ​കു​മാ​ർ. കൈ​യി​ൽ കി​ട​ന്ന വ​ള​ക​ൾ ഊ​രി​ക്കൊ​ടു​ത്തും മു​ടി മു​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യും ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്​ ഓ​ടി വ​ഴി​തീ​ർ​ത്തും ഇ​വ​ർ തീ​ർ​ത്ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച ക​ണ്ണീ​രി​ന്‍റെ​യും വേ​ദ​ന​യു​ടെ​യും ദു​രി​ത​ത്തി​ന്‍റെ​യും കൈ​യൊ​പ്പു​ണ്ട്. ഓ​രോ മ​നു​ഷ്യ​നെ​യും ത​ന്‍റെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ നോ​ക്കി​ക്കാ​ണു​ന്ന അ​പ​ർ​ണ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്‍റെ പ​ച്ച​പ്പി​ലും പ​ഴ​യ​കാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ​കൂ​ടി​യാ​ണ്​ ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്​ മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്​ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടാ​വു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ സ്​​നേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റു​പേ​ര്​ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ അ​പ​ർ​ണ.

    ഡാ​മും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​വും ബാ​ല്യ​കാ​ല​വും

    തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ചി​മ്മി​നി ഡാ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം. അ​ച്ഛ​ൻ ല​വ​കു​മാ​ർ അ​വി​ടെ ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ട്ടു. അ​മ്മ ശാ​ന്ത​ക്കും അ​നി​യ​ൻ അ​നീ​ഷി​നു​മൊ​പ്പം അ​പ​ർ​ണ​യു​ടെ​യും ജീ​വി​തം ആ ​ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ടു. അ​ച്ഛ​ൻ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ആ ​ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ൽ ത​​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ഊ​ണും ക​ളി​യും ഉ​റ​ക്ക​വു​മെ​ല്ലാം. ഡാം ​നി​ർ​മാ​ണ സ്ഥ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ടം. ഡാം ​നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തോ​ടെ ചി​മ്മി​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങി. ആ ​സ​മ​യ​ത്താ​യി​രു​ന്നു നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ല​വ​കു​മാ​ർ ചാ​യ​ക്ക​ട​യു​മാ​യി അ​ങ്ങോ​ട്ടേ​ക്ക്​ നീ​ങ്ങി. അ​മ്മ ശാ​ന്ത​യും മ​ക്ക​ളാ​യ അ​പ​ർ​ണ​യും അ​നീ​ഷും അ​വി​ടെ​യു​ള്ള ചാ​യ​ക്ക​ട​യി​ലേ​ക്ക്​ ജീ​വി​തം പ​റി​ച്ചു​ന​ട്ടു.


    ഇ​ന്ന്​ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി അ​ന്ന്​ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ നി​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​ണി​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ചാ​യ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ​ർ​ണ​യും അ​വി​ട​ത്തെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി പ​യ്യെ ഇ​ണ​ങ്ങി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ അ​പ​ർ​ണ​യെ അ​മ്മ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്. പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​​​​​ശൊ​ന്നും അ​ച്ഛ​ന്‍റെ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ കാ​രു​ണ്യ​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​ത്താ​ങ്ങു​മാ​യി ക്രൈ​സ്റ്റ്​ വി​ല്ല പു​വ​ർ ഹോം ​ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​പ്പോ​​ഴേ​ക്കും ഏ​ഴാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. സേ​ക്ര​ഡ്​ ഹാ​ർ​ട്ട്​ സ്കൂ​ളി​ലെ ക​ന്യാ​സ്ത്രീ​ക​ളും കൂ​ട്ടു​കാ​രു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ന​ല്ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളും പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​പ​ർ​ണ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടാ​യ​ത്. പ്രീ​ഡി​ഗ്രി പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം സ​ർ​വേ​യ​ർ കോ​ഴ്​​സ്​ വി​ജ​യി​ച്ചു.

    വി​വാ​ഹം, കു​ടും​ബ​​ജീ​വി​തം, പൊ​ലീ​സ്​ ജോ​ലി

    പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ല​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ക​ര ക​യ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം. ഭ​ർ​ത്താ​വ്​ രാ​ജ​ന്​ ഗ​ൾ​ഫി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. കു​ടും​ബ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ഴും അ​പ​ർ​ണ, ജോ​ലി​യെ കു​റി​ച്ച്​ ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട്​ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ജോ​ലി​യെ കു​റി​ച്ച്​ ആ​ലോ​ചി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം പൊ​ലീ​സ്​ ജോ​ലി​യും മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ഴു​തി​ത്തു​ട​ങ്ങി. ആ​ദ്യ ടെ​സ്​​​റ്റ്​ ത​ന്നെ പൊ​ലീ​സി​ലേ​ക്ക്​ ഉ​ള്ള​താ​യി​രു​ന്നു.

    മക്കൾ ദേവികയ്ക്കും ഗൗരിക്കുമൊപ്പം അപർണ ലവകുമാർ

    അ​ത്​ പാ​സാ​യ​തോ​ടെ 2002ൽ ​സി​വി​ൽ ​പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി ​ജോ​ലി​ക്ക്​ ക​യ​റി. 26ാം വ​യ​സ്സി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഒ​മ്പ​ത്​ മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ബെ​സ്റ്റ്​ ​കാ​ഡ​റ്റ്​ ആ​യാ​ണ്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​കാ​ലം അ​ധി​കം നീ​ണ്ടി​ല്ല. ഭ​ർ​ത്താ​വ് നാ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ബി​സി​ന​സ്​ ത​ക​ർ​ന്നു. വ​ൻ ക​ട​ബാ​ധ്യ​ത​യു​മാ​യി. ബാ​ങ്ക്​ ജ​പ്തി നോ​ട്ടീ​സ്​ അ​യ​ച്ച​തോ​ടെ 2009ൽ ​അ​പ​ർ​ണ​യെ​യും ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളെ​യും ത​നി​ച്ചാ​ക്കി രാ​ജ​ൻ സ്വ​യം ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ട​വാ​ങ്ങി. അ​വി​ടെ​യും അ​പ​ർ​ണ ത​ള​ർ​ന്നു​നി​ന്നി​ല്ല. ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളെ​യും​കൊ​ണ്ട്​ ജീ​വി​തം പ​തി​യെ ക​ര​ക​യ​റ്റി. മ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും ഒ​രാ​ളു​ടെ വി​വാ​ഹം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ആ ​ക​ര​ച്ചി​ലി​ൽ ഓ​ർ​മ​വ​ന്ന​ത്​ 10ാം ക്ലാ​സു​കാ​ലം

    അ​പ​ർ​ണ​യെ കേ​ര​ളം ആ​ദ്യം അ​റി​യു​ന്ന​ത്​ 2008ലാ​ണ്. അ​ന്ന്​ ഒ​ല്ലൂ​ർ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജോ​ലി. ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ടം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​ത്. ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ അ​ടി​യേ​റ്റ്​ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സ്​​​ത്രീ മ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ട്ടു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 60,000 രൂ​പ കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക്​ വി​ളി​ച്ചു. സി.​ഐ ഇ​ട​പെ​ട്ട​തോ​ടെ 30,000 രൂ​പ​യാ​യി കു​റ​ച്ചു.

    മൃ​ത​ദേ​ഹം വി​ട്ടു​കി​ട്ട​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ 30,000 രൂ​പ കെ​ട്ടി​വെ​ക്ക​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ആ ​സ്ത്രീ​യു​ടെ ബ​ന്ധു അ​പ​ർ​ണ​യു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ചി​ട്ട്​ 30,000 രൂ​പ പോ​യി​ട്ട്​ 30 രൂ​പ കൈ​യി​ലി​ല്ല എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ്​ ക​ര​യു​ന്ന​ത്. മ​റ്റൊ​ന്നും അ​പ​ർ​ണ ആ​ലോ​ചി​ച്ചി​ല്ല. കൈ​യി​ൽ കി​ട​ന്ന മൂ​ന്ന്​ വ​ള ഊ​രി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. ആ ​വ​ള​ക​ൾ പ​ണ​യം വെ​ച്ചാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ മൃ​ത​ദേ​ഹം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വെ​ച്ചു​ള്ള സ്വ​ന്തം അ​നു​ഭ​വം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ വ​ള​ക​ൾ ഊ​രി​ക്കൊ​ടു​ക്കാ​നും അ​പ​ർ​ണ​ക്ക്​ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​ത്.

    അ​ന്ന്​ പ​ത്താം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ൻ ക​ടു​ത്ത പ​നി ബാ​ധി​ച്ച്​ അ​ഡ്​​മി​റ്റ്​ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഡോ​ക്​​ട​ർ പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന്​ മ​രു​ന്ന്​ എ​ഴു​തി​ക്കൊ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നു​ള്ള പൈ​സ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ആ ​കൗ​മാ​ര​ക്കാ​രി​യു​ടെ വെ​​പ്രാ​ളം ക​ണ്ട്​ കാ​ര്യം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ളാ​ണ്​ അ​ന്ന്​ മ​രു​ന്നി​ന്​ പൈ​സ ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​തി​നു മു​മ്പോ ശേ​ഷ​മോ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ക​ണ്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​പ​ർ​ണ ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. അ​പ​ർ​ണ ന​ൽ​കി​യ വ​ള​ക​ൾ ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​​വ​ന്ന്​ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആ​രു​ടെ​യൊ​ക്കെ​യോ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ പ​ണ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്​ എ​ടു​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ്​ ആ ​മ​നു​ഷ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഒ​രു കു​ട്ടി​യു​ടെ സ​ങ്ക​ടം; മു​ടി മു​റി​ക്ക​ൽ

    പൊ​ലീ​സി​ൽ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ടി മു​റി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ർ​ണ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പേ​ടി. എ​ന്നാ​ൽ, പൊ​ലീ​സ്​ ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ലെ അ​നു​ഭ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ മു​ടി പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പ്രേ​ര​ണ​യാ​യ​ത്. സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ക്ലാ​സെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്​ പ​തി​വാ​യി​രു​ന്നു. അ​ങ്ങ​നെ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ തൃ​ശൂ​രി​ലെ ഒ​രു സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഏ​ഴാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​നെ ക​ണ്ട​ത്. അ​ർ​ബു​ദം ബാ​ധി​ച്ച്​ ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​ടി കൊ​ഴി​ഞ്ഞ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ൻ.


    കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ളി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന പേ​ടി​യി​ൽ ക്ലാ​സി​ൽ വ​രാ​ൻ മ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും ആ ​കു​രു​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തോ​ടെ അ​പ​ർ​ണ ഒ​രു തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ർ​ബു​ദ ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക്​ വി​ഗ്​ നി​ർ​മി​ക്കാ​നാ​യി ത​ന്‍റെ മു​ടി മു​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ ഉ​ന്ന​ത അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നു​മ​തി​യോ​ടെ ത​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മു​ണ്ഡ​നം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2016ലും 2019​ലു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ. മ​ക്ക​ളാ​യ ദേ​വി​ക​യും ഗൗ​രി​യും അ​മ്മ​യു​ടെ പാ​ത പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന്​ വി​ഗ്​ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്​ മു​ടി മു​റി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    പൊ​ലീ​സ്​ മീ​റ്റി​ലെ ഓ​ട്ട​ക്കാ​രി; റോ​ഡി​ലും

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പൊ​ലീ​സ്​ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്​ മീ​റ്റി​ൽ 100 മീ​റ്റ​ർ ജേ​താ​വാ​ണ്​ അ​പ​ർ​ണ. അ​തി​ലും വ​ലി​യ ഓ​ട്ട​മാ​ണ്​ 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റ്​ 10ന്​ ​തൃ​ശൂ​ർ അ​ശ്വ​നി ജ​ങ്​​ഷ​നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്​ വ​ഴി​കാ​ട്ടാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ജീ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ടി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ആം​ബു​ല​ൻ​സി​ന്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​ണ്.


    മ​ന​സ്സി​ൽ ന​ന്മ, മു​റ്റ​ത്ത് സ്നേ​ഹ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ

    ‘വീ​ട്ടി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ഞ​ങ്ങ​ൾ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ്, അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ടം ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ന്തം വീ​ട് പോ​ലെ​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത്’ അ​പ​ർ​ണ പ​റ​യു​ന്നു. ആ ​വാ​ക്കു​ക​ളെ അ​ന്വ​ർ​ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി വ​നി​ത പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മു​റ്റം നി​റ​യെ പൂ​ക്ക​ളും ചെ​ടി​ക​ളും വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച് ഒ​രു പൂ​ന്തോ​ട്ടം പോ​ലെ​യാ​ണ് അ​വ​ർ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ഴി​വ് സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ചെ​ടി​ക​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​ർ സ​ന്തോ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ർ​മ​മ​ണ്ഡ​ലം സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും പോ​സി​റ്റി​വ് എ​ന​ർ​ജി​യും നി​റ​ഞ്ഞൊ​രി​ട​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ അ​പ​ർ​ണ​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ങ്ങി​ന്റെ തി​ര​ക്കു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കാ​നും പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ന്റെ നേ​ർ​സാ​ക്ഷ്യ​മാ​ണി​ത്.

    23 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​നം; അ​ന​വ​ധി ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ

    2002ലാ​ണ് അ​പ​ർ​ണ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​ത്. പൊ​ലീ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ ‘ബെ​സ്റ്റ് കേ​ഡ​റ്റ്’ ആ​യി​രു​ന്നു. പു​തു​ക്കാ​ട്, ഒ​ല്ലൂ​ർ, ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട തു​ട​ങ്ങി​യ സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം പ്ര​മോ​ഷ​നോ​ടെ തൃ​ശൂ​രി​ലെ​ത്തി. വ​നി​ത സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ൾ എ.​എ​സ്.​ഐ ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പൊ​ലീ​സ്​ മെ​ഡ​ൽ അ​ട​ക്കം ബ​ഹു​മ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.


    ‘ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു ജോ​ലി വേ​ണം എ​ന്നേ അ​ന്ന് ചി​ന്തി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. പ​ക്ഷേ, ഈ ​യൂ​നി​ഫോം അ​ണി​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് എ​നി​ക്ക് കി​ട്ടാ​വു​ന്ന​തി​ൽ​വെ​ച്ച് ഏ​റ്റ​വും ന​ല്ല ജോ​ലി​യാ​ണി​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഞാ​നി​പ്പോ​ൾ എ​ന്റെ ജോ​ലി അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ഞ​ങ്ങ​ൾ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​വി​ടം സ്വ​ന്തം വീ​ട് പോ​ലെ​യാ​ണ്.’ അ​പ​ർ​ണ പ​റ​യു​ന്നു.

    പൊ​ലീ​സി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള പ​ഴ​യ ധാ​ര​ണ​ക​ളെ​ല്ലാം മാ​റി​യെ​ന്നും ഇ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തോ​ൾ​ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സേ​ന​യാ​ണെ​ന്നും അ​പ​ർ​ണ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ‘പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​മി​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സി​ങ്ങി​ന് മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കാ​നാ​വി​ല്ല. വ​ൺ​മാ​ൻ ഷോ ​ആ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം നേ​ടു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ജ​യം. വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ല സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും അ​തൊ​ന്നും ത​ന്റെ ക​ർ​ത്ത​വ്യ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​മ്മ​ളെ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് മു​ന്നി​ൽ വ​രു​ന്ന ഒ​രു​പാ​ട് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ണ്ട്. ന​മ്മു​ടെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ന്നും ഈ ​യൂ​നി​ഫോ​മി​ൽ സ്ഥാ​ന​മി​ല്ല.’ അ​പ​ർ​ണ പ​റ​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്തു​ന്നു.

    News Summary - Aparna; Police life
