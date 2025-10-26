Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:43 AM IST

    ആമിനാസ് വിങ്‌സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ

    പ​രി​മി​തി​ക​ളെ വ​ക​വെ​ക്കാ​തെതാ​നി​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് ആ​മി​ന
    ആമിനാസ് വിങ്‌സ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ
    ആമിന

    Listen to this Article

    ജന്മനാലു​ള്ള പ​രി​മി​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ള്‍ താ​ണ്ടി ക​രു​ത്താ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് അ​ജ്മാ​ന്‍ കൊ​സ്മോ​പോ​ളി​റ്റ​ന്‍ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം ത​രം വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി ആ​മി​ന. പ്ര​സ​വ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്നെ കൈ​കാ​ലു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ആ​ലം​കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​സ​മ്മി​ല്‍-​സു​മ​യ്യ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ പു​ത്രി ആ​മി​ന​ക്ക്.


    എ​ല്ലാ പ​രി​മി​തി​ക​ളും വ​ക​വെ​ക്കാ​തെ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കു​ഞ്ഞു ആ​മി​ന. കൈ​ക്ക് പ​രി​മി​തി​ക​ള്‍ ഉ​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ കാ​ലു​ക​ള്‍കൊ​ണ്ട്​ എ​ഴു​താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്ന ആ​മി​ന പ​തി​യെ കൈ​കൊ​ണ്ടും എ​ഴു​താ​ന്‍ പ​രി​ശീ​ലി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ എ​ഴു​ത്തു​ക​ളോ​ട് വ​ലി​യ ഹ​ര​മാ​യി മാ​റി. പ​ല​തും എ​ഴു​താ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ക​ഥ​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും എ​ഴു​താ​നും ചി​ത്രം വ​ര​ക്കാ​നും തു​ട​ങ്ങി.

    കു​ട്ടി​യു​ടെ ക​ഴി​വ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും ന​ല്‍കി. ഇ​തി​ന​കം നി​ര​വ​ധി മി​ക​ച്ച ക​വി​ത​ക​ള്‍ക്ക് ആ​മി​ന ജീ​വ​ന്‍ ന​ല്‍കി. നി​ര​വ​ധി ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും വ​ര​ച്ചു നി​റം​ന​ല്‍കി. ആ​മി​ന​യു​ടെ ര​ച​ന​ക​ള്‍ ഇ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും വ​ലി​യ കൗ​തു​ക​മാ​ണ്. താ​നി​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ ഇ​നി​യും മു​ന്നേ​റാ​നാ​ണ് ആ​മി​ന​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹം.

    ആ​മി​ന ര​ചി​ച്ച ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ ഒ​രു സ​മാ​ഹാ​രം പു​സ്ത​ക രൂ​പ​ത്തി​ല്‍ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി. സ്കൂ​ളി​ലെ ക്രാ​ഫ്റ്റ് ടീ​ച്ച​ര്‍ റു​ബീ​ന​യു​ടെ അ​ക​മ​ഴി​ഞ്ഞ വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും മു​ത​ല്കൂ​ട്ടാ​ണെ​ന്ന് ആ​മി​ന പ​റ​യു​ന്നു. മാ​താ​വ് സു​മ​യ്യ​യും ക​വി​ത​ക​ള്‍ എ​ഴു​താ​റു​ണ്ട്. ഫാ​ത്തി​മ മു​സ​മ്മി​ലാ​ണ് ആ​മി​ന​യു​ടെ ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​രി.

