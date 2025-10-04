Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:05 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:05 AM IST

    ഇനിയും മരിക്കാത്ത അജിത

    ഇനിയും മരിക്കാത്ത അജിത
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​ജി​ത എ​ന്ന​തി​ന് ‘ആ​ർ​ക്കും ജ​യി​പ്പാ​ൻ ക​ഴി​വി​ല്ലാ​ത്ത’ എ​ന്നാ​ണ​ർ​ഥം ശ​ബ്ദ​താ​രാ​വ​ലി​യി​ൽ. ചാ​ല​പ്പു​റം വെ​ള്ളി​യ​ഞ്ചേ​രി പ​ള്ളി​യ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ കെ. ​അ​ജി​ത​യു​ടെ (46) കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ മ​ര​ണം പോ​ലും പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഹൃ​ദ​യ​വും ക​ര​ളും വൃ​ക്ക​ക​ളു​മ​ട​ക്കം അ​വ​രു​ടെ ആ​റ് അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ര​ണ​ത്തി​നു കീ​ഴ​ട​ങ്ങാ​തെ ഇ​നി മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വ​നും ജീ​വി​ത​വു​മാ​കു​ക.

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ 28നാ​ണ് അ​ജി​ത​യെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബേ​ബി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന് മ​സ്തി​ഷ്‌​ക മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ച​തോ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ചു​വ​ര​വ് അ​സാ​ധ്യ​മാ​യി. തീ​വ്ര​മാ​യ ആ ​സ​ങ്ക​ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ഭ​ർ​ത്താ​വും മ​ക്ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ജി​ത​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​തം ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടെ​ല്ലാം വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഏ​കോ​പ​ന​വും കേ​ര​ള സ്റ്റേ​റ്റ് ഓ​ർ​ഗ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടി​ഷ്യൂ ട്രാ​ൻ​സ് പ്ലാ​ന്റ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ (കെ-​സോ​ട്ടോ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ട്രോ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 44കാ​രി​യി​ലാ​ണ് അ​ജി​ത​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യം മി​ടി​ക്കു​ക. ഒ​രു വൃ​ക്ക​യും ര​ണ്ട് നേ​ത്ര​പ​ട​ല​വും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലേ​ക്കും ഒ​രു വൃ​ക്ക​യും ക​ര​ളും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ബേ​ബി മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. തീ​വ്ര​ദുഃ​ഖ​ത്തി​ലും അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​ന്ന​ദ്ധ​രാ​യ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി വീ​ണാ ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. പി. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് അ​ജി​ത​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. മ​ക്ക​ൾ: പി. ​സാ​രം​ഗി (ടി.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​ഐ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്), പി. ​ശ​ര​ത്. മ​രു​മ​ക​ൻ: മി​ഥു​ൻ (ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി).

    TAGS:organ donationLocal Newsajithalife women
    News Summary - ajithas six organs donated
