Madhyamam
    Woman
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 7:02 AM IST

    പ​ഠി​ച്ചു​പ​ഠി​ച്ച് ആ​വ​ണി​യും സേ​തു​വും അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി…

    പ​ഠി​ച്ചു​പ​ഠി​ച്ച് ആ​വ​ണി​യും സേ​തു​വും അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യി…
    ആ​വ​ണി ര​മേ​ശു (ഇ​ട​ത്ത്) സേ​തു​ല​ക്ഷ്മി​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ

    മാ​ഷി​നൊ​പ്പം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​റി​ന് ഇ​ത് അ​ഭി​മാ​ന മു​ഹൂ​ർ​ത്തം. പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​മ്മ മ​ല​യാ​ള​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സം​സ്കാ​രം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കാ​നും ന​ട​ത്തി​യ അ​ശ്രാ​ന്ത പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് തു​ണ​യാ​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ഴി​താ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ലൂ​ടെ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​യും അ​ര​ങ്ങി​​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ നി​മി​ഷ​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​വു​ക​യാ​ണ് മി​ഷ​ൻ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യും സി.​ഡോ​ട്ടി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നു​മാ​യ ശി​വ​ദാ​സി​ന്റെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക​കൂ​ടി​യാ​യ അ​മ്പി​ളി ശി​വ​ദാ​സി​ന്റെ​യും മ​ക​ളും ബി.​ആ​ർ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ സേ​തു ല​ക്ഷ്മി ദാ​സ്, ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ടി.​എ​ൽ.​കെ.​ഐ ഉ​ദ്യോ​സ്ഥ​നാ​യ ര​മേ​ശി​ന്റെ​യും ആ​ർ.​വി.​കെ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ജി​ഷ എം.​പി യു​ടെ​യും മ​ക​ളും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​മാ​യ ആ​വ​ണി ര​മേ​ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ക​ർ​ണാ​ട​ക മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് പു​തു ച​രി​ത​മെ​ഴു​തി​യ​ത്.

    കൈ​ര​ളി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ​ഠ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യി​രു​ന്നു സേ​തു​ല​ക്ഷ്മി. രാ​ജ​രാ​ജേ​ശ്വ​രി ന​ഗ​ർ മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ നീ​ല​ക്കു​റി​ഞ്ഞി പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​തി 2025ൽ ​മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​യാ​ളാ​ണ് ആ​വ​ണി ര​മേ​ശ്. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ തു​ട​ങ്ങി 12 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന അ​സു​ല​ഭ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​രാ​വു​ന്നു എ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ​ത​യും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം ഭാ​ഷ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​യാ​സ​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും ഊ​ർ​ജ​വു​മാ​ണ് സേ​തു​വും ആ​വ​ണി​യും. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ന് ഇ​ത് അ​ഭി​മാ​ന നി​മി​ഷ​മെ​ന്ന് ക​ർ​ണാ​ട​ക ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​ദാ​മോ​ദ​ര​ൻ മാ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ പ​ഠി​ച്ച​തു മു​ത​ൽ മ​റ്റു ഭാ​ഷ​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പം തോ​ന്നി​യ​താ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ര​ണ്ടു​പേ​രും ഏ​ക​സ്വ​ര​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ഷാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വ​ണ​മെ​ന്ന തീ​വ്ര​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​വും അ​വ​ർ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​ല​യാ​ളം എ​ഴു​താ​നും വാ​യി​ക്കാ​നും പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​യ​തി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​നം തോ​ന്നു​ന്ന​താ​യും ന​മ്മു​ടെ പാ​ര​മ്പ​ര്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന​തി​ൽ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്നും സേ​തു​വി​ന്റെ അ​മ്മ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ അ​മ്പി​ളി ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം ക​ട്ടി​ക​ളു​ടെ എ​ഴു​ത്തി​ലും വാ​യ​ന​യി​ലും ഒ​രു​പാ​ട് മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​താ​യി ആ​വ​ണി​യു​ടെ അ​മ്മ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ജി​ഷ ടീ​ച്ച​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​വു​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും സാ​ധി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ കി​ട്ടു​ന്നി​ല്ല എ​ന്നും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​നി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

