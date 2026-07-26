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    Woman
    Posted On
    date_range 26 July 2026 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 7:45 AM IST

    എ​യ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​സ് ജോലിയിൽ 10 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ വേറിട്ട ആ​ഘോ​ഷം

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    ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് 31 പൂ​ച്ച​ക​ൾ ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ന്നു
    എ​യ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​സ് ജോലിയിൽ 10 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ വേറിട്ട ആ​ഘോ​ഷം
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    ക്രി​സ്റ്റി നി​ക്കോ​ൾ വി​റ്റെ​ക്

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​യ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​സ് ജോ​ലി​യി​ലെ 10ാം വാ​ർ​ഷി​കം അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് കൊ​ളം​ബി​യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​നി ക്രി​സ്റ്റി നി​ക്കോ​ൾ വി​റ്റെ​ക്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ 31 പൂ​ച്ച​ക​ളെ ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്റ്റി​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷം. പൂ​ച്ച​ക​ളെ പു​തി​യ ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ ശേ​ഷം, അ​വ​ർ ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    എ​യ​ർ ഹോ​സ്റ്റ​സ് ആ​വു​ക എ​ന്ന​ത് ഒ​രി​ക്ക​ലും ത​ന്റെ സ്വ​പ്ന​ജോ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക്രി​സ്റ്റി പ​റ​യു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ ത​നി​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്, അ​വ​ശ​രാ​യ​തും തെ​രു​വി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞും ന​ട​ന്ന മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പു​തു​ലോ​കം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള വ​ഴി. വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പു​തി​യ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​ണ് ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​തൃ​പ്തി​യെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യം, ദോ​ഹ​യി​ൽ നി​ന്ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് 31 പൂ​ച്ച​ക​ളെ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ച് പു​തി​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി​യ ശേ​ഷം, അ​തേ ദി​വ​സം ത​ന്നെ ദോ​ഹ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക്രി​സ്റ്റി. അ​വ​ർ അ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ജീ​വി​തം ന​ൽ​കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം കൊ​ണ്ട് ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് -ക്രി​സ്റ്റി പ​റ​യു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​റി​ൽ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച ഒ​രു ദ​ശാ​ബ്ദ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ലും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു മാ​ർ​ഗം ത​നി​ക്ക് ചി​ന്തി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും, ഈ ​രാ​ജ്യ​വും ത​ന്റെ ജോ​ലി​യും ന​ൽ​കി​യ അ​വ​സ​ര​ത്തി​ന് എ​ന്നും ന​ന്ദി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ക്രി​സ്റ്റി സാ​മൂ​ഹ്യ മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ കു​റി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ക്രി​സ്റ്റി നി​ക്കോ​ൾ വി​റ്റെ​ക് പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​സി​ൽ എ​യ​ർ​ഹോ​സ്റ്റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ക്രി​സ്റ്റി ഖ​ത്ത​റി​ലു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മൃ​ഗ​സം​ര​ക്ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി പു​തി​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം 50ൽ ​അ​ധി​കം പൂ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ​യും സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഒ​രു​ക്കി. 75ല​ധി​കം പൂ​ച്ച​ക​ളെ 2025ൽ ​ക്രി​സ്റ്റി ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ച്ചു. 50 ഓ​ളം പൂ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് ടി.​എ​ൻ.​ആ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​വും ചി​കി​ത്സ​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്റെ ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ താ​നി​യ, ഇ​സ്ലാം, മോ​സ, നൂ​റ, ജി​ല്ലി, ബെ​വ​ർ​ലി, ജോ​വി, ജൂ​ലി, മി​ഷേ​ൽ മെ​ലി​സ, ഷൈ​ല, കാ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ന​ദ്ധ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും അ​വ​ർ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

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    TAGS:AirhostessGulf UpdateQatar News
    News Summary - A unique celebration marking the completion of 10 years as an air hostess
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