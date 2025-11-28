Begin typing your search above and press return to search.
    ആകാശഗംഗയേക്കാൾ നാലിരട്ടി വലുപ്പം; ‘രാ-ജാവി’നെ കണ്ടെത്തി മലപ്പുറത്തുകാരി

    ആകാശഗംഗയേക്കാൾ നാലിരട്ടി വലുപ്പം; ‘രാ-ജാവി’നെ കണ്ടെത്തി മലപ്പുറത്തുകാരി
    ര​ഹ​ന പ​യ്യ​ശ്ശേ​രി

    എടക്കര (മ​ല​പ്പു​റം): ചു​ങ്ക​ത്ത​റ​യി​ലെ വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തു​നി​ന്ന് ആ​കാ​ശ​ത്തേ​ക്ക് കൗ​തു​ക​ത്തോ​ടെ നോ​ക്കി​നി​ന്ന ആ ​കൊ​ച്ചു​പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഇ​ന്ന് ലോ​ക​ത്തി​ന് കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പ്ര​പ​ഞ്ച​സൃ​ഷ്ടി​യു​ടെ അ​ത്ഭു​ത ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന്റെ കോ​ണി​ലെ​വി​ടെ​യോ ഒ​ളി​ച്ചി​രു​ന്ന ഭീ​മ​ൻ നെ​ബു​ല​യെ (വാ​ത​ക​മേ​ഘം) ക​ണ്ടെ​ത്തി ശാ​സ്ത്ര​ലോ​ക​ത്തെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം ചു​ങ്ക​ത്ത​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ ഡോ. ​ര​ഹ​ന പ​യ്യ​ശ്ശേ​രി. ​

    സ്പെ​യി​നി​ലെ സി.​ഇ.​എ​ഫ്.​സി.​എ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ ഈ ​മ​ല​യാ​ളി പോ​സ്റ്റ് ഡോ​ക്ട​റ​ൽ ഫെ​ലോ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ നെ​ബു​ല​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പേ​ര് ‘രാ-​ജാ​വ്’ (ര​ഹ​നാ​സ് ജ​വാ​ല​മ്പ്ര) എ​ന്നാ​ണ്. ര​ഹ​ന​യു​ടെ പേ​രി​ലെ ‘ര’​യും പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തി​യ ജ​വാ​ല​മ്പ്ര ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വേ​റ്റ​റി​യു​ടെ ‘ജ’​യും ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ഈ ​പേ​ര് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ​‘ഇ​നോ​ർ​മ​സ് ലൈ​മാ​ൻ ആ​ൽ​ഫ നെ​ബു​ല’ എ​ന്ന വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന, പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ൽ വ​ള​രെ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന ഭീ​മ​ൻ നെ​ബു​ല​യാ​ണി​ത്. പ്ര​പ​ഞ്ച​ത്തി​ന് ഇ​ന്നു​ള്ള​തി​ന്റെ 20 ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്രം പ്രാ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്തെ, അ​താ​യ​ത് 1100 കോ​ടി പ്ര​കാ​ശ​വ​ർ​ഷം മു​മ്പു​ള്ള കാ​ഴ്ച​യാ​ണി​ത്.

    ന​മ്മു​ടെ താ​രാ​പ​ഥ​മാ​യ ക്ഷീ​ര​പ​ഥ​ത്തി​ന്റെ നാ​ലി​ര​ട്ടി വി​സ്തൃ​തി​യു​ണ്ട് രാ-​ജാ​വി​ന്. ഹൈ​ഡ്ര​ജ​നും ഹീ​ലി​യ​വും കൂ​ടാ​തെ, ലോ​ഹ​സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ര​ഹ​ന​യും സം​ഘ​വും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ജ​വാ​ല​മ്പ്ര ആ​സ്‌​ട്രോ​ഫി​സി​ക്‌​സി​ക്ക​ൽ ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വേ​റ്റ​റി​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ടെ​ല​സ്‌​കോ​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ഡേ​റ്റ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് ര​ഹ​ന ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​ത്. സ്​​പെ​യി​ൻ, ബ്ര​സീ​ൽ, ചൈ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ 32 ഗ​വേ​ഷ​ക​രാ​ണ് ര​ഹ​ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ശാ​സ്ത്ര​സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ​​നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും​കൊ​ണ്ട് ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ക​ഥ​യാ​ണ് ര​ഹ​ന​യു​ടേ​ത്. ചു​ങ്ക​ത്ത​റ മാ​ർ​ത്തോ​മ കോ​ള​ജി​ലെ ബി​രു​ദ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം കോ​ട്ട​യം എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​സ്‌​ട്രോ​ഫി​സി​ക്‌​സി​ൽ​നി​ന്ന് പി​എ​ച്ച്.​ഡി​യും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ചൈ​ന​യി​ലെ ഷാ​ങ്ഹാ​യ് ആ​സ്‌​ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ ഒ​ബ്സ​ർ​വേ​റ്റ​റി​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ശേ​ഷ​മാ​ണ് ര​ഹ​ന സ്പെ​യി​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ​ചു​ങ്ക​ത്ത​റ ത​ച്ചം​കോ​ട് പ​യ്യ​ശ്ശേ​രി ത​ണ്ടു​പാ​ക്ക​ൽ ഉ​സ്മാ​ന്റെ​യും റം​ല​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ക​ളാ​ണ് ഈ ​യു​വ​ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ.

