ന്യൂഡൽഹി: പലരും ജിമ്മും വ്യായാമവുമെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ മടിപിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതമാകുന്നത് 94കാരിയായ ഭഗ്‌വാനിയുടെ നേട്ടങ്ങളാണ്. ഈ പ്രയത്തിലും യുവാക്കളെ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന അത്‌ലറ്റാണ് ഭഗ്‌വാനി ദേവി ദാഗർ. ഫിൻലൻഡിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ലോക മാസ്റ്റേഴ്സ് അത്‌ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഒരു സ്വർണവും രണ്ടു വെങ്കല മെഡലുകളുമാണ് ഇവർ ഇന്ത്യക്കായി നേടിയത്.

