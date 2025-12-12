Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightWomanchevron_right108 വെ​റും ന​മ്പ​റാ​ണ്...
    Woman
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:54 AM IST

    108 വെ​റും ന​മ്പ​റാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണി​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    108 വെ​റും ന​മ്പ​റാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണി​ന്
    cancel
    camera_alt

    മ​രു​മ​ക​ൾ പ്രേ​മ​ക്കൊ​പ്പം പാ​ങ്ങ് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ വോ​ട്ട് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണ് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    Listen to this Article

    കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ: പ്രാ​യം വെ​റും എ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണി​ന്. വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പോ​ലും മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​ത​യോ​ടെ നൂ​റ്റി​യെ​ട്ടാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ​മ്മ​തി​ദാ​ന​വ​കാ​ശം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പാ​ങ്ങ് വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ പ​രേ​ത​നാ​യ അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ ഭാ​ര്യ കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണ്.

    വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ട​ത് പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​മാ​ണ്. വ​യ​നാ​ട് ഭ​ർ​ത്താ​വ് അ​യ്യ​പ്പ​ന്റെ കൈ​പ്പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു രാ​ഷ്ടീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. ന​ക്സ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സി​നൊ​പ്പം സ​മ​ര​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് അ​യ്യ​പ്പ​ൻ.

    പി​ന്നീ​ട് മ​ക്ക​ളാ​യ വേ​ലു​ക്കു​ട്ടി​ക്കും നാ​രാ​യ​ണ​നു​മൊ​പ്പം സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണ് മ​ട​ങ്ങി. ഇ​വി​ടെ​യും ചു​വ​പ്പി​ന്റെ കൈ ​പി​ടി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ജീ​വി​തം. മ​ക​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​നും മ​രു​മ​ക​ൾ പ്രേ​മ​യും സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലെ മു​ഖ​മാ​ണ്. പ്രേ​മ ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ്രീ​കു​റു​മ്പ ലീ​ല, ര​മ​ണി എ​ന്നി​വ​ർ മ​റ്റു മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    ജി​ല്ല സാ​ക്ഷ​ര​ത മി​ഷ​​ന്റെ മി​ക​വു​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന പ​ഠ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യ കു​ഞ്ഞി​പ്പെ​ണ്ണി​നെ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body ElectionvoterMalappuram
    News Summary - 108 year old voter
    Similar News
    Next Story
    X