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Madhyamam
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    '3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോൺ' ആവശ്യമോ ആഗ്രഹമോ അതോ ആഡംബരമോ; ആളുകൾ ലക്ഷ്വറി വസ്തുക്കളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നതിന് പിന്നിൽ...

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    Luxury
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    സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് 3 ലക്ഷം വിലമതിക്കുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ആഡംബരം എന്നത് ഒരിക്കലും കേവലം ആവശ്യങ്ങളെ മാത്രം മുൻനിർത്തിയുള്ള ഒന്നല്ല. വിലകൂടിയ വാച്ചുകൾ, ബ്രാൻഡഡ് ബാഗുകൾ, ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള കാറുകൾ, വിദേശ യാത്രകൾ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അത് സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആഡംബര വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് ഇത്രയധികം ആകർഷണം തോന്നുന്നത്? അവ സ്വന്തമാക്കുന്നത് നമ്മളെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സാമൂഹിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നത്?

    ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംസ്കാരത്തിലും ജീവിതശൈലിയിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് അടുത്തകാലത്തായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകളുടെ വരുമാനം ഉയർന്നതും, മധ്യവർഗത്തിന്റെ വികാസവും, ഉയർന്ന സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ വർദ്ധനവും ആഡംബര വിപണിക്ക് വലിയ ഉണർവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയിലെ യുവാക്കൾ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും ആഗ്രഹങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അനുഭവങ്ങൾക്കുമായി പണം ചെലവഴിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു.

    നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വിലകൂടിയ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നു എന്നതിനെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി സമീപിക്കുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു ഉൽപ്പന്നം സ്വന്തമാക്കൽ മാത്രമല്ലെന്ന് കാണാം. ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്തസ്സ്, വ്യക്തിത്വം, സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം എന്നിവ നേടാനുള്ള മാനസികമായ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം പർച്ചേസുകൾ സഹായിക്കുന്നു. വലിയൊരു ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴോ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വിജയം നേടുമ്പോഴോ സ്വയം നൽകുന്ന ഒരു 'സമ്മാനം' എന്ന നിലയിലും ആളുകൾ ആഡംബര വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു.

    സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനവും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പിന്നിലായിപ്പോകുമോ എന്ന ഭയവും ആളുകളെ ഇത്തരം വലിയ ചെലവുകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റുമുള്ളവർ പുതിയ മോഡലുകളും ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്ന് സ്വന്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ പിന്നാക്കം പോകും എന്ന തോന്നൽ പലരിലും ഉണ്ടാകുന്നു. കൂടാതെ വായ്പകളുടെയും ഇ.എം.ഐകളുടെയും ലഭ്യത ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈയെത്തിപ്പിടിക്കാവുന്ന ഒന്നാക്കി മാറ്റി. എങ്കിലും ഇ.എം.ഐ അടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നത് ആ വസ്തു പൂർണ്ണമായും താങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്നതിന് തുല്യമല്ല എന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

    ചുരുക്കത്തിൽ 3 ലക്ഷത്തിന്റെ ഫോൺ എന്നത് സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നതിലുപരി വ്യക്തികൾക്ക് ആഡംബരത്തോടുള്ള സമീപനത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. അടിയന്തര നിക്ഷേപങ്ങളും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം സ്വന്തം സന്തോഷത്തിനും താല്പര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകി ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന അഭിപ്രായവും നിലനിൽക്കുന്നു. ആഡംബരം എന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല, അനാവശ്യ ചെലവുകളിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

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    News Summary - What lies behind people's fascination with luxury goods
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