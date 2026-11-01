48 വർഷമായി വെള്ളം തൊടാത്ത ശതകോടീശ്വരൻ; 96-ാം വയസ്സിലും ഊർജസ്വലനായി വാറൻ ബഫറ്റ്

48 വർഷമായി വെള്ളം തൊടാത്ത ശതകോടീശ്വരൻ; 96-ാം വയസ്സിലും ഊർജസ്വലനായി വാറൻ ബഫറ്റ്text_fields
ന്യൂയോർക്ക്: ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച നിക്ഷേപകനും ശതകോടീശ്വരനുമായ വാറൻ ബഫറ്റിന്റെ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണ-ജീവിത ശീലങ്ങളും എപ്പോഴും വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വിവരമാണ്: 1970-കൾക്ക് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടോളമായി വാറൻ ബഫറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് സാധാരണ വെള്ളം പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല! വെള്ളത്തിന് പകരമായി അദ്ദേഹം ശരീരത്തിലെ ജലാംശം നിലനിർത്തുന്നത് തന്റെ ഇഷ്ട പാനീയമായ 'ചെറി കോക്ക്' കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പ്രമുഖ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട് മാനേജറും ശതകോടീശ്വരനുമായ ബിൽ അക്ക്മാനാണ് 'ഇക്വിറ്റി മേറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്' എന്ന പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വാറൻ ബഫറ്റിന്റെ ഈ വിചിത്ര ശീലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്.
"ബിൽ, ഞാൻ 48 വർഷമായി വെള്ളം തൊട്ടിട്ടില്ല": ഓർമ പങ്കുവെച്ച് അക്ക്മാൻ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വാറൻ ബഫറ്റുമായി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അത്താഴം കഴിച്ച സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ച് ബിൽ അക്ക്മാൻ വിവരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ.
"ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ, കുടിക്കാൻ സാധാരണ വെള്ളം വേണമോ അതോ സ്പാർക്ലിംഗ് വാട്ടർ വേണമോ എന്ന് ഞാൻ ബഫറ്റിനോട് ചോദിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം രണ്ട് ഓഫറുകളും സ്നേഹപൂർവം നിരസിക്കുകയും പകരം സോഡയോ കോളയോ ആണ് താല്പര്യമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. 'താങ്കൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ലേ?' എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ, അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: 'ബിൽ, ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 48 വർഷം കഴിഞ്ഞു!'"
ബഫറ്റ് പിന്നീട് തന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴത്തിന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനായി താൻ വൻതോതിൽ ചെറി കോക്ക് വാങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അക്ക്മാൻ ഓർത്തെടുത്തു.
ഒരു ദിവസം അഞ്ച് കാൻ കൊക്കകോള; പഴയ പെപ്സി പ്രിയം മാറ്റിയത് അയൽക്കാരൻ
ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ഗ്ലെൻ അർനോൾഡ് രചിച്ച 'ദി ഡീൽസ് ഓഫ് വാറൻ ബഫറ്റ് വോളിയം 2: ദി മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ ബില്യണയർ' എന്ന പുസ്തകത്തിലും 96-കാരനായ ഈ ശതകോടീശ്വരന്റെ കൊക്കകോള കമ്പത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് കാൻ കോളയെങ്കിലും വാറൻ ബഫറ്റ് കുടിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് നീണ്ട 50 വർഷത്തോളം പെപ്സി കുടിക്കുന്ന ശീലക്കാരനായിരുന്നു ബഫറ്റ്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ബഫറ്റിന്റെ മകൻ ഹോവാർഡിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ 'പെപ്സി വാറൻ' എന്നായിരുന്നു കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നത്. അർദ്ധരാത്രിയിൽ ബാത്ത്റോബ് ധരിച്ച് വന്ന് ബഫറ്റ് പെപ്സി കുടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹോവാർഡിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് ജിം റോസ് ഓർക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പഴയൊരു അയൽക്കാരന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പെപ്സിയിൽ നിന്ന് കൊക്കകോളയിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയത്. 1986-ലെ ബെർക്ക്ഷെയർ ഹാത്ത്വേയുടെ വാർഷിക യോഗത്തിൽ, പെപ്സിയുമായുള്ള 48 വർഷത്തെ കൂറ് അവസാനിപ്പിച്ച് ചെറി കോക്കിനെ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക മീറ്റിംഗ് പാനീയമായി ബഫറ്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
'എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് കൊക്കകോളയാണ്'
2015-ൽ ഫോർച്യൂൺ മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വാറൻ ബഫറ്റ് സ്വന്തം ഡയറ്റിനെക്കുറിച്ച് സ്വയം പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
"ഞാൻ ഒരു ദിവസം 2,700 കലോറി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ നാലിലൊന്ന് കൊക്കകോളയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് 12 ഔൺസിന്റെ അഞ്ച് സെർവിംഗ്സ് എങ്കിലും ഞാൻ കുടിക്കാറുണ്ട്. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നാലിലൊന്ന് കൊക്കകോളയാണെന്ന് പറയാം!"
ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധർ പാനീയങ്ങളിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിനെക്കുറിച്ചും കൃത്രിമ ചേരുവകളെക്കുറിച്ചും നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോഴും, 96-ാം വയസ്സിലും തന്റെ ഇഷ്ട പാനീയം വിടാതെ കുടിച്ച് ലോക നിക്ഷേപ രംഗത്തെ അത്ഭുതമായി വാറൻ ബഫറ്റ് വാഴുകയാണ്.