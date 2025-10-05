Begin typing your search above and press return to search.
    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​ത​യി​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ത്ത് യു​വ​പ്ര​തി​ഭ

    BOOK RELEASED
    കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    ചി​ല ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​ൽ വാ​തി​ൽ തു​റ​ന്നി​ടാ​റു​ണ്ട്. അ​വി​ടെ വാ​ക്കു​ക​ൾ ക​വി​ത​യാ​യും ക​വി​ത​ക​ൾ ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​യും പ​രി​ണ​മി​ക്കു​ന്നു. അ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ, ആ​ധു​നി​ക ക​വി​ത​യു​ടെ ചു​വ​രു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രി​ടം അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൽ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യ മ​നാ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ. പേ​രി​ന്റെ ഭം​ഗി​പോ​ലെ ത​ന്നെ, അ​വ​രു​ടെ ക​വി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​സ​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ന​ന​വും ചൂ​ടു​മു​ണ്ട്. 18 ആ​ണ് മ​നാ​ലി​ന്‍റെ പ്രാ​യം, ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്വ​രു​ക്കൂ​ട്ട​ലു​ക​ളാ​ൽ വി​രി​യി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യൊ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​ത​യാ​ണ്. അ​ത്ര​യേ​റെ ഇ​ഴ​യ​ടു​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വ​ല്യു​പ്പ​യു​ടെ മ​ര​ണ ശേ​ഷം അ​വ​രി​ലു​ള്ള വൈ​കാ​രി​ക ഓ​ർ​മ​ക​ളെ​യാ​ണ് മ​നാ​ൽ ക​വി​ത​ക്ക് പ്ര​മേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ജീ​വി​തം, സ്നേ​ഹം, ന​ഷ്ടം, അം​ഗീ​കാ​രം, കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​നു​ഷ്യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക​വി​ത സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ പ​ഠി​ച്ചു വ​ള​ർ​ന്ന മ​നാ​ൽ ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ലേ ക​ലാ സൃ​ഷ്ടി​ക​ളി​ൽ ത​ൽ​പ​ര​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ചി​ത്രം വ​ര​ക​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ത​ന്‍റെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ ക​വ​ർ ചി​ത്ര​മ​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​തീ​കാ​ത്മ​ക ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും മ​നാ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​ര​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യും ഇ​തി​ലു​ണ്ട്. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തു​ത​ന്നെ ത​ന്‍റെ ക​ഴി​വ് പ്ര​ക​ട​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്മാ​നം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലും മ​നാ​ൽ മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ഷോ​ട്ട് ഫി​ലി​മും മ​നാ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ മി​ക​ച്ചൊ​രു പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്ക​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ബ്ലി​ക് സ്പീ​ക്കി​ങ് മ​ത്സ​ര​മാ​യ ഗാ​വേ​ൽ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ൽ സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​സ്റ്റാ​യും മ​നാ​ൽ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റ് ലോ​ക റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ഒ​രു കൈ​യെ​ഴു​ത്ത് പ്ര​തി​യു​ടെ സ​ഹ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​രി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ൽ മി​ക​വ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച മ​നാ​ൽ അ​റ​ബി​ക് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക്ലാ​സും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്രാ​ഥ​മി​ക പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​നാ​ലി​ന്‍റെ ല‍ക്ഷ്യം ഇ​നി ജോ​ർ​ജി​യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എം.​ബി.​ബി.​എ​സാ​ണ്. പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ത​ന്നെ സാ​ഹി​ത്യ, ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​യി ത​ന്നെ തു​ട​രാ​നാ​ണ് മ​നാ​ലി​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ യു.​എ​സ് നേ​വി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ‍യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി​യാ​ണ് പി​താ​വ്. ഹ​ഫ്സ​ത്ത് മ​ൻ​സൂ​ർ മാ​താ​വാ​ണ്.

    ത​ന്‍റെ നേ​ട്ട​ത്തി​ലും വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും സ​ഹാ​യ​വും വ​ള​രെ​യേ​റെ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് മ​നാ​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ മ​ഹ്ഫൂ​സും മു​ബാ​രി​സും എ​ല്ലാ​വി​ധ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മ​നാ​ലി​നൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ‘ പെ​ർ​സ്പെ​ക്ടീ​വ്: സീ​യി​ങ് ദ ​അ​ൺ​സീ​ൻ’ എ​ന്ന മ​നാ​ലി​ന്‍റെ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വ​ലി​യ കാ​വ്യ​യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്.സാ​ഹി​ത്യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​നി​യും ഒ​രു​പാ​ട് പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന, ചി​ന്ത​ക​ളെ ത​ട്ടി​യു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന ഈ ​യു​വ​പ്ര​തി​ഭ, വ​രും കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രി​ക​ളാ​ൽ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം.

