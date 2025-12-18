Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 11:33 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 11:33 AM IST

    പൂനിലാര്‍ക്കാവില്‍ പഞ്ചാരി കൊട്ടിക്കയറി പെൺകൊടികൾ

    പൂനിലാര്‍ക്കാവില്‍ പഞ്ചാരി കൊട്ടിക്കയറി പെൺകൊടികൾ
    കൊ​ട​ക​ര പൂ​നി​ലാ​ർ​ക്കാ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​ഞ്ചാ​രി​മേ​ളം

    Listen to this Article

    കൊടകര: പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ മാത്രം മുന്‍നിര ചെണ്ടക്കാരായി പഞ്ചാരിമേളം അരങ്ങേറി. കൊടകര മേളകലാസംഗീതസമിതി, പോട്ട വ്യാസപുരം ഗുരുജി കലാക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശീലനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ഥിനികളാണ് പഞ്ചാരിയില്‍ കൊട്ടിക്കയറിയത്.

    കുറുംകുഴല്‍, കൊമ്പ്, വലംതല, ഇലത്താളം എന്നിവയില്‍ യഥാക്രമം കൊടകര അനൂപ്, അര്‍ജുന്‍ ഇന്ദിരാലയം, കൊടകര അനീഷ്, അഭിജിത്ത് കാവില്‍ എന്നിവര്‍ സഹമേളക്കാരായി. വിദ്യാര്‍ഥിനികളെ പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി ഇ.രവീന്ദ്രന്‍ പൊന്നാട അണിയിച്ചു.

    TAGS:womenkodakaraPancharimalamtraditional art
