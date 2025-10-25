Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    Posted On
    25 Oct 2025 3:10 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 3:10 PM IST

    തുടക്കം ശ്രീഷയുടെ കുറുമ്പിന് പൂട്ടിടാൻ; വീട്ടിലെ 'അങ്കം' ജ്യേഷ്ഠനനുമായി

    UC Sreeshma Judo
    യു.സി. ശ്രീഷ 

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: സീനിയർ ഗേൾസ് 52 കിലോയിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ ജൂഡോ വിഭാഗത്തിൽ യു.സി. ശ്രീഷ സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കി. തൃശൂർ നടുവിലാൽ സി.എം.എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയാണ് 16 വയസ്സുകാരിയായ ശ്രീഷ.

    അന്തിക്കാട് ഉപ്പാട്ട് വീട്ടിൽ യു.എം. ചന്ദ്രന്റെയും ടി.വി. അബിതയുടെയും മകളാണ്.ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ജൂഡോ പരിശീലനം ആരംഭിച്ച ശ്രീഷ, 11 വർഷമായി ഈ രംഗത്ത് സജീവമാണ്.

    ചെറുപ്പത്തിൽ മകളുടെ കുറുമ്പ് കുറച്ച് അച്ചടക്കം വളർത്തുന്നതിനായാണ് അച്ഛൻ ചന്ദ്രൻ ശ്രീഷയെ ജൂഡോയിൽ ചേർത്തത്. സ്കൂൾതല മത്സരങ്ങളിൽ ശ്രീഷ നേടുന്ന ആദ്യ സ്വർണ മെഡലാണിത്.

    സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നാല് വെള്ളിയും രണ്ടു വെങ്കലവും ഉണ്ട് സ്കൂൾ മീറ്റിൽ ഖേലോ ഇന്ത്യയുടെ സൗത്ത് സോണ് ജൂഡോ മത്സരത്തിലും ഒരു സ്വർണ്ണമുണ്ട്. ഡിഗ്രി വിദ്യാർഥിയായ ജ്യേഷ്ഠനനുമായി ആണ് ഈ കുറുമ്പിയുടെ വീട്ടിലെ 'അങ്കം'.

    judo state sports meet UC Sreesha
