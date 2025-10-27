ആശാനും പിള്ളേരും പിന്നെ, ആയിശക്കുട്ടിയും

Begin typing your search above and press return to search.
    ആ​യി​ഷ ആ​ന​യ​ടി ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു​വി​നൊ​പ്പം

    ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട : വീ​ട്ടി​ലെ​യും ചു​റ്റു​വ​ട്ട​ത്തെ​യും താ​ൻ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന സ്കൂ​ളി​ലെ​യും കൊ​ച്ച് കൊ​ച്ച് സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ കോ​ർ​ത്തി​ണ​ക്കി ‘ആ​ശാ​നും പി​ള്ളേ​രും’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സ​0മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ ഇ​ട്ടു വ​ന്നി​രു​ന്ന ആ​യി​ശ ഇ​ന്ന്​ അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും അ​നു​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഏ​വ​രു​ടെ​യും മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി​ക്കാ​രു​ടെ സ്വ​ന്തം ആ​യി​ശ​ക്കു​ട്ടി എ​ന്ന ആ​യി​ശ ആ​ന​യ​ടി​യി​ൽ ആ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​ശ​സ്തി​യു​ടെ കൊ​ടു​മു​ടി ക​യ​റി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ചി​ല പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​നാ​ലാം ക്ലാ​സു​കാ​രി​യെ വൈ​റ​ൽ താ​ര​മാ​ക്കി​യ​ത്. മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ​ർ അ​ഭി​ഷാ​ദ് ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​നെ അ​തേ​പ​ടി അ​നു​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വി. ​കെ സു​രേ​ഷ് ബാ​ബു, വ്യ​വ​സാ​യി എം.​എം യൂ​സ​ഫ​ലി, കേ​ന്ദ്ര മ​ന്ത്രി നി​ർ​മ​ല സീ​താ​രാ​മ​ൻ, അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ​യും അ​നു​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ര​ണ്ടാ​ഴ്ച മു​മ്പ് മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യ ആ​യി​ശ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ക​യെ കു​റി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗം പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി വി.​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി​യും ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ആ​ർ. ബി​ന്ദു​വും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത് ക​ണ്ട ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട പോ​റ​ത്തി​ശ്ശേ​രി കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ആ​യി​ശ​യെ അ​വി​ടെ​യും മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​യാ​യി ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ വ​ച്ച് മ​ന്ത്രി ബി​ന്ദു​വി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന്​ പ​ള്ളു​രു​ത്തി സെ​ന്‍റ്​ റീ​ത്താ സ്കൂ​ളി​ലെ ഹി​ജാ​ബ് വി​വാ​ദ​ത്തി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​യ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക്ക് ഐ​ക്യ ദാ​ർ​ഡ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് അ​യി​ശ ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​സം​ഗ​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ ത​രം​ഗ​മാ​യ​ത്. ‘ഞാ​ൻ ഈ ​ത​ട്ടം ഇ​ട്ടി​ട്ട് നി​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ന്നെ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ പേ​ടി തോ​ന്നു​ന്നു​ണ്ടോ? ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് ന​മ്മു​ടെ കാ​ഴ്ച​യു​ടെ അ​ല്ല, കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്’ -എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന പ്ര​സം​ഗം നി​റ കൈ​യ്യ​ടി​ക​ളോ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ദി​യി​ലും സ​ദ​സി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, വേ​ങ്ങ ആ​ന​യ​ടി​യി​ൽ മു​ഹ്സി​ന്‍റെ​യും സ​ജീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ളാ​യ ആ​യി​ശ തേ​വ​ല​ക്ക​ര സി.​എം.​എ​സ് എ​ൽ. പി ​സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ്.

    പാ​ഠ്യ-​പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​വ​റ ഉ​പ​ജി​ല്ലാ ശാ​സ്ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ ബീ​ഡ്‌​സ് വ​ർ​ക്കി​ൽ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ ​ഗ്രേ​ഡ് നേ​ടി. റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷ ബോ​ധ​വ​ത്ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും മ​റ്റും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​യി​ശ​യ്ക്ക് സി.​എം വി​ത്ത് മീ ​എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി വീ​ഡി​യോ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത ആ​യി​ശ പി​താ​വി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് യൂ​ട്യൂ​ബി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വ​രു​മാ​നം കൊ​ണ്ട് വീ​ട് പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫാ​ത്തി​മ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ.

