പ്രായം കുറഞ്ഞ ജനപ്രതിനിധിയായി നിഖിത; വടക്കേക്കര പഞ്ചായത്ത് അംഗമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പ​റ​വൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി നി​ഖി​ത ജോ​ബി വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യി വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്തു. ക​ഴി​ഞ്ഞ 10ന് ​വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മു​റ​വ​ൻ തു​രു​ത്ത് 11ാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ 21 കാ​രി​യാ​യ നി​ഖി​ത വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വ​ട​ക്കേ​ക്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ്​ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചെ​യ്ത് അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ത്. നി​ഖി​ത​യു​ടെ പി​താ​വ് പി.​ജെ. ജോ​ബി ആ​യി​രു​ന്നു ഇ​വി​ടെ അം​ഗം. ജോ​ബി വാ​ഹ​ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. ജേ​ണ​ലി​സ​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ നി​ഖി​ത സാ​മൂ​ഹ്യ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ബി​യു​ടെ സ​ഹാ​യി​യാ​യി​രു​ന്നു. ജോ​ബി 157 വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ ആ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​യി​ച്ച​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ ശ​ക്തി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ഖി​ത​ക്ക് 228 വോ​ട്ടി​ന്‍റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം നേ​ടാ​നാ​യി. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ര​ശ്മി അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ടു​ത്തു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി.​എ​സ്. സ​ന്തോ​ഷ്, സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​രാ​യ മി​നി വ​ർ​ഗീ​സ് മ​ണി​യ​റ, ലൈ​ജു ജോ​സ​ഫ്, ബീ​ന ര​ത്ന​ൻ, പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് ടി.​കെ. ഷാ​രി, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം ശ്രീ​ദേ​വി സ​നോ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യി​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് പാ​ത്താ​ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. Show Full Article

Sworn in as a member of Vaddakekara Panchayat; Nikhita as the youngest representative