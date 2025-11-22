Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightകൊ​ള്ളാ​ലോ ഈ...
    Youth
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 10:38 AM IST

    കൊ​ള്ളാ​ലോ ഈ ‘​സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ്’; പ​ക്ഷേ പ​ട്ടി​ണി​യാ​കു​മോ?

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ള്ളാ​ലോ ഈ ‘​സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ്’; പ​ക്ഷേ പ​ട്ടി​ണി​യാ​കു​മോ?
    cancel

    ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ​യെ​ല്ലാം മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യേ വി​ജ​യം വ​രി​ക്കൂ എ​ന്നാ​ണ​ല്ലോ. ഈ ​ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന തി​ര​ക്കും സ​മ്മ​ർ​ദ​വും സ​ഹി​ച്ചു​വേ​ണം വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ങ്ങ​നെ ‘എ​ല്ലാം വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ’ ഓ​ടാ​തെ എ​ല്ലാ​ത്തി​നും ഒ​രു അ​തി​ര് വെ​ക്കാ​നും സ്വ​ന്തം മ​ന​സ്സി​നെ​യും ശ​രീ​ര​ത്തെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചും സാ​ന്ത്വ​നി​പ്പി​ച്ചും ബ​ഹ​ള​മി​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രു ജീ​വി​തം ആ​ണ് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​പ്ന​മെ​ന്ന് ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം പു​തു​ത​ല​മു​റ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത്ത​രം സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​റ​യു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. അ​വ​രി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​കി ഉ​ണ​രു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ത​ങ്ങ​ളും സ്വ​ന്തം ശ​രീ​ര പ​രി​ച​ര​ണ​വും ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ല​തു മാ​ത്ര​മോ സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് ?

    ‘‘ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ജീ​വി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തി​ര​ക്കും മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​വും നി​റ​ഞ്ഞ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്, മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും വ​ർ​ക്-​ലൈ​ഫ് ബാ​ല​ൻ​സി​നും ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫി​ലൂ​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ. അ​ധി​കം പ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യു​ള്ള ജീ​വി​തം എ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വി​ജ​യ​മെ​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ജീ​വി​താ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ​വ​ർ​ക്ക്’’ -ഒ​രു ഫി​ൻ​ടെ​ക് സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി അ​ഭി​ഷേ​ക് കു​മ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    എ​ങ്ങ​നെ സോ​ഫ്റ്റാ​കും ലൈ​ഫ് ?

    എ​ല്ലാ തി​ര​ക്കും ഉ​ള്ള ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് അ​തി​ല്ലാ​ത്ത ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു രാ​ത്രി കൊ​ണ്ട് ഷി​ഫ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​​യി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ലാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. കോ​വി​ഡ് മ​ഹാ​മാ​രി സൃ​ഷ്ടി​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക-​മാ​ന​സി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​ണ്, മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ മാ​റ്റി നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ ഈ ​ത​ല​മു​റ ശീ​ലി​ച്ച​ത്. വ​ള​െ​ര അ​യ​ഞ്ഞ ഒ​രു ജീ​വി​ത​മെ​ന്നാ​ൽ മ​ടി പി​ടി​ച്ച ജീ​വി​ത​മ​ല്ല. അ​മി​ത​മാ​യ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ടി​ഞ്ഞാ​ണി​ടു​ക​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ജോ​ലി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട​ത് സ​ഹ​നം​മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന ചി​ന്ത വെ​ടി​യു​ക​യു​മാ​ണ് സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ്. ‘‘അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി എ​പ്പോ​ഴും പൊ​രു​തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​വാ​ദ​മാ​ണ് എ​​നി​ക്ക് സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ്’’ -ക​ണ്ട​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റ​ർ അ​നാ​മി​ക റാ​ണ പ​റ​യു​ന്നു.

    വ​ലി​യ വി​ല ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​ന്നേ​ക്കാം

    ഈ ​പ​റ​ഞ്ഞ രൂ​പ​ത്തി​ൽ സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ആ​ദ്യം വേ​ണ്ട​ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥി​ര​ത​യാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന വൈ​രു​ധ്യം. എ​ന്നാ​ൽ പ​ല​രും ഇ​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു ത​രി​ല്ല. സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വും വേ​ണ്ട​ത്ര പ്ര​തി​ഫ​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത ജോ​ലി​യു​മെ​ല്ലാം ഇ​തി​നു ന​ൽ​കേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന വി​ല​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക നി​രീ​ക്ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യും അ​ല്ലാ​തെ​യും സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ, ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് കു​റ​വു​ള്ള ചെ​റു പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​ർ, ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലും മ​റ്റു​മു​ള്ള വ​ൻ ശ​മ്പ​ള​മു​ള്ള​വ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​തി​ലൊ​ന്നും പെ​ടാ​ത്ത​വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് കു​റ​ച്ചു​കൂ​ടി എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സാ​ധ്യ​മോ?

    സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് എ​ന്ന​ത് ല​ക്ഷ്വ​റി എ​ന്നാ​ണ് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ത് ചെ​ല​വേ​റി​യ​താ​യി​രി​ക്കും. എ​​ന്നെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച​ത് ചി​ല അ​തി​രു​ക​ളും മാ​ന​സി​ക​മാ​യ വ്യ​ക്ത​ത​യും സ്ഥാ​യി​യാ​യ ദി​ന​ച​ര്യ​യും മ​നഃ​പൂ​ർ​വ​മു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ്. ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ൽ, ന​ല്ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശീ​ലം, യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മു​ള്ള ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി എ​ന്നി​വ​കൂ​ടി വേ​ണം. അ​താ​യ​ത്, സോ​ഫ്റ്റ് ലൈ​ഫ് എ​ന്ന​ത് നാം ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല, സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് എ​ന്ന് ചു​രു​ക്കം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:youthway of lifeLifestyle
    News Summary - soft life trend
    Similar News
    Next Story
    X