സയാന്റെയും നബ് വാന്റെയും കൈകളിൽ ഹരിപ്രാകളുണ്ട്; മനസിൽ പലസ്തീനിൽ ശാന്തി പെയ്യുന്ന ദിനങ്ങളും...
പരപ്പനങ്ങാടി: ലോകം സമാധാനത്തിലേക്ക് ചിറകടിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർഥനയോടെയാണ് പതിനാലുകാരൻ സബ് വാനും അസയാനും ഇപ്പോൾ ഹരിപ്രാക്കളെ വാനിലെക്കെറിയുന്നത്. പലസ്തീനിൽ പിഞ്ചു കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും മേൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തുന്ന നരനായാട്ട് കൗമാര മനസുകളെ അത്രമേൽ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരപ്പനങ്ങാടി ടൗണിലെ മാപുട്ടിൽ റോഡോരത്തെ അച്ചമ്പാട്ട് പറമ്പിലാണ് നബ് വാനും സയാനും കൂട്ടുകാരുമാണ് പ്രാക്കളെ പറത്തുന്നത്. സമാധാനത്തിന്റെ ചിറകടി സമ്മാനിക്കുന്ന ഇവരുടെ ഹരിപ്രാക്കൾ എത്ര ദൂരം പറന്നു പോയാലും തിരികെ പറന്നെത്തും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നബ് വാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രാക്കൾ വിലക്ക് വാങ്ങിയവർക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇവിടേക്ക് വരേണ്ടി വരും. അത്രക്ക് ഇണക്കമാണ് പ്രാക്കളും നബ് വാനും സുഹൃത്ത് സയാനും ചേർന്നുള്ള ഈ പ്രാ വളർത്തു കൂടാരത്തിനുള്ളത്.
പുതിയ തലമുറ വാട്ല്ആപ്പ് ഗെയിമുകളിലും റീലുകളിലും തലതാഴ്ത്തി കിടക്കുമ്പോൾ, സദാസമയം തല ഉയർത്തിയും വാനനിരീക്ഷണം നടത്തിയും പ്രാക്കളുടെ സഞ്ചാരപദങ്ങളിൽ മനസ് നട്ട് സഹജീവിസ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇവർ തങ്ങളെ പോലെ നിർഭയമായി കളിച്ച് നടക്കേണ്ടിവരും.
വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പോകേണ്ടവരും അന്നവും വെള്ളവും കിട്ടാതെയും വീടും നാടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്ത പലസ്തീൻ ബാല്യത്തിന് മേൽ സമാധാനവും നിർഭയത്വവും പിറന്ന മണ്ണിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊതിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഹരി പ്രാക്കളെ വാനിലെറിയുന്നത്.
