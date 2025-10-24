Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 12:00 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 12:00 PM IST

    സംസ്ഥാനത്ത്​ മെഡൽ തൂക്കി പൂതക്കുളത്തിന്‍റെ മിടുക്കികൾ

    സംസ്ഥാനത്ത്​ മെഡൽ തൂക്കി പൂതക്കുളത്തിന്‍റെ മിടുക്കികൾ
    ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ചെ​ളി​നി​റ​ഞ്ഞ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഓ​ടി കി​ത​ച്ചാ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും വ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ തൂ​ക്കി കൊ​ല്ലം പൂ​ത​ക്കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട്. കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ചെ​ളി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ നി​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ സി​ന്ത​റ്റി​ക്​ പ​കി​ട്ടി​ലെ​ത്തി വെ​ള്ളി​യും വെ​ങ്ക​ല​വും പി​ടി​ച്ച്​ പൂ​ത​ക്കു​ളം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ അ​പ​ർ​ണ പ്ര​കാ​ശും എ​സ്. അ​ഭി​രാ​മി​യു​മാ​ണ്​ അ​ഭി​മാ​ന​മു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്.​

    ജൂ​നി​യ​ർ, സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 3000 മീ​റ്റ​റി​ൽ ആ​ണ്​ ഇ​രു​വ​രും യ​ഥാ​ക്ര​മം വെ​ള്ളി​യും വെ​ങ്ക​ല​വും നേ​ടി​യ​ത്. ജൂ​നി​യ​റി​ൽ അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്​ മു​ന്നേ​റി​യ​തി​ന്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്​ താ​ര​ത്തി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ അ​പ​ർ​ണ പ്ര​കാ​ശ്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്ത​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ എ​സ്. അ​ർ​ച്ച​ന 11.03 മി​നി​റ്റി​ൽ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ 11.07 മി​നി​റ്റി​ലാ​ണ്​ അ​പ​ർ​ണ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ജൂ​നി​യ​റി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രാ​യ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യാ​യ അ​പ​ർ​ണ​ക്ക്​ കൂ​ടി ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രാ​നു​ള്ള വ​ഴി ഒ​രു​ക്കാ​ൻ സീ​നി​യ​റി​ലേ​ക്ക്​ വ​ഴി​മാ​റി​യ എ​സ്. അ​ഭി​രാ​മി​യാ​ക​ട്ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഫി​നി​ഷ്​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ൽ അ​വ​സാ​ന ദി​നം വി​ല്ല​നാ​യ പ​രി​ക്കി​ന്‍റെ വേ​ദ​ന അ​ല​ട്ടി​യ​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ അ​ഭി​രാ​മി​യെ അ​ൽ​പം പി​ന്നോ​ട്ടു​വ​ലി​ച്ച​ത്.

    ആ ​വേ​ദ​ന​ക്കി​ട​യി​ലും വെ​ങ്ക​ലം നേ​ടാ​നാ​യ മി​ക​വി​ൽ പു​ഞ്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സു​കാ​രി. ജി​ല്ല മേ​ള​യി​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ൾ വാ​രി​യെ​ടു​ത്ത കൂ​ട്ടു​കാ​രി​ക​ളി​ൽ അ​പ​ർ​ണ​ക്ക്​ 1500 മീ​റ്റ​ർ, 800 മീ​റ്റ​ർ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളും അ​ഭി​രാ​മി​ക്ക്​ 1500 മീ​റ്റ​ർ പോ​രാ​ട്ട​വും ഇ​നി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ബാ​ക്കി​യു​ണ്ട്. പ​രി​മി​തി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പോ​രാ​ട്ട​മി​ക​വ്​ കൊ​ണ്ട്​ സം​സ്ഥാ​ന മെ​ഡ​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ ന​ഹാ​സി​നും പൂ​ത​ക്കു​ളം ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്​ സം​ഘ​ത്തി​നും ഒ​രു​പോ​ലെ അ​ഭി​മാ​നം. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മെ​ഡ​ലു​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ത്​​ല​റ്റി​ക്സി​ൽ ആ​ദ്യ ദി​നം ത​ന്നെ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​ക്ക്​ പോ​യ​ന്‍റ്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ക്കാ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ, മി​ക​ച്ച സ്​​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലെ​ത്താ​ൻ​ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്​ പൂ​ത​ക്കു​ള​ത്തി​നും സാ​ധി​ച്ചു.

    TAGS:sportsLocal Newsstate sports meetpoothakulam
