Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_right‘റോയൽ ബ്ലഡ് ദ മെയ്സ്...
    Youth
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 8:03 AM IST

    ‘റോയൽ ബ്ലഡ് ദ മെയ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ’പാർവണയുടെ നോവൽ ശ്രദ്ധേയമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘റോയൽ ബ്ലഡ് ദ മെയ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ’പാർവണയുടെ നോവൽ ശ്രദ്ധേയമായി
    cancel
    camera_alt

    പാ​ർ​വ​ണ നി​ഹേ​ഷി​ന്റെ നോ​വ​ൽ ഷാ​ർ​ജ പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ചെറുവത്തൂർ: ഷാർജ പുസ്തകോത്സവത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി പാർവണ നിഹേഷിന്റെ നോവൽ ‘റോയൽ ബ്ലഡ് ദി മെയ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ’. ധൈര്യത്തിന്റെയും വഞ്ചനയുടെയും അനശ്വരസൗഹൃദത്തിന്റെയും അത്ഭുതകരമായ കഥയാണിത്. മായാജാലവും വിധിയും അന്യോന്യമായി ചേർന്നുകിടക്കുന്നു. ദുരന്തം വേട്ടയാടുമ്പോളും ഇരുൾ മൂടി വലയംചെയ്യുമ്പോഴും ചിലർ തങ്ങളുടെ ആന്തരികഭയം അതിജീവിക്കുകയും നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ യഥാർഥ ശക്തിയെ തേടുന്നതുമായ നോവലാണിത്.

    ദുബൈ ഔർ ഓൺ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ് പാർവണ നിഹേഷ് എന്ന കഥാകാരി. മനോഹരമായി ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ രചിച്ച ഈ പുസ്തകം 242 പേജുകളുള്ള ഒരു സാങ്കല്പിക നോവലാണ്. ദുബൈയിൽ എൻജിനീയറായ ഇരിണാവ് സ്വദേശി കെ.കെ. നിഹേഷിന്റെയും ചെറുവത്തൂർ തിമിരി സ്വദേശി ഡോ. ലിജിന കൃഷ്ണന്റെയും മൂത്തമകളാണ് പാർവണ നിഹേഷ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:writerbook releaseyoungInternational Sharjah Book Fair
    News Summary - Parvana's novel 'Royal Blood: The Maze of Despair' is a notable one
    Similar News
    Next Story
    X