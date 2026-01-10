Begin typing your search above and press return to search.
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ എ​ല്ലാം പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ജെൻ സി

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പു​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ള​ർ​ന്ന പുതിയ ​ത​ല​മു​റ, ‘വി​സി​ബി​ലി​റ്റി’​യേ​ക്കാ​ൾ ‘പ്രൈ​വ​സി’ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി വി​ദ​ഗ്ധ​ർ
    സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ എ​ല്ലാം പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് ജെൻ സി
    Listen to this Article

    വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ എ​ല്ലാ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് സു​താ​ര്യ​ത​യാ​ണെ​ന്നും അ​ത് മി​ക​ച്ച ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും ക​രു​തി സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ങ്ങി നി​വ​രു​ന്ന പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ൽ പ​ല​രും പ​തി​യെ പി​ൻ​വ​ലി​യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നി​രീ​ക്ഷ​ണം.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പു​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് വ​ള​ർ​ന്ന ജെ​ൻ സി, ‘വി​സി​ബി​ലി​റ്റി’​യേ​ക്കാ​ൾ ‘പ്രൈ​വ​സി’ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​ക​യും അ​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​ക്ക​യും ക​ണ​ക്റ്റ​ഡ് ആ​യി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളോ വി​ശേ​ഷ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളോ പോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ്. വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ഇ​തി​നെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സെ​ൽ​ഫ് പ്ര​സി​ർ​വേ​ഷ​ൻ എ​ന്നാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്ഥി​ര​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​സി​ബി​ലി​റ്റി ആ​ധി​യും സാ​മൂ​ഹിക സ​മ്മ​ർ​ദ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​തി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്തി​രി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​വ​യെ​ല്ലാം കു​റ​യു​ന്ന​താ​യും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    സ്വ​കാ​ര്യ​ത​യെ​ന്ന​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ല​ല്ല, ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​മാ​​ണെ​ന്നും ഇ​വ​രി​പ്പോ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. അ​തി​രു​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​നും ​വൈ​കാ​രി​ക സൗ​ഖ്യം കൈ​വ​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടു​ന​ട​പ്പും സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​വും മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നും സ്വ​ന്തം കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും സ്വ​ന്ത​ത്തി​നു​ത​ന്നെ​യെ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ എ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നു​വെ​ന്നും ജെ​ൻ സി ​പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:PrivacySocial MediaGen Z
    News Summary - Not everything can be made public on social media, says Gen C
