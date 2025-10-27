Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 12:34 PM IST

    ദേശീയ വോളി; ശ്രീഹരി കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും

    ദേശീയ വോളി; ശ്രീഹരി കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കും
    ശ്രീ​ഹ​രി

    Listen to this Article

    കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ: ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും കൈ​പ​ന്ത് ക​ളി​ക്ക​മ്പം സി​ര​ക​ളി​ൽ ആ​വാ​ഹി​ച്ച ശ്രീ​ഹ​രി ഇ​നി ദേ​ശീ​യ വോ​ളി​ബാ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കും. മ​തി​ല​കം സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ ഈ ​മി​ടു​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ജി​ല്ല ടീ​മി​ന് വേ​ണ്ടി ന​ട​ത്തി​യ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം വ​ഴി​യാ​ണ് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള സ്കൂ​ൾ ടീ​മി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ​ത്.

    സെൻറ് ജോ​സ​ഫ്സ് വോ​ളി​ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ ശ്രീ​ഹ​രി കോ​ച്ച് ഒ.​എം. ഷെ​മീ​റി​ന്റെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു കീ​ഴി​ലാ​ണ് മി​ക​വ് പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​പു​രം പോ​ഴ​ങ്കാ​വ് ചെ​ന്ന​റ ത​ങ്ക​രാ​ജ​ന്റെ​യും സ്മി​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യ ശ്രീ​ഹ​രി​യു​ടേ​ത് തി​ക​ച്ചും സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടം​ബ​മാ​ണ്. ശ്രീ​ഹ​രി​യു​ടെ നേ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് കു​ടും​ബ​വും നാ​ട്ടു​കാ​രും സ്കൂ​ളും വോ​ളി​ബാ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​യും.

    TAGS:sportsVOLLEYBALL PLAYERnational volleyballVolleyball Tournament
    News Summary - National Volleyball; Sreehari to represent Kerala
