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    സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബാ​ല​ൻ; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹാ​ന് അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം

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    സൗ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബി​ൽ തി​ള​ങ്ങാ​ൻ മ​ല​യാ​ളി ബാ​ല​ൻ; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹാ​ന് അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം
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    ദ​മ്മാം: സൗ​ദി​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബ്ബാ​യ ഇ​ത്തി​ഫാ​ഖ് എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ അ​ണ്ട​ർ -10 ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടീ​മി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട് മ​ല​യാ​ളി ബാ​ല​ൻ. മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹാ​ൻ പൊ​ങ്കി​യി​ലാ​ണ് ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. സെ​ല​ക്ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ ഏ​ക ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ളി​ക്കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു​താ​രം.

    ഡി​ഫ​ൻ​സീ​വ് മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ് പൊ​സി​ഷ​നി​ൽ പ്ലേ​മേ​ക്ക​ർ റോ​ളി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ഹാ​ന്റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട താ​രം അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​ടെ ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ നി​ന്ന് ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യാ​ണ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് നി​ശ്ചി​ത കാ​ലാ​വ​ധി വ​രെ ടീ​മി​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള പ്ര​ക​ട​ന​വും വി​ല​യി​രു​ത്തി​യാ​ണ് ക്ല​ബ്ബ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പി​താ​വി​നൊ​പ്പം ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ൽ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​ന്റെ കാ​ൽ പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ മാ​ച്ചു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ഹാ​ൻ മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്റെ ഓ​ര​ത്ത് നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​ക്ക് പ​ന്ത് ത​ട്ടു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വീ​ക്ഷി​ച്ച ഒ​രു സൗ​ദി ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ കോ​ച്ചാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​നി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​ച്ചു​നാ​ൾ അ​ഭ്യ​സി​ച്ച ശേ​ഷം ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള 'ഗ്രാ​സ് റൂ​ട്ട്' അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്റെ ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ൽ അ​ണ്ട​ർ-10 ഇ​ന്റേ​ണ​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ 10 ഗോ​ളു​ക​ൾ നേ​ടി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ബൂ​ട്ട് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി സ​ഹാ​ൻ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് പി​താ​വ് അ​ഫ്സ​ൽ ഇ​ത്തി​ഫാ​ഖ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​വി​ടെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഇ​ത്തി​ഫാ​ഖ് അ​ക്കാ​ദ​മി എ​ലൈ​റ്റ് ടീം ​കോ​ച്ചി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ക​യും ലോ​കോ​ത്ത​ര പ​രി​ശീ​ല​ക​രു​ടെ കീ​ഴി​ൽ മി​ക​ച്ച ശി​ക്ഷ​ണം ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ഒ​രു​ങ്ങു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്തി​ഫാ​ഖ് പോ​ലൊ​രു വ​ലി​യ ക്ല​ബ്ബി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണെ​ന്ന് സ​ഹാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ക​ന്റെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന ത്തി​ലും നേ​ട്ട​ത്തി​ലും ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പി​താ​വ് അ​ഫ്സ​ലും മാ​താ​വ് സ​ഹ്ല​യും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ'​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ദ​മ്മാ​മി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ചീ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പി​താ​വ് അ​ഫ്സ​ൽ. മൈ​ക്രോ​ബ​യോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​യ മാ​താ​വ് സ​ഹ്ല​യാ​ണ് സ​ഹാ​ന്റെ ക​ളി​ക്ക​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ.

    ര​ണ്ടു വ​യ​സ്സു​ള്ള മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​ദാ​ൻ എ​ന്നൊ​രു അ​നു​ജ​ൻ കൂ​ടി​യു​ണ്ട് സ​ഹാ​ന്. ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ സ​ഹാ​ൻ പ​ഠ​ന​വും പ​ന്തു​ക​ളി​യും ഒ​രു​പോ​ലെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​യി ഭാ​വി​യി​ൽ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്ത് ഉ​യ​ർ​ന്ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം പോ​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബം.

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    News Summary - Young Malayali Boy Selected for Saudi Club Al-Ettifaq's Under-10 Team
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