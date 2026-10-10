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ഹാഫിസ് ഉമ്മർ സി.ബി.എസ്.ഇ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിന്text_fields
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News Summary - CBSE National Athletic Meet: Sharjah Student Hafiz Ummar Secures Spot
ഷാർജ: യു.എ.ഇയിലെ സി.ബി.എസ്.ഇ സ്കൂളുകൾക്കായി നടന്ന അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ അണ്ടർ 19 ആൺകുട്ടികളുടെ ലോങ് ജംപിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ മലയാളി വിദ്യാർഥി ഹാഫിസ് ഉമ്മർ ദേശീയ മത്സരത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 20 വരെ പഞ്ചാബിലെ പട്യാലയിൽ നടക്കുന്ന സി.ബി.എസ്.ഇ ദേശീയ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ യു.എ.ഇയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാഫിസ് മത്സരിക്കും. ഷാർജ ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാട്ടുമുണ്ട സ്വദേശികളായ ഉമ്മർകോയയുടെയും സലീനയുടെയും മകനാണ്. ഡോ. റീമ ഉമ്മർ, യാസീൻ ഉമ്മർ, റിസ്വാൻ ഉമ്മർ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്.
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