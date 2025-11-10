Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightവിഘ്‌നേഷിന്​ മുന്നിൽ...
    Youth
    Posted On
    date_range 10 Nov 2025 12:59 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Nov 2025 12:59 PM IST

    വിഘ്‌നേഷിന്​ മുന്നിൽ വിഘ്നങ്ങൾ മാറിനിൽക്കും

    വി​ഘ്നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ​യെ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു

    മ​യ്യ​നാ​ട്: പ​രി​മി​തി​ക​ൾ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചു കൊ​ണ്ട് അ​റി​വി​ന്റെ മ​ത്സ​ര വേ​ദി​ക​ൾ കീ​ഴ​ട​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ എ​ന്ന 11 വ​യ​സു​കാ​ര​ൻ. ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളെ മ​നോ​ബ​ലം കൊ​ണ്ട് നേ​രി​ടു​ന്ന അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ൻ, ച​ക്ര​ക​സേ​ര​യി​ൽ ഇ​രു​ന്ന്​ ക്വി​സ്മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് വി​ധി സ​മ്മാ​നി​ച്ച രോ​ഗ​ത്തെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ചു മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​ന്മ​നാ മ​സ്തി​ഷ്ക ത​ള​ർ​വാ​തം (സെ​റി​ബ്ര​റ​ൽ പാ​ൾ​സി) ബാ​ധി​ച്ച വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ മ​യ്യ​നാ​ട് വെ​ള്ള​മ​ണ​ൽ ഗ​വ​ൺ​മെൻറ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ്സ്‌ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ണ്. ഒ​രു കാ​ര്യം ഒ​രു ത​വ​ണ കേ​ട്ടാ​ൽ ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ ഉ​ള്ള​റ​ക​ളി​ൽ അ​ത് ഒ​ളി​പ്പി​ച്ചു​വ​ക്കു​വാ​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക ക​ഴി​വ് ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്ക​നു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ ഏ​തു ത​രം ഏ​തു ചോ​ദ്യ​ത്തി​നും ഉ​ട​ൻ ഉ​ത്ത​രം ന​ൽ​കും. ക്വി​സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​തി​വാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ഘ്നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ ഏ​തു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്താ​ലും വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    മ​യ്യ​നാ​ട് ജ​ന്മം​കു​ളം ശാ​ന്തി ന​ട​യി​ൽ കി​ഴ​ക്ക​തി​ൽ നീ​തു​വി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് വി​ഘ്‌​നേ​ഷ്. സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​യ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ്സു​കാ​രി ബൃ​ന്ദ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യു​ണ്ട്. വാ​യി​ച്ചു പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ​രി​മി​തി​ക​ൾ ഉ​ള്ള വി​ഘ്‌​നേ​ഷ് ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ കേ​ട്ട് പ​ഠി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ക​ന്‍റെ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പി​ക കൂ​ടി​യാ​യ അ​മ്മ നീ​തു​വാ​ണ് ക്വി​സ്സി​ൽ മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക.

    വി​ഘ്നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ

    പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​യി എ​പ്പോ​ഴും അ​മ്മൂ​മ്മ ശ​ശി​ക​ല​യും അ​ച്ചാ​ച്ച​നാ​യ സു​ലീ​ഫ് കു​മാ​റും വി​ഘ്നേ​ഷി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​വാ​റു​ണ്ട്. ഒ​പ്പം ഓ​രോ മ​ത്സ​ര​വേ​ദി​യി​ലും ക​രു​ത്താ​യി ബി.​ആ​ർ.​സി ചാ​ത്ത​ന്നൂ​രി​ലെ സ്പെ​ഷ്യ​ൽ എ​ഡ്യൂ​ക്കേ​റ്റ​ർ ശ്രീ​ജ​യും സ്ക്രൈ​ബാ​യ ഷ​ഹാ​ന എ​ന്ന കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി​യും. വെ​ള്ള​മ​ണ​ൽ ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ പ്ര​ഥാ​നാ​ധ്യാ​പി​ക​യും, ക്ലാ​സ്ടീ​ച്ച​ർ ദീ​പ​യും മ​റ്റ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ​മ​ഗ്ര ശി​ക്ഷ കേ​ര​ള ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ ബി.​ആ​ർ.​സി​യും വി​ഘ്നേ​ഷി​ന്റെ കൂ​ടെ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൻ്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ള്ള ക്വി​സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് വി​ജ​യ കി​രീ​ട​മ​ണി​യാ​ൻ ഇ​തി​ന​കം സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രോ​ഗ​ത്തെ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച് ക്വി​സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രെ​യും വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച വി​ഗ്നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ​യെ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ എം.​പി. എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​യ്യ​നാ​ട് ജ​ന്മം​കു​ളം ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള വീ​ട്ടി​ലെ ഷെ​ൽ​ഫി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ വി​ഘ്നേ​ഷ് ബ്ര​ഹ്മ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ച ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    വാ​യി​ക്കാ​നും എ​ഴു​താ​നും ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഉ​ള്ള പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളെ​യൊ​ക്കെ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ഈ ​കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്ക​ൻ ക്വി​സ് മ​ൽ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ൽ​സ​ര വേ​ദി​ക​ളി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം ക​ണ്ട് പ​ല​രും വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​നി​യും ഏ​റെ വി​ജ​യം നേ​ട​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യ​വും ഉ​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളും ഓ​ർ​മ​യി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​വു​മാ​യി വി​ഘ്​​നേ​ഷ്​ മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:youthLife storySurvival Life
    News Summary - life of vignesh
