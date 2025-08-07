ഫാത്തിമ നിയാസിനെ ആദരിച്ചുtext_fields
മുദൈബി: ചെറുപ്പത്തിലേ കഴിവ് തെളിയിച്ച് വിവിധ റെക്കോഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ സി.കെ. ഫാത്തിമ നിയാസിന് സിനാവ് സമദ് കെ.എം.സി.സി ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്നേഹാദരവ്. കെ.എം.സി.സി സിനാവ് സമദ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ഫാത്തിമക്ക് പ്രത്യേക ഉപഹാരം നൽകി.
മുദൈബി മേഖലയിലെ ട്രഷറർ സിറാജ് സാഹിബിന്റെ വസതിയിലാണ് ഉപഹാരദാനം നടന്നത്. കെ.എം.സി.സി സിനാവ് സമദ് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദലി പാപ്പിനിശ്ശേരി ഉപഹാരം കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖ് ഹംസ, ട്രഷറർ സിറാജ് വാണിമേൽ, നേതാക്കളായ റിവാസ് പൊന്നാനി, സൂപി ഹാജി, മുഹമ്മദ് റാഫി, മുഹ്സിൻ, സമീർ സാഹിബ്, ഫാത്തിമയുടെ പിതാവും കെ.എം.സി.സി സജീവ പ്രവർത്തകനുമായ നിയാസ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
