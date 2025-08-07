Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    date_range 7 Aug 2025 11:52 AM IST
    date_range 7 Aug 2025 11:52 AM IST

    ഫാ​ത്തി​മ നി​യാ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ഫാ​ത്തി​മ നി​യാ​സി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    സി.​കെ.​ ഫാ​ത്തി​മ നി​യാ​സി​നെ സി​നാ​വ് സ​മ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മു​ദൈ​ബി: ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ലേ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് വി​വി​ധ റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ സി.​കെ. ഫാ​ത്തി​മ നി​യാ​സി​ന് സി​നാ​വ് സ​മ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വ്. കെ.​എം.​സി.​സി സി​നാ​വ് സ​മ​ദ് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫാ​ത്തി​മ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    മു​ദൈ​ബി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​റാ​ജ് സാ​ഹി​ബി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ലാ​ണ് ഉ​പ​ഹാ​ര​ദാ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. കെ.​എം.​സി.​സി സി​നാ​വ് സ​മ​ദ് ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ദ്ദി​ഖ് ഹം​സ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി​റാ​ജ് വാ​ണി​മേ​ൽ, നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ റി​വാ​സ് പൊ​ന്നാ​നി, സൂ​പി ഹാ​ജി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റാ​ഫി, മു​ഹ്സി​ൻ, സ​മീ​ർ സാ​ഹി​ബ്‌, ഫാ​ത്തി​മ​യു​ടെ പി​താ​വും കെ.​എം.​സി.​സി സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

