    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 12:42 PM IST

    നൃത്തം അഭ്യസിക്കാൻ ആഴ്ചതോറും കോഴിക്കോട്, ഒടുവിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം

    ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ദേ​വ​സാ​യൂ​ജ്​

    Listen to this Article

    ആ​റ്റി​ങ്ങ​ൽ: നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ക്കാ​ൻ ആ​ഴ്ച​തോ​റും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്. ഇ​ത് ദേ​വ​സാ​യൂ​ജ്. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ വി​ഭാ​ഗം ഭ​ര​ത​നാ​ട്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ നാ​ലാ​ഞ്ചി​റ സെൻറ് ജോ​ൺ​സ് മോ​ഡ​ൽ എ​ച്ച്.​എ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. ദേ​വ​സാ​യൂ​ജി​ന്റെ നൃ​ത്ത​ത്തോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ക​ണ്ട കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​ള്ള നൃ​ത്താ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സാ​യൂ​ജി​നെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. യു ​ട്യു​ബി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ന്റെ വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ ക​ണ്ടാ​ണ് സാ​യൂ​ജ് നൃ​ത്തം പ​ഠി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന സാ​യൂ​ജ​നെ സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​യും കോ​ഴി​ക്കോ​ടെ​ത്തി ഗു​രു​വി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ നൃ​ത്തം അ​ഭ്യ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ദേ​വ​സാ​യൂ​ജ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം പേ​ട്ട​യി​ൽ വാ​ട​ക വീ​ട്ടി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ യു.​പി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഭ​ര​ത​നാ​ട്യം, കു​ച്ചു​പ്പു​ടി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ൻ: സ​ജു. അ​മ്മ: ദീ​പി​ക.

    News Summary - Every week to practice dance in kozhikode, finally winning first place
