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    Youth
    Posted On
    date_range 11 Aug 2026 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2026 11:35 AM IST

    യോഗയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് ദേവനന്ദ

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    യോഗയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് ദേവനന്ദ
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    ദേ​വ​ന​ന്ദ

    ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി: യോ​ഗ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലെ ദേ​ശീ​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​മ്പ​ത് വ​യ​സ്സു​കാ​രി ദേ​വ​ന​ന്ദ എ​ന്ന കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി. ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി വ​ള​വ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി പ​ടി​യ​ത്ത് അ​നി​ൽ - പ്ര​ജി​ത ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. അ​ഞ്ച് വ​യ​സ് മു​ത​ൽ ച​ങ്ങ​രം​കു​ള​ത്തെ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ സു​രേ​ഷി​ന്റെ കീ​ഴി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​ശീ​ല​നം.

    ജി​ല്ല- സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ദേ​വ​ന​ന്ദ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന എ​സ്.​ജി.​എ.​ഡി.​എ​ഫ് ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് യോ​ഗ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. യോ​ഗ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് കോ​ട്ട​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ജി​ല്ല സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​തി​നൊ​ന്നാ​മ​ത് ജി​ല്ല യോ​ഗ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ക​യും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ യോ​ഗ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും 35,000 രൂ​പ​യു​ടെ യാ​ത്ര ചെ​ല​വ് താ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. ക​ൽ​പ​ക​ഞ്ചേ​രി ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലെ നാ​ലാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ദേ​വ​ന​ന്ദ.

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    TAGS:yogayouthmalappuram nativeMedal Winners
    News Summary - യോഗയിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്ത് ദേവനന്ദ
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