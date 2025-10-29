Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightആ ചോദ്യം ജീവിതം...
    Youth
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 11:35 AM IST

    ആ ചോദ്യം ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു; യോഗയിൽ സ്വർണ നേട്ടവുമായി ആയിഷ അൽമാസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ആ ചോദ്യം ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു; യോഗയിൽ സ്വർണ നേട്ടവുമായി ആയിഷ അൽമാസ്
    cancel

    കൊ​ച്ചി: എ​ള​മ​ക്ക​ര ഭ​വ​ൻ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​സി. ടീ​ച്ച​റാ​യി വ​ന്ന സു​ശീ​ല​യു​ടെ ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ളം പു​ല്ലേ​പ്പ​ടി പ​റ​ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ പി.​എ. ആ​യി​ഷ അ​ൽ​മാ​സി​ന്‍റെ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​ത്.

    ആ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ യോ​ഗ പ​രി​ശീ​ലി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട് എ​ന്ന ചോ​ദ്യം കേ​ട്ട് എ​ണീ​റ്റു​നി​ന്ന ആ ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി ഇ​ന്ന് മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ലെ ക്വാ​ലാ​ലം​പൂ​രി​ൽ വേ​ൾ​ഡ് ഫി​റ്റ്ന​സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യോ​ഗാ​സ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ (ഏ​ഷ്യ പ​സ​ഫി​ക് യോ​ഗാ​സ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്- 2025) സ്വ​ർ​ണ​നേ​ട്ട​വു​മാ​യി നാ​ടി​നാ​കെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ട്ര​ഡീ​ഷ​ന​ൽ യോ​ഗ ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​യി​ഷ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് 100ലേ​റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​ത്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19ന് ​തൃ​ശൂ​രി​ൽ കേ​ര​ള യോ​ഗ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്റ്റേ​റ്റ് യോ​ഗാ​സ​ന ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ലും സ്വ​ർ​ണം കൊ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി യോ​ഗ പ​ഠി​ച്ചും പ​ഠി​പ്പി​ച്ചും മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് ആ​യി​ഷ. എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍റ്​ തെ​രേ​സാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ഫു​ഡ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​നി​ൽ പി.​ജി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഈ ​മി​ടു​ക്കി ഇ​തേ കോ​ള​ജി​ൽ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ ന്യൂ​ട്രീ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​റ്റ​റ്റി​ക്സി​ൽ നേ​ര​ത്തെ മ​റ്റൊ​രു പി.​ജി​യും ബി.​എ​സ്.​സി സു​വോ​ള​ജി​യും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കോ​ള​ജി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹെ​ഡാ​യ ആ​യി​ഷ​യു​ടെ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​സി​യി​ൽ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് എം.​ജി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല യോ​ഗ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ സെ​ന്‍റ്​ തെ​രേ​സാ​സ് ടീം ​ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    യോ​ഗ​യു​ടെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യ സു​ശീ​ല​യാ​ണ് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് സ്വ​യം പ​രി​ശീ​ലി​ച്ച് മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ആ​യി​ഷ പ​റ​യു​ന്നു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക‍ളാ​യ പി.​എം. ഷൈ​നി-​പി.​എ. അ​ർ​ഷ​ദ് (ബിസിനസ്​), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ​ഖാ​ദ​ർ, പി​തൃ​മാ​താ​വ് ആ​യി​ഷ എ​ന്നി​വ​രെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ദി​ന​ത്തി​ൽ എ​ള​മ​ക്ക​ര സ്കൂ​ളി​ലെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KochiyogaLife story
    News Summary - ayisha almas wins Asia Pacific Yogasana Championship 2025
    Similar News
    Next Story
    X