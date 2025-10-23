Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത്...
    Youth
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 10:09 AM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ തീ​പാ​റി​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം പെ​ൺ​ക​രു​ത്തും

    text_fields
    bookmark_border
    മോ​യ്താ​യ് ഫൈ​റ്റി​ൽ നാ​ളെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് അ​ൻ​ജൂ​മി​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ടം
    ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്; ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ തീ​പാ​റി​ക്കാ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം പെ​ൺ​ക​രു​ത്തും
    cancel
    camera_alt

    നി​ഷാ​ദ് അ​ൻ​ജൂം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് വ​ള്ളു​വ​നാ​ടി​ന്‍റെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​കാ​ൻ ഒ​രു പെ​ൺ​ക​രു​ത്തും. താ​യ് മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സി​ലെ മോ​യ്താ​യ് ഫു​ൾ കോ​ണ്ടാ​ക്ട് ഫൈ​റ്റി​നാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 16കാ​രി നി​ഷാ​ദ് അ​ൻ​ജൂം ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. നാ​ളെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. റി​ങ്ങ് എ​യി​ൽ 51 കി​ലോ​ഗ്രാം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ൻ​ജൂ​മി​ന്‍റെ പോ​രാ​ട്ടം.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ലേ ക​രാ​ട്ടേ പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ൻ​ജൂ​മി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ഏ​ടാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സ്. പ​തി​നൊ​ന്നാം വ​യ​സ്സി​ൽ ക​രാ​ട്ടേ​യി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ബെ​ൽ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ അ​ൻ​ജൂം വി​വി​ധ മാ​ർ​ഷ​ൽ ആ​ർ​ട്സു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യ​ത് 10 സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ഒ​മ്പ​ത് നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ്. ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ പ​ത​റാ​ത്ത മ​ന​സ്സും ക​രു​ത്തു​മാ​യി ആ​ത്മ​വീ​ര്യ​ത്തോ​ടെ ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റു​ന്ന അ​ൻ​ജൂ​മി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാം ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മ​ത്സ​രം കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്.

    അ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​ൽ സ്വ​ന്തം രാ​ജ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചാ​ണെ​ന്നു​ള്ള​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​നം വേ​റെ​യും. ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം താ​യ്‍ല​ൻ​ഡി​ലാ​ണ് അ​ൻ​ജൂം അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. ക​രാ​ട്ടേ സ്റ്റേ​റ്റ് ലെ​വ​ൽ കോം​പ​റ്റീ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 2018 മു​ത​ൽ ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട് അ​ൻ​ജൂം. പി​ന്നീ​ട് ആ​ണ് മോ​യ്താ​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന​ത്. കി​ക്ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ലും ക​ഴി​വു​തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ അ​ൻ​ജൂ​മി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. 2022 വ​രെ തു​ട​ർ​ന്ന സ്റ്റേ​റ്റ് പോ​രാ​ട്ടം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​ത് 2023 മു​ത​ലാ​ണ്.

    ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന 2023 ലെ​യും 2024ലെ​യും ദേ​ശീ‍യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ നേ​ടി‍യ ഗോ​ൾ​ഡ് മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ് അ​ൻ​ജൂ​മി​ന് യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യു​ള്ള വ​ഴി​തു​റ​ന്ന​ത്. ക​രാ​ട്ടേ പ​ഠ​നം മാ​സ്റ്റ​റാ​യ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പ​ഠി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് മോ​യ്താ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യ​പ്പോ​ൾ മാ​സ്റ്റ​റാ​യി ഫ​ഹ​ദും അ​ൻ​ജൂ​മി​നെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചു. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​നാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ലേ​ക്ക് സെ​ല‍ക്ഷ​ൻ കി​ട്ട​യ​പ്പോ​ൾ ജ​യ്പൂ​രി​ൽ വെ​ച്ചാ‍യി​രു​ന്നു അ​വ​സാ​ന​ഘ​ട്ട പ​രി​ശീ​ല​നം.

    മു​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ പി​താ​വ് അ​ൻ​സാ​ർ ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ക​ൾ ഒ​രു അ​ഭ്യാ​സി ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​യി പൂ​ർ​ണ​പി​ന്തു​ണ​യും സ​ഹാ​യ​വും അ​ൻ​സാ​ർ മ​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി. താ​ൻ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് നാ​ട്ടി​ൽ തു​ട​ർ​ന്ന​തു​പോ​ലും മ​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി​ക്കു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​ൻ​സാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഗ്ലോ​ബ് വി​ൻ ലോ​ജി​ക്സ്റ്റി​ക്സി​ന്‍റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ൻ​ജൂം ഇ​ത്ത​വ​ണ ഏ​ഷ്യ​ൻ യൂ​ത്ത് ഗെ​യിം​സി​നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പു​റം ത​ര​ക​ൻ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ 11ാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് അ​ൻ​ജൂം. ഫാ​ത്തി​മ സ​ജ്ന​യാ​ണ് മാ​താ​വ്. നൈ​ന ന​ദ സ​ഹോ​ദ​രി​യാ​ണ്. മൈ​ലാ​ഞ്ചി​ക്കൈ​ക​ളു​ടെ ക​രു​ത്ത് ഇ​ടി​ക്കൂ​ട്ടി​ൽ കാ​ണി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന അ​ൻ​ജൂ​മി​ന് വി​ജ​യം ആ​ശം​സി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malappuram nativefighterMalayalee YouthsAsian Youth Games
    News Summary - Asian Youth Games; Malappuram women to light fire in Thai Marshal
    Similar News
    Next Story
    X