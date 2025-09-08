Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightശ്രീനാരായണഗിരി സേവിക...
    Youth
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:31 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:31 AM IST

    ശ്രീനാരായണഗിരി സേവിക സമാജത്തിലെ അന്തേവാസി ആർഷ സുമംഗലിയായി

    text_fields
    bookmark_border
    arsha and deepa
    cancel
    camera_alt

    ആ​ർ​ഷ​യും ദീ​പ​ക്കും

    ആ​ലു​വ: ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി സേ​വി​ക സ​മാ​ജ​ത്തി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി ആ​ർ​ഷ വി​ബീ​ഷ് സു​മം​ഗ​ലി​യാ​യി. ആ​ലു​വ അ​ശോ​ക​പു​രം മ​ന​ക്ക​പ്പ​ടി മ​ഹാ​ദേ​വ ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ന് സ​മീ​പം വ​രി​ക്ക​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ദീ​പ​ക് ദി​വാ​ക​ര​നാ​ണ് ആ​ർ​ഷ​യെ ജീ​വി​ത​സ​ഖി​യാ​ക്കി​യ​ത്. 171ാമ​ത് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഗു​രു ജ​യ​ന്തി ദി​ന​ത്തി​ൽ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി​യി​ൽ ഗു​രു ത​പ​സ്സി​രു​ന്ന ശി​ല​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് ദീ​പ​ക്ക്​​ആ​ർ​ഷ​ക്ക് മി​ന്ന്​ ചാ​ർ​ത്തി​യ​ത്. ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 71 ാമ​ത് വി​വാ​ഹ​മാ​ണ്.

    ഇ​ടു​ക്കി ശാ​ന്ത​ൻ​പാ​റ സ്വ​ദേ​ശി​നി ആ​ർ​ഷ​യും ഇ​ള​യ സ​ഹോ​ദ​രി അ​ക്ഷ​യ​യും മാ​താ​വി​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ 10 വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗി​രി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഡ്രൈ​വ​റാ​യ പി​താ​വ് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണം ഗി​രി​യെ ഏ​ൽ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബി​രു​ദ​വും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ കോ​ഴ്‌​സും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ആ​ർ​ഷ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റാ​ണ്.

    സ​ഹോ​ദ​രി ന​ഴ്‌​സി​ങ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​​ ത​യ്യാ​റെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കാ​ർ​മ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി ക​വ​ല​യി​ലെ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ദി​വാ​ക​ര​ന്റെ മ​ക​നാ​യ ദീ​പ​ക്ക്​ അ​ബു​ദാ​ബി​യി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. ചൂ​ർ​ണി​ക്ക​ര എ​ട്ടാം വാ​ർ​ഡ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ വി​ഷ്ണു സ​ഹോ​ദ​ര​നാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:WeddingLifestyle NewsLatest News
    News Summary - Arsha, a resident of Sree Narayanagiri Sevika Samajam wedding
    Similar News
    Next Story
    X