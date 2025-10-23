Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightഅറബിക് റീഡിങ് ചലഞ്ച്:...
    Youth
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 7:11 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 7:11 AM IST

    അറബിക് റീഡിങ് ചലഞ്ച്: ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി മലയാളി

    text_fields
    bookmark_border
    അറബിക് റീഡിങ് ചലഞ്ച്: ഫൈനലിൽ ഇടം നേടി മലയാളി
    cancel
    camera_alt

    മുഹമ്മദ് സാബിത്ത്

    Listen to this Article

    ദുബൈ: 50 രാജ്യങ്ങൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വായനമത്സരമായ അറബിക് റീഡിങ് ചലഞ്ചിന്‍റെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായി മലയാളി വിദ്യാർഥി. മലപ്പുറം വാണിയമ്പലം സ്വദേശിയും മഅ്​ദിൻ മോഡൽ അകാദമി വിദ്യാർഥിയുമായ മുഹമ്മദ് സാബിത്താണ് മൂന്നു കോടി കുട്ടികൾ മാറ്റുരച്ച മത്സരത്തിന്‍റെ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടിയത്​.

    അറബി മാതൃഭാഷയല്ലാതെ ഫൈനലിൽ ഇടം നേടിയ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് സാബിത്. വാണിയമ്പലം ഷറഫുദ്ദീൻ - നസീബ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്. ദുബൈയിൽ നടക്കുന്ന ചലഞ്ചിന്‍റെ അവസാനഘട്ട ജേതാക്കളെ വ്യാഴാഴ്ച യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം പ്രഖ്യാപിക്കും. 21 മുതൽ 23 വരെ ദുബൈ വേൾഡ്​ ട്രേഡ്​ സെന്‍ററിലാണ്​ മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്​. മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുന്ന വിദ്യാർഥിക്ക് 1.37 ലക്ഷം യു.എസ്. ഡോളർ (ഏകദേശം 1.12 കോടി രൂപ) രൂപയാണ്​ സമ്മാനം.

    ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് അർഹനായ മഅ്ദിൻ വിദ്യാർഥി നാസിഹ് മുഹിയുദ്ദീനും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരി ന്യൂഡൽഹിയിലെ സൗദി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനി അസീസ അബ്ദുൽ മജീദും സമാപന ചടങ്ങിൽ സാബിത്തിനോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കും. അഞ്ച് കോടി പുസ്തകങ്ങൾ വിദ്യാർഥികളെക്കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂമിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിൽ 2015ൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അറബിക് റീഡിങ്​ ചാലഞ്ച്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmalayaliFinalsachievementArabic Reading Challenge
    News Summary - Arabic Reading Challenge: Malayali participate to the finals
    Similar News
    Next Story
    X