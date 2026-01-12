Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Youth
    Posted On
    12 Jan 2026 7:29 AM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 7:29 AM IST

    റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭിനേഷിന് അവസരം

    റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അഭിനേഷിന് അവസരം
    ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്: ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന റി​പ​ബ്ലി​ക്ദി​ന പ​രേ​ഡി​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി കേ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സി.​പി. അ​ഭി​നേ​ഷ് (19) പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. എ​ൻ.​സി.​സി കേ​ര​ള - ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് റി​പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന പ​രേ​ഡി​ലെ പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റ​ർ റാ​ലി​യി​ലാ​ണ് അ​ഭി​നേ​ഷ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക ദ​മ്പ​തി​ക​ളാ​യ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് ച​ക്കും​പു​ലാ​ക്ക​ൽ പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്ടി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​ർ, ആ​ശ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഇ​ള​യ മ​ക​നാ​ണ് അ​ഭി​നേ​ഷ്. തൂ​ത ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ ഹൈ​സ്കൂ​ൾ പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്തും ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​പു​രം തോ​ട്ട​ര ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു​വി​ന് പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ഭി​നേ​ഷ് എ​ൻ.​സി.​സി കേ​ഡ​റ്റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ബി.​എ ഹി​ന്ദി ര​ണ്ടാം​വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ ഗാ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​ണ​ർ ആ​യാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ റി​പ​ബ്ലി​ക് ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രേ​ഡി​ലെ പി.​എം റാ​ലി​യി​ൽ അ​ഭി​നേ​ഷ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. അ​ഭി​നേ​ഷി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ണ്ട്. റി​പ​ബ്ലി​ക് ദി​ന​പ​രേ​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള സം​ഗ​മ​ത്തി​ലും അ​ഭി​നേ​ഷ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

