Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightYouthchevron_rightകുഞ്ഞു കൈകളിൽ...
    Youth
    Posted On
    date_range 5 Oct 2025 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 10:29 AM IST

    കുഞ്ഞു കൈകളിൽ വിരിയുന്ന വലിയ താളം

    text_fields
    bookmark_border
    കുഞ്ഞു കൈകളിൽ വിരിയുന്ന വലിയ താളം
    cancel
    camera_alt

    ജ​​​ഗ​​​ത് കൃ​​​ഷ്ണ

    അ​​​ടു​​​ത്ത കാ​​​ല​​​ത്താ​​​യി യു.​​​എ.​​​ഇ​​​യി​​​ലെ ക​​​ലാ​​​വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​റ​​​ഞ്ഞു​​​നി​​​ൽ​​​ക്കു​​​ന്ന കൊ​​​ച്ചു വാ​​​ദ്യ​​​മേ​​​ള​​​ക്കാ​​​ര​​​ൻ ‘കു​​​ഞ്ഞു ജ​​​ഗ്ഗു’ എ​​​ന്ന​​​റി​​​യ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന മാ​​​സ്റ്റ​​​ർ ജ​​​ഗ​​​ത് കൃ​​​ഷ്ണ ഇ​​​ന്ന് ദു​​​ബൈ​​​യി​​​ലെ ഒ​​​രു കു​​​ട്ടി​​​ത്താ​​​ര​​​മാ​​​ണ്. കാ​​​ർ​​​ട്ടൂ​​​ൺ ലോ​​​കം അ​​​ട​​​ക്കി​​​വാ​​​ഴു​​​ന്ന സ​​​മ​​​പ്രാ​​​യ​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ന്‍റെ ത​​​ന​​​ത് ചെ​​​ണ്ട​​​മേ​​​ള​​​ത്തി​​​ൽ ത​​​ന്‍റേ​​​താ​​​യൊ​​​രു താ​​​ളം ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തു​​​ക​​​യാ​​​ണ് ഈ ​​​ഒ​​​മ്പ​​​തു​​​വ​​​യ​​​സ്സു​​​കാ​​​ര​​​ൻ.

    ന​​​ന്നേ ചെ​​​റു​​​പ്പ​​​ത്തി​​​ൽ ക​​​യ​​​ർ കെ​​​ട്ടി തോ​​​ളി​​​ൽ തൂ​​​ക്കി​​​യി​​​ട്ട കാ​​​ലി പ്ലാ​​​സ്റ്റി​​​ക് ഡ​​​ബ്ബാ​​​യി​​​ലും സ്റ്റീ​​​ൽ പ​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും സ്റ്റൂ​​​ളു​​​ക​​​ളി​​​ലും കൊ​​​ട്ടി​​​പ്പാ​​​ടി​​​ത്തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ ആ ​​​താ​​​ള​​​ബോ​​​ധ​​​മാ​​​ണ്, ഇ​​​ന്ന് ജ​​​ഗ​​​തി​​​നെ ഓ​​​ർ​​​ക്ക​​​സ്ട്ര ഫ്യൂ​​​ഷ​​​ൻ വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ലും ശി​​​ങ്കാ​​​രി​​​മേ​​​ള​​​ത്തി​​​ലും ഒ​​​രു​​​പോ​​​ലെ തി​​​ള​​​ങ്ങു​​​ന്ന പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലേ​​​ക്ക് എ​​​ത്തി​​​ച്ച​​​ത്. ദു​​​ബൈ ഗ​​​ൾ​​​ഫ് ഇ​​​ന്ത്യ​​​ൻ സ്കൂ​​​ളി​​​ൽ നാ​​​ലാം ക്ലാ​​​സ്സി​​​ൽ പ​​​ഠി​​​ക്കു​​​ന്ന ഈ ​​​ത​​​ല​​​ശ്ശേ​​​രി​​​ക്കാ​​​ര​​​ൻ, നാ​​​ട്ടി​​​ലും പ്ര​​​വാ​​​സ​​​ലോ​​​ക​​​ത്തു​​​മാ​​​യി ഇ​​​തി​​​ന​​​കം അ​​​മ്പ​​​തി​​​ലേ​​​റെ വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ചെ​​​ണ്ട​​​മേ​​​ളം ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടെ​​​യു​​​ള്ള ക​​​ലാ​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ കാ​​​ഴ്ച​​​വെ​​​ച്ചു ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞു. വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ൽ പ്ര​​​ത്യേ​​​ക പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​വു​​​മൊ​​​ന്നു​​​മി​​​ല്ലാ​​​തെ, കേ​​​ൾ​​​ക്കു​​​ന്ന പാ​​​ട്ടി​​​നൊ​​​ത്ത് താ​​​ള​​​മി​​​ട്ട് കൊ​​​ട്ടി​​​ക്ക​​​യ​​​റാ​​​നു​​​ള്ള ജ​​​ഗ​​​തി​​​ന്‍റെ അ​​​സാ​​​മാ​​​ന്യ ക​​​ഴി​​​വ് ആ​​​രെ​​​യും അ​​​മ്പ​​​ര​​​പ്പി​​​ക്കും. ദു​​​ബൈ​​​യി​​​ലെ ലോ​​​ർ​​​ജ് ഇ​​​ൻ​​​ഡ​​​സ്ട്രീ​​​സ് എ​​​ന്ന ക​​​മ്പ​​​നി​​​യി​​​ൽ ഡി​​​സൈ​​​ന​​​റാ​​​യി ജോ​​​ലി ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന ക​​​ണ്ണൂ​​​ർ ത​​​ല​​​ശ്ശേ​​​രി പെ​​​രു​​​ന്താ​​​റ്റി​​​ൽ സ്വ​​​ദേ​​​ശി കോ​​​യി​​​ത്ത​​​ട്ട പ്ര​​​ജി​​​ൽ കു​​​മാ​​​റി​​​ന്‍റെ​​​യും ലിം​​​ന​​​യു​​​ടെ​​​യും ഏ​​​ക മ​​​ക​​​ൻ. സ്വ​​​യം ക​​​ണ്ടു പ​​​ഠി​​​ച്ച താ​​​ള​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ലോ​​​ക​​​ത്തു​​​നി​​​ന്നാ​​​ണ് കേ​​​ര​​​ള​​​ത്തി​​​ന്‍റെ ത​​​ന​​​ത് ക​​​ലാ​​​രൂ​​​പ​​​മാ​​​യ ചെ​​​ണ്ട​​​മേ​​​ള​​​ത്തി​​​ലേ​​​ക്ക് അ​​​വ​​​ൻ വ​​​ള​​​ർ​​​ന്ന​​​ത്.

    പ്ര​​​ജി​​​ൽ കു​​​മാ​​​റും ഭാര്യ ലിം​​​ന​​​യും മ​​​ക​​​ൻ ജ​​​ഗ​​​ത് കൃ​​​ഷ്ണക്കൊപ്പം

    ഒ​​​രു വ​​​യ​​​സ്സാ​​​കു​​​ന്ന​​​തി​​​നു​​​മു​​​മ്പേ ത​​​ന്നെ കു​​​ട്ടി​​​യി​​​ൽ താ​​​ള​​​ബോ​​​ധം ഉ​​​ണ്ടെ​​​ന്ന് ര​​​ക്ഷി​​​താ​​​ക്ക​​​ൾ തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​ഞ്ഞി​​​രു​​​ന്നു. ടി​​​വി​​​യി​​​ലും മ​​​റ്റും സം​​​ഗീ​​​തം കേ​​​ൾ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ഴു​​​മെ​​​ല്ലാം ക​​​യ്യി​​​ലു​​​ള്ള ക​​​ളി​​​പ്പാ​​​ട്ട​​​ങ്ങ​​​ൾ നി​​​ല​​​ത്ത​​​ടി​​​ച്ചു പാ​​​ട്ടി​​​നൊ​​​ത്ത് താ​​​ളം പി​​​ടി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. ക​​​ളി​​​പ്പാ​​​ട്ട​​​ങ്ങ​​​ൾ വാ​​​ങ്ങു​​​മ്പോ​​​ഴും തെ​​​ര​​​ഞ്ഞെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ക കൊ​​​ട്ടാ​​​ൻ പാ​​​ക​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള സാ​​​ധ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളാ​​​ണ്. ര​​​ണ്ടു വ​​​യ​​​സ്സാ​​​യ​​​തോ​​​ടെ ക​​​യ്യി​​​ൽ കി​​​ട്ടി​​​യ ക​​​മ്പു​​​ക​​​ളും സ്പൂ​​​ണു​​​ക​​​ളും ഉ​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ച്ച് കു​​​ഞ്ഞു ജ​​​ഗ​​​ത് പാ​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ താ​​​ളം പി​​​ടി​​​ച്ചു തു​​​ട​​​ങ്ങി. വീ​​​ട്ടി​​​ലെ പാ​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളും സ്റ്റൂ​​​ളു​​​ക​​​ളും കൊ​​​ട്ടി​​​ത്ത​​​ക​​​ർ​​​ത്ത ജ​​​ഗ്ഗു​​​വി​​​ന് കേ​​​ട്ട വ​​​ഴ​​​ക്കി​​​ന് ക​​​ണ​​​ക്കി​​​ല്ല. കാ​​​ര​​​ണം ദു​​​ബൈ​​​യി​​​ലെ തൊ​​​ട്ട​​​ടു​​​ത്ത താ​​​മ​​​സ​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്ക് കൊ​​​ട്ടു​​​ന്ന ശ​​​ബ്ദം ശ​​​ല്യ​​​മാ​​​യി. എ​​​ന്നി​​​ട്ടും അ​​​വ​​​ൻ കൊ​​​ട്ട് നി​​​ർ​​​ത്തി​​​യി​​​ല്ല. താ​​​ള​​​ത്തെ നെ​​​ഞ്ചേ​​​റ്റി​​​യ ഈ ​​​കു​​​ഞ്ഞു ക​​​ലാ​​​കാ​​​ര​​​ൻ ക​​​ണ്ണി​​​ൽ കാ​​​ണു​​​ന്ന​​​തി​​​ലെ​​​ല്ലാം താ​​​ളം ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തി. ഉ​​​ത്സ​​​വ​​​പ്പ​​​റ​​​മ്പു​​​ക​​​ളി​​​ൽ നി​​​ന്നു വാ​​​ങ്ങു​​​ന്ന ക​​​ളി​​​പ്പാ​​​ട്ട ചെ​​​ണ്ട​​​യി​​​ൽ ആ​​​വേ​​​ശ​​​ത്തോ​​​ടെ കൊ​​​ട്ടി. കു​​​ഞ്ഞു കൈ​​​ക​​​ൾ കൊ​​​ട്ടി​​​വേ​​​ദ​​​നി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ താ​​​ളം മാ​​​റ്റി പി​​​ടി​​​ച്ച് വേ​​​ദ​​​ന കു​​​റ​​​ക്കാ​​​ൻ ശ്ര​​​മി​​​ച്ചു വെ​​​ന്ന​​​ല്ലാ​​​തെ കൊ​​​ട്ടും താ​​​ള​​​വും നി​​​ർ​​​ത്തി​​​യി​​​ല്ല. പ്ലാ​​​സ്റ്റി​​​ക് ഡ​​​ബ്ബാ​​​യി​​​ൽ ക​​​യ​​​റി​​​ട്ട് തോ​​​ളി​​​ലി​​​ട്ട് കു​​​റേ കാ​​​ലം അ​​​ങ്ങ​​​നെ​​​യും കൊ​​​ട്ടി. ജ​​​ഗ​​​തി​​​ന്‍റെ വി​​​ര​​​ൽ വേ​​​ഗ​​​വും താ​​​ള​​​ക്ക​​​ണി​​​ശ​​​ത​​​യും ര​​​ക്ഷി​​​താ​​​ക്ക​​​ളെ അ​​​മ്പ​​​ര​​​പ്പി​​​ച്ചു.

    പ്ര​​​ജി​​​ലി​​​നും ഭാ​​​ര്യ ലിം​​​ന​​​ക്കും ചെ​​​റു​​​പ്പം മു​​​ത​​​ലേ ചി​​​ത്രം വ​​​ര​​​യി​​​ൽ അ​​​ൽ​​​പം ക​​​ഴി​​​വു​​​ണ്ട്. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ഇ​​​വ​​​രു​​​ടെ കു​​​ടും​​​ബ​​​ത്തി​​​ലാ​​​ർ​​​ക്കും ചെ​​​ണ്ട​​​യു​​​മാ​​​യോ മ​​​റ്റു വാ​​​ദ്യോ​​​പ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​മാ​​​യോ യാ​​​തൊ​​​രു ബ​​​ന്ധ​​​വും ഇ​​​ല്ല. മ​​​ക​​​നി​​​ൽ വ​​​ന്നു ചേ​​​ർ​​​ന്ന പു​​​ണ്യ​​​ത്തെ അ​​​വ​​​ർ വേ​​​ണ്ട രീ​​​തി​​​യി​​​ലൊ​​​ക്കെ പ്രോ​​​ത്സാ​​​ഹി​​​പ്പി​​​ച്ചു. ഇ​​​പ്പോ​​​ൾ ന​​​ല്ലൊ​​​രു ചെ​​​ണ്ട​​​യും സ്വ​​​ന്ത​​​മാ​​​യി ജ​​​ഗ​​​തി​​​നു​​​ണ്ട്. യു.​​​എ.​​​ഇ​​​യി​​​ലെ സം​​​ഗീ​​​ത വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ഓ​​​ർ​​​ഗ​​​സ്ട്ര​​​ക്കൊ​​​പ്പം ചെ​​​ണ്ട കൊ​​​ട്ടി​​​യു​​​ള്ള ജ​​​ഗ​​​ത്തി​​​ന്‍റെ ഫ്യൂ​​​ഷ​​​ൻ ഐ​​​റ്റ​​​ത്തി​​​ന് നി​​​റ​​​ഞ്ഞ ക​​​യ്യ​​​ടി​​​യാ​​​ണ് ല​​​ഭി​​​ക്കാ​​​റ്‌. ഓ​​​ട​​​ക്കു​​​ഴ​​​ലി​​​നൊ​​​പ്പ​​​വും ന​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ർ​​​ക്കൊ​​​പ്പ​​​വും ക​​​രോ​​​ക്കെ ട്രാ​​​ക്കി​​​നൊ​​​പ്പ​​​വും ചെ​​​ണ്ട കൊ​​​ട്ടി​​​യും താ​​​ള​​​മി​​​ട്ടും ആ​​​സ്വാ​​​ദ​​​ക​​​രെ ​ൈക​​യൈി​ലെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്നു. ശി​​​ങ്കാ​​​രി മേ​​​ള​​​ക്കാ​​​ർ​​​ക്കൊ​​​പ്പം താ​​​ളം​​​ച​​​വി​​​ട്ടാ​​​നും ജ​​​ഗ​​​ത് മു​​​ന്നി​​​ലു​​​ണ്ടാ​​​കും. മ​​​ണ്ഡ​​​ല മാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ യു.​​​എ.​​​ഇ​​​യി​​​ലെ വി​​​വി​​​ധ എ​​​മി​​​റേ​​​റ്റു​​​ക​​​ളി​​​ൽ ന​​​ട​​​ക്കാ​​​റു​​​ള്ള ഭ​​​ജ​​​ന​​​ക്ക് കൊ​​​ട്ടാ​​​നും അ​​​യ്യ​​​പ്പ പൂ​​​ജാ പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്കും സ്ഥി​​​രം സ​​​ന്നി​​​ധ്യ​​​മാ​​​ണ്. പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് പോ​​​കു​​​ന്ന​​​തി​​​ന് മു​​​ന്നോ​​​ടി​​​യാ​​​യി പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​ന​​​മൊ​​​ന്നും ചെ​​​യ്യാ​​​റി​​​ല്ലെ​​​ന്ന​​​താ​​​ണ് ജ​​​ഗ​​​തി​​​ന്‍റെ ഒ​​​രു രീ​​​തി. ഏ​​​ത് പാ​​​ട്ട് കേ​​​ട്ടാ​​​ലും അ​​​തി​​​നൊ​​​ത്ത് താ​​​ളം പി​​​ടി​​​ച്ചു കൊ​​​ട്ടി ക​​​യ​​​റി​​​ക്കോ​​​ളും. ഇ​​​തി​​​ന​​​കം 50ൽ​​​പ​​​രം വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ൽ ത​​​ന്റെ സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ മ​​​റി​​​യി​​​ച്ചു.

    ടി​​​വി​​​യി​​​ൽ കാ​​​ർ​​​ട്ടൂ​​​ൺ ക​​​ണ്ടി​​​രി​​​ക്കേ​​​ണ്ട ചെ​​​റു​​​പ്രാ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ ചെ​​​ണ്ട​​​മേ​​​ള​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ വീ​​​ഡി​​​യോ ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നു കൂ​​​ടു​​​ത​​​ൽ ക​​​ണ്ടി​​​രു​​​ന്ന​​​ത്. ഇ​​​ത്ത​​​രം വീ​​​ഡി​​​യോ ക​​​ണ്ട് ജ​​​ഗ​​​ത് ത​​​ന്നെ ചെ​​​ണ്ട കൊ​​​ട്ട് പ​​​ഠി​​​ക്കു​​​ക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ര​​​ണ്ട​​​ര​​​വ​​​യ​​​സി​​​ൽ ഫ്ല​​​വേ​​​ഴ്സ് ചാ​​​ന​​​ലി​​​ൽ കോ​​​മ​​​ഡി ഉ​​​ത്സ​​​വം എ​​​ന്ന പ്രോ​​​ഗ്രാ​​​മി​​​ൽ പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ക്കാ​​​ൻ അ​​​വ​​​സ​​​രം ല​​​ഭി​​​ച്ചു. മൂ​​​ന്നാം വ​​​യ​​​സി​​​ൽ ആ​​​ദ്യ ഗു​​​രു​​​വാ​​​യി മ​​​ട്ട​​​ന്നൂ​​​ർ ശ​​​ങ്ക​​​ര​​​ൻ​​​കു​​​ട്ടി മാ​​​രാ​​​റി​​​ന് ദ​​​ക്ഷി​​​ണ ന​​​ൽ​​​കി​​​യാ​​​ണ് തു​​​ട​​​ക്കം കു​​​റി​​​ച്ച​​​ത്. കു​​​റ​​​ച്ചു നാ​​​ൾ പ്ര​​​ശാ​​​ന്ത് മാ​​​രാ​​​ർ കാ​​​ഞ്ഞ​​​ങ്ങാ​​​ടി​​​ന്‍റെ കീ​​​ഴി​​​ലും ഇ​​​പ്പോ​​​ൾ സ​​​തീ​​​ശ​​​ൻ പൈ​​​ങ്കു​​​ള​​​ത്തി​​​ന്‍റെ കീ​​​ഴി​​​ലും ചെ​​​ണ്ട പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നം ന​​​ട​​​ത്തു​​​ന്നു. രാ​​​ജേ​​​ഷ് ചേ​​​ർ​​​ത്ത​​​ല​​​യു​​​ടെ ശ്രു​​​തി​​​മ​​​ധു​​​ര​​​മാ​​​യ ഓ​​​ട​​​ക്കു​​​ഴ​​​ൽ നാ​​​ദ​​​ത്തി​​​നൊ​​​ത്ത് ചെ​​​ണ്ട​​​യി​​​ൽ താ​​​ളം പി​​​ടി​​​ച്ച​​​പ്പോ​​​ൾ, ആ ​​​വീ​​​ഡി​​​യോ ക​​​ണ്ട് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം മ​​​ക​​​നെ നേ​​​രി​​​ൽ ക​​​ണ്ട് അ​​​ഭി​​​ന​​​ന്ദി​​​ച്ച​​​താ​​​യും പി​​​താ​​​വ് പ്ര​​​ജി​​​ൽ പ​​​റ​​​ഞ്ഞു .

    റാ​​​സ​​​ൽ​​​ഖൈ​​​മ​​​യി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന അ​​​യ്യ​​​പ്പ മ​​​ഹോ​​​ത്സ​​​വ വേ​​​ദി​​​യി​​​ൽ ചെ​​​ണ്ട​​​യി​​​ലു​​​ള്ള പ്ര​​​ക​​​ട​​​നം ക​​​ണ്ട് സോ​​​പാ​​​ന സം​​​ഗീ​​​ത​​​ജ്ഞ​​​ൻ അ​​​മ്പ​​​ല​​​പ്പു​​​ഴ വി​​​ജ​​​യ​​​കു​​​മാ​​​ർ ജ​​​ഗ​​​തി​​​നെ പൊ​​​ന്നാ​​​ട അ​​​ണി​​​യി​​​ച്ചു ആ​​​ദ​​​രി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​വ​​​ധി ദി​​​വ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ദു​​​ബൈ​​​യി​​​ലു​​​ള്ള ദ​​​ർ​​​ശ​​​നം ഭ​​​ജ​​​ൻ​​​സ് ടീ​​​മി​​​ന്‍റെ കൂ​​​ടെ ഗ​​​ഞ്ചി​​​റ കൊ​​​ട്ടാ​​​നും പോ​​​കാ​​​റു​​​ണ്ട്. സ്കൂ​​​ൾ വേ​​​ദി​​​ക​​​ളി​​​ലും കു​​​ട്ടി​​​ത്താ​​​ര​​​മാ​​​ണ്. എ​​​ല്ലാ പി​​​ന്തു​​​ണ​​​യും ന​​​ൽ​​​കി സ്കൂ​​​ൾ അ​​​ധി​​​കൃ​​​ത​​​രും ഉ​​​ണ്ട്. നാ​​​ട്ടി​​​ൽ അ​​​വ​​​ധി​​​ക്കു പോ​​​കു​​​മ്പോ​​​ഴും ചെ​​​റി​​​യ മേ​​​ള​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കൊ​​​ക്കെ പോ​​​കും. ത​​​ല​​​ശ്ശേ​​​രി​​​യി​​​ലെ പെ​​​രു​​​ന്താ​​​റ്റി​​​ൽ കോ​​​ഴി​​​ത്ത​​​ട്ട ശ്രീ ​​​പോ​​​ർ​​​ക്ക​​​ലി ഭ​​​ഗ​​​വ​​​തി ക്ഷേ​​​ത്രോ​​​ത്സ​​​വ​​​ത്തോ​​​ട​​​നു​​​ബ​​​ന്ധി​​​ച്ച് ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ ചെ​​​ണ്ട മേ​​​ളം ഏ​​​റെ ശ്ര​​​ദ്ധി​​​ക്ക​​​പ്പെ​​​ട്ടി​​​രു​​​ന്നു. ക​​​ളി​​​ച്ചു ന​​​ട​​​ക്കേ​​​ണ്ട പ്രാ​​​യ​​​ത്തി​​​ൽ ചെ​​​ണ്ട കൊ​​​ട്ടാ​​​നി​​​റ​​​ങ്ങി​​​യ കു​​​രു​​​ന്നി​​​ന്‍റെ പ്ര​​​ക​​​ട​​​നം നാ​​​ട്ടു​​​കാ​​​രെ അ​​​ത്ഭു​​​ത​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തി.

    ചെ​​​മ്പ​​​ട​​​മേ​​​ളം, പ​​​ഞ്ചാ​​​രി മേ​​​ളം തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​വ​​​യെ​​​ല്ലാം പ​​​ഠി​​​ച്ചെ​​​ടു​​​ത്ത ബാ​​​ല​​​ൻ താ​​​യ​​​മ്പ​​​ക, മൃ​​​ദം​​​ഗം, ഡ്രം​​​സ്, കീ ​​​ബോ​​​ർ​​​ഡ്‌ എ​​​ന്നി​​​വ​​​യി​​​ലും പ​​​രി​​​ശീ​​​ല​​​നം ന​​​ട​​​ത്തു​​​ന്നു​​​ണ്ട്. ഡാ​​​ൻ​​​സ്, ചി​​​ത്ര​​​ര​​​ച​​​ന, ഫു​​​ട്ബാ​​​ൾ, ഷ​​​ട്ടി​​​ൽ, സ്‌​​​കേ​​​റ്റി​​​ങ്​ ഷൂ​​​സ് റേ​​​സ് എ​​​ന്നി​​​വ​​​യി​​​ലെ​​​ല്ലാം ജ​​​ഗ​​​ത് ത​​​ന്‍റെ ക​​​ഴി​​​വ് പ്ര​​​ക​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ചു വ​​​രു​​​ന്നു. എ​​​ല്ലാം ജ​​​ഗ​​​തി​​​ന്‍റെ താ​​​ല്പ​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ ത​​​ന്നെ പ​​​രി​​​ശീ​​​ലി​​​ച്ചെ​​​ടു​​​ക്കു​​​ക​​​യാ​​​ണ്. സി​​​നി​​​മാ ന​​​ട​​​നും ചെ​​​ണ്ട വാ​​​ദ്യ​​​ക്കാ​​​ര​​​നു​​​മാ​​​യ ജ​​​യ​​​റാ​​​മി​​​നെ നേ​​​രി​​​ൽ കാ​​​ണ​​​ണ​​​മെ​​​ന്ന​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ജ​​​ഗ​​​ത് കൃ​​​ഷ്ണ​​​യു​​​ടെ കു​​​ട്ടി​​​ക്കാ​​​ലം മു​​​ത​​​ലു​​​ള്ള ആ​​​ഗ്ര​​​ഹം. അ​​​ടു​​​ത്തി​​​ടെ ഷാ​​​ർ​​​ജ​​​യി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്നൊ​​​രു ഓ​​​ണ പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക്കി​​​ടെ ജ​​​യ​​​റാ​​​മി​​​നെ നേ​​​രി​​​ട്ട് ക​​​ണ്ട് ജ​​​ഗ്ഗു ത​​​ന്‍റെ ആ​​​ഗ്ര​​​ഹം സ​​​ഫ​​​ലീ​​​ക​​​രി​​​ച്ചു. ക​​​ലാ​​​പ്ര​​​ക​​​ട​​​ന​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ വീ​​​ഡി​​​യോ​​​ക​​​ളെ​​​ല്ലാം ക​​​ണ്ട അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം അ​​​ഭി​​​ന​​​ന്ദി​​​ക്കു​​​ക​​​യു​​​മു​​​ണ്ടാ​​​യി. ഇ​​​നി എ​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലു​​​മൊ​​​രി​​​ക്ക​​​ൽ ജ​​​യ​​​റാ​​​മി​​​ന്‍റെ​​​യും മ​​​ട്ട​​​ന്നൂ​​​ർ ശ​​​ങ്ക​​​ര​​​ൻ കു​​​ട്ടി മാ​​​രാ​​​രു​​​ടെ​​​യും കൂ​​​ടെ മേ​​​ളം അ​​​വ​​​ത​​​രി​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​നു​​​ള്ളൊ​​​രു അ​​​വ​​​സ​​​രം കൂ​​​ടി ല​​​ഭി​​​ക്കു​​​മെ​​​ന്ന പ്ര​​​തീ​​​ക്ഷ​​​യി​​​ലാ​​​ണ് ജ​​​ഗ​​​ത് കൃ​​​ഷ്ണ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ChildrenskillUAE newsEmarat beats
    News Summary - A great rhythm unfolding in the hands of a child
    Similar News
    Next Story
    X