Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightപ്രാ​യം...
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 11:21 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 11:21 AM IST

    പ്രാ​യം മ​റ​ന്നേ​ക്കൂ... യു​വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​നം മ​തി; ഇ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്രാ​യം മ​റ​ന്നേ​ക്കൂ... യു​വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​നം മ​തി; ഇ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നം
    cancel
    camera_alt

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മോ​ഡ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: യു​വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ എ​ന്നും യു​വാ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ വ്യാ​പൃ​ത​രാ​വു​ക എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ന് യു​വ ചൈ​ത​ന്യം. ‘പ്രാ​യ​മ​ല്ല യൗ​വ​നം’ എ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​മു​യ​ർ​ത്തി​യും നി​സ്വാ​ർ​ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് എ​ന്നും യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​സ​രി​പ്പ് കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ച്ചും രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ മോ​ഡ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ‘ മ​രി​ക്കു​വോ​ളം ക്ഷു​ഭി​ത യൗ​വ​നം" ക​ർ​മ​പ​ദ്ധ​തി നാ​ടി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി.

    ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​മാ​യി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന സേ​വ​ന വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​രാ​യ അ​മ്പ​തും അ​റു​പ​തും എ​ഴു​പ​തും പ്രാ​യം പി​ന്നി​ട്ട സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് ക്ഷു​ഭി​ത യൗ​വ​ന പോ​രാ​ളി​ക​ളാ​യി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​നി​ലെ 15 മു​ത​ൽ 24 വ​യ​സ്സു​വ​രെ​യു​ള്ള യു​വാ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പ​മു​ള്ള ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് യൗ​വ​ന വാ​ർ​ധ​ക്യ അ​തി​ർ​വ​ര​മ്പു​ക​ളെ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ എ​ന്ന വേ​ർ​തി​രി​വി​ൽ പു​തി​യ കാ​ല​ത്ത് ചി​ന്താ​പ​ര​മാ​യ അ​ക​ൽ​ച്ച​യി​ല്ലെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ‘മോ​ഡ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി’​ൽ വേ​റി​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പാ​ത തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ളെ​യു​ടെ യു​വ​ത്വ​ത്തെ ധാ​ർ​മി​ക​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​പ​ര​മാ​യും ക​രു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ സ​മ്മി​ശ്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും പ്രാ​യം മോ​ഡ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മ​ല്ലെ​ന്നും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യും രാ​ജീ​വ് ഗാ​ന്ധി ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ നി​യാ​സ് പു​ളി​ക്ക​ല​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:skill developmentInternational Youth DayYouth Leadership ProgramYouth Empowerment
    News Summary - പ്രാ​യം മ​റ​ന്നേ​ക്കൂ... യു​വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ നി​സ്വാ​ർ​ഥ സാ​മൂ​ഹി​ക​സേ​വ​നം മ​തി; ഇ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര യു​വ​ജ​ന ദി​നം
    Similar News
    Next Story
    X