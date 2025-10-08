Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 9:26 AM IST

    20ന്റെ ​ചെ​റു​പ്പ​വു​മാ​യി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ർ ചു​രം ക​യ​റി

    60 മു​ത​ൽ 104 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള 3180 പേ​രാ​ണ് വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ച്ച​ത്
    20ന്റെ ​ചെ​റു​പ്പ​വു​മാ​യി ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ അ​വ​ർ ചു​രം ക​യ​റി
    മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വ​യോ​ജ​ന വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര മ​ല​പ്പു​റം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ

    104 വ​യ​സ്സു​ള്ള അ​ലീ​മ ഉ​മ്മ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ്‌ ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​ല​പ്പു​റം: പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ച്ച് മ​ന​സ്സ് ചെ​റു​പ്പ​മാ​ക്കി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​യ​നാ​ട് ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി. 60 മു​ത​ൽ 104 വ​യ​സ്സ് വ​രെ​യു​ള്ള 3180 പേ​രാ​ണ് 83 ബ​സു​ക​ളി​ലാ​യി വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​നാ​യി രാ​വി​ലെ ചു​രം ക​യ​റി​യ​ത്. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ 104 വ​യ​സ്സു​ള്ള ആ​ല​ത്തൂ​ർ​പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി അ​ണ്ടി​ക്കാ​ട​ൻ അ​ലീ​മ ഉ​മ്മ ഫ്ലാ​ഗ്ഓ​ഫ് ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ഒ​രു​മി​ച്ച് കോ​ട്ട​ക്കു​ന്ന് മൈ​താ​നി​യി​ൽ വ​ർ​ണ​ക്കു​ട ചൂ​ടി യാ​ത്ര​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ജീ​ബ് കാ​ടേ​രി, സ്ഥി​രം സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ന്മാ​ർ, കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ അ​ട​ക്കം കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വ​യോ​ജ​ന ഉ​ല്ലാ​സ​യാ​ത്ര എ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ‘ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വൈ​ബ്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് മെ​ഗാ വ​യോ​ജ​ന യാ​ത്ര. രാ​വി​ലെ കോ​ട്ട​ക്കു​ന്നി​ൽ​നി​ന്നു പു​റ​പ്പെ​ട്ട യാ​ത്ര അ​രീ​ക്കോ​ട് പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ര​ണ്ടു ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച​ശേ​ഷം വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൂ​ക്കോ​ട് ത​ടാ​കം, കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഡാം ​എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി.

    ഉ​ച്ച​ക്ക് വ​യ​നാ​ട് മു​ട്ടി​ൽ എം.​ആ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഹാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി. ഓ​രോ വാ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്നും മൂ​ന്ന് വ​ള​ന്റി​യ​ർ​മാ​ർ ഓ​രോ ബ​സി​ലും അ​നു​ഗ​മി​ച്ചി​രു​ന്നു. യാ​ത്ര​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ത​ട​സ്സം നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന് ആ​ർ​മി റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ​രി​ശീ​ല​ന​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ, ചു​രം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി എ​ന്നി​വ​ർ യാ​ത്ര​യെ അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​ർ, ന​ഴ്സ്, ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റ് അ​ട​ങ്ങി​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ടീ​മു​ക​ൾ യാ​ത്ര​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    യാ​ത്ര​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത മു​ഴു​വ​ൻ പേ​ർ​ക്കും ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. രാ​ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ന​ൽ​കി​യാ​ണ് യാ​ത്ര പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. നാ​ടി​ന്റെ ഓ​രോ ച​ല​ന​ത്തി​ലും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യും വ​ഴി​കാ​ണി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത​വ​രോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് കൂ​ടി​യാ​യാ​ണ് യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ യാ​ത്ര​ക്കാ​യി വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ്വ​കാ​ര്യ ടൂ​ർ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ ക​മ്പ​നി​യാ​ണ് ടെ​ൻ​ഡ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

