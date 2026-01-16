Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 9:02 AM IST

    ക​ണ്ണീ​രോ​ർ​മ​ക​ൾ ബാ​ക്കി; അ​വ​യ​വ​ ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​യോ​ണ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നു

    ക​ണ്ണീ​രോ​ർ​മ​ക​ൾ ബാ​ക്കി; അ​വ​യ​വ​ ദാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ അ​യോ​ണ നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നു
    സ്കൂ​ൾ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണു​മ​രി​ച്ച അ​യോ​ണ മോ​ൺ​സ​ന്റെ ആ​ന്ത​രാ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ ആംബു​ല​ൻ​സി​ൽ ക​യ​റ്റു​ന്നു

    ക​ണ്ണൂ​ർ: നാ​ലു​പേ​ർ​ക്ക് പു​തു​ജീ​വ​ൻ പ​ക​ർ​ന്നാ​ണ് അ​യോ​ണ​യു​ടെ അ​ന്ത്യ​യാ​ത്ര. അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി സം​ഭ​വി​ച്ച ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ ഒ​ടു​ക്ക​ത്തി​ലും മാ​തൃ​ക​യാ​വു​ക​യാ​ണ് അ​യോ​ണ​യു​ടെ കു​ടും​ബം.

    വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കും അ​ത്ര​മേ​ല്‍ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ളാ​യി​രു​ന്നു അ​യോ​ണ. വീ​ട്ടി​ലും സ്‌​കൂ​ളി​ലും ചി​റ​കു​വി​ട​ര്‍ത്തി പ​റ​ന്ന പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​യു​ടെ മ​ര​ണം വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും നാ​ട്ടു​കാ​ര്‍ക്കും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ള്‍ക്കും താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​ലും അ​പ്പു​റ​മാ​യി​രു​ന്നു. 'എ​ന്തി​നാ​ണ് മോ​ളേ ക​ടും​കൈ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന' ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് ഉ​റ്റ​വ​രു​ടെ മ​ന​സ്സി​ല്‍നി​ന്ന് ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്. ക​ളി​ചി​രി​യും ത​മാ​ശ​ക​ളു​മാ​യി ഇ​നി അ​വ​ളു​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ലാ​ണ് കൂ​ട്ടു​കാ​ർ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 12ന് ​രാ​വി​ലെ 8.10 ഓ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ​യ്യാ​വൂ​ര്‍ സേ​ക്ര​ട്ട്ഹാ​ര്‍ട്ട് ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി ബ്ലാ​ത്തൂ​ര്‍ തി​രൂ​രി​ലെ അ​യോ​ണ മോ​ണ്‍സ​ണ്‍ (17) സ്‌​കൂ​ള്‍ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത്തെ നി​ല​യി​ല്‍നി​ന്ന് താ​ഴേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​ത്.

    ലാ​ബ് പ​രീ​ക്ഷ​യാ​യ​തി​നാ​ല്‍ രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്. പ​രീ​ക്ഷ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച അ​യോ​ണ​യു​ടെ ജീ​വ​ന്‍ അ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ വെ​ന്റി​ലേ​റ്റ​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ല​നി​ര്‍ത്തി​യ​ത്.

    ഒ​ന്നും സം​ഭ​വി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യു​മാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച നാ​ലോ​ടെ മ​സ്തി​ഷ്‌​ക മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ച്ചു. അ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വേ​ദ​ന​ക്കി​ട​യി​ലും മ​ക​ളു​ടെ അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ള്‍ ദാ​നം ചെ​യ്യാ​ന്‍ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ള്‍ സ​മ്മ​തം ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​യോ​ണ​യു​ടെ മാ​താ​വ് 30ന് ​വി​ദേ​ശ​ത്ത് പോ​കാ​ന്‍ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​ന്റെ സ​ങ്ക​ട​മാ​ണ് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കാ​ന്‍ കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന് ക​രു​തു​ന്നു. മൃ​ത​ദേ​ഹം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മു​ത​ൽ 10.30 വ​രെ വീ​ട്ടി​ലും 11 മു​ത​ൽ 2.30 വ​രെ തി​രൂ​ർ സെ​യ്ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​സ്സി​സി സ​ൺ​ഡേ സ്കൂ​ൾ ഹാ​ളി​ലും പൊ​തു​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് വെ​ക്കും.

    2.30ന് ​തി​രൂ​ർ സെ​ന്റ് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് അ​സീ​സി പ​ള്ളി സെ​മി​ത്തേ​രി​യി​ൽ സം​സ്ക​രി​ക്കും. സ്കൂ​ളി​ന് അ​വ​ധി​യും ന​ൽ​കി. മ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​യ്യാ​വൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കും.

    അ​തി​വേ​ഗം അ​വ​യ​വ​ദാ​നം

    അ​വ​യ​വ​ദാ​ന​ത്തി​ന് സ​മ്മ​ത​മ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക​ണ്ണൂ​ർ മിം​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്ക് ശേ​ഷം അ​യോ​ണ​യു​ടെ ഒ​രു വൃ​ക്ക കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ആ​സ്റ്റ​ർ മിം​സ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ രോ​ഗി​ക്കും മ​റ്റൊ​രു വൃ​ക്ക തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ രോ​ഗി​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി. ക​ര​ൾ ന​ൽ​കി​യ​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​യ്ത്ര ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ രോ​ഗി​ക്കാ​ണ്. കോ​ർ​ണി​യ​ക​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ ഐ ​ബാ​ങ്കി​ലേ​ക്കും ദാ​നം ചെ​യ്തു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ക​ണ്ണൂ​ര്‍ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന് വൃ​ക്ക കൊ​ച്ചി​യി​ലും അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് വി​മാ​ന​മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തി​ച്ചു. 11.10 ഓ​ടെ വൃ​ക്ക രോ​ഗി​ക്ക് വെ​ച്ചു​പി​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​യും തു​ട​ങ്ങി. വ​ലി​യ സ​ങ്ക​ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലും മ​നു​ഷ്യ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ദാ​ന​വും സ​ന്ദേ​ശ​വു​മാ​ണ് അ​യോ​ണ​യു​ടെ കു​ടും​ബം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​തെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ർ മിം​സ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

