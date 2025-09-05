Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 3:07 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 3:07 PM IST

    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; 76ാം വ​യ​സി​ലും ശി​ഷ്യ​ർ​ക്ക് ജീ​വി​ത മ​ന്ത്രം പ​ക​ർ​ന്ന് ടി.​പി മാ​ഷ്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട്: അ​റി​വി​നോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ത​മ​ന്ത്രം കൂ​ടി പ​ക​ർ​ന്ന് 76ാം വ​യ​സ്സി​ലും വി​ശ്ര​മ​മി​ല്ലാ​തെ വി​ദ്യ തേ​ടു​ന്ന​വ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ത​രി​ശി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ന്ന ടി.​പി മാ​ഷ്. 1974 ൽ ​കാ​സ​ർ​കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ മു​ണ്ട​ക്കൈ ജി.​എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം. മാ​ഹി​യി​ലെ കു​നി​യി​ൽ ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ, കാ​രാ​ട് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ, ത​രി​ശ് ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ,പു​ൽ​വെ​ട്ട ജി.​എ​ൽ.​പി സ്‌​കൂ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 28 വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ 2003ൽ ​വി​ര​മി​ച്ചു.

    പ​ഠി​ച്ച് ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദം നേ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. പ​ക്ഷെ വ​ഴി​കാ​ട്ടാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് ആ​രു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. സ്വ​ന്തം ഇ​ഷ്ട​പ്ര​കാ​രം ഇ​രി​ങ്ങാ​ട്ടി​രി പ​ള്ളി ദ​ർ​സി​ലും കു​റ്റ്യാ​ടി, ശാ​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും പ​ഠി​ച്ചു. സ്വ​പ്ര​യ​ത്ന​ത്താ​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജോ​ലി നേ​ടി. ത​ന്റേ​തു​പോ​ലു​ള്ള അ​നു​ഭ​വം ആ​ർ​ക്കും വ​ര​രു​ത് എ​ന്ന തോ​ന്ന​ലി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് മു​ന്നി​ലു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​തം കൂ​ടി പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും സം​ശ​യം ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കി അ​വ​രെ വാ​യി​പ്പി​ച്ചും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച് പ്രോ​ൽ​സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചും മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​ക​ളെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചു. പ​ട്ടി​ണി വ്യാ​പ​ക​മാ​യ കാ​ല​ത്ത് ദ​രി​ദ്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കി​യും ട്യൂ​ഷ​ൻ കൊ​ടു​ത്തും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളെ നേ​ര​ത്തെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​യ​ക്കു​ന്ന ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ വി​ല​ക്കി. നി​ര​വ​ധി പേ​രെ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ചേ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ഐ.​എ.​എ​സ് നേ​ടി​യ പി.​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ജാ​ദ് മു​ത​ൽ വി​ദേ​ശ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രും വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ പ്രോ​ൽ​സാ​ഹ​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​രി​ലു​ണ്ട്. ത​രി​ശി​ലെ എ​ൻ.​യു.​കെ മൗ​ല​വി സ്മാ​ര​ക ലൈ​ബ്ര​റി​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​രി​ൽ മു​ഖ്യ​നാ​ണ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്. ഐ​ഡി​യ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മി​ടു​ക്ക​രാ​യ ദ​രി​ദ്ര വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ 23ാം ആ​ണ്ടി​ലും ക​ർ​മ​നി​ര​ത​നാ​ണ് നി​ശ്ശ​ബ്ദ​നാ​യ ഈ ​വി​ദ്യാ​സ്നേ​ഹി. സ​ഫി​യ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. അ​ഞ്ച് മ​ക്ക​ളു​ണ്ട്.

