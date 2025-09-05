Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightനവതിയിലും അക്ഷര...
    LIFE
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:29 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:29 PM IST

    നവതിയിലും അക്ഷര പ്രേമവുമായി അബൂബക്കര്‍

    text_fields
    bookmark_border
    aboobakar
    cancel
    camera_alt

    അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍

    ആ​ന​ക്ക​ര: അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​നെ യൗ​വ്വ​ന​ത്തി​ന്‍റെ തീ​ക്ഷ്ണ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​ര്‍. ന​വ​തി​യി​ലാ​ണ് ജീ​വി​ത​മെ​ങ്കി​ലും മ​ന​സ്സ് സാ​ഹി​ത്യ​വാ​സ​ന​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​റ​യാ​ര്‍ന്ന കൈ​ക​ളി​ലും എ​ഴു​ത്താ​ണി സ്വ​യം ച​ലി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. നീ​ണ്ട​കാ​ല​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ക​വൃ​ത്തി​ക്ക് 1991ല്‍ ​വി​രാ​മ​മി​ട്ട​പ്പോ​ഴും അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളെ കൈ​വി​ടാ​ന്‍ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല.

    നി​ര​വ​ധി ക​ഥ​ക​ളും പു​സ്ത​ക​ര​ച​ന​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളു​ടെ സ​മാ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സാ​ഹി​ത്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ മു​ഴു​കു​ക​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ആ​ദ്യ​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത് ദുഃ​ഖ​സ്മ​ര​ണ​ക​ള്‍ എ​ന്ന ഗ്ര​ന്ഥ​മാ​ണ്. 10ഓ​ളം ക​വി​ത​ക​ളും ക​ഥ​ക​ളു​മാ​ണ് ദുഃ​ഖ​സ്മ​ര​ണ​യി​ല്‍ ഇ​തി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്. 2013ല്‍ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ഴ​യ​കാ​ല ച​രി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ കോ​ര്‍ത്തി​ണ​ക്കി ‘എ​ന്‍റെ ത​ട്ട​കം’​എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. 2014ല്‍ ​ഭാ​ര​ത​പു​ഴ​യെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ‘നി​ള​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണം’​എ​ന്ന ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​വും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    1936ലാ​ണ് പ​ട്ടി​ത്ത​റ​ദേ​ശ​ത്ത് ചാ​ലി​പ​റ​മ്പി​ല്‍ ആ​ലി​യ​മ്മു​ണ്ണി​യു​ടെ മ​ക​നാ​യി ജ​നി​ച്ച​ത്. ക​ര്‍ഷ​ക​നും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു പി​താ​വ്. പ​ത്താം​ത​രം പാ​സാ​യ​ശേ​ഷം 1955ല്‍ ​പ​ട്ടി​ത്ത​റ​യി​ലും വാ​യ​ന​ശാ​ല​യും കൃ​ഷി​ക്കാ​രെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് കി​സാ​ന്‍ സ​ഭ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി​യി​ലും ത​ന്‍റെ വ്യ​ക്തി​മു​ദ്ര​പ​തി​പ്പി​ച്ചു. 1975ല്‍ ​നാ​ട്ടി​ല്‍ വൈ​ദ്യു​തി​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ന്‍ ഏ​റെ പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചു. പ​ലി​ര​ഹി​ത വാ​യ്പ സം​ഘ​വും തു​ട​ങ്ങി നാ​ട്ടു​കാ​രെ​സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും മു​ന്നി​ട്ടു നി​ന്നു. ഈ​മാ​സം ഏ​ഴി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ധ്യാ​പ​ക സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മാ​സ്റ്റ​റെ ആ​ദ​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Newsteachers dayPalakkadLife stories
    News Summary - teachers day special story
    Similar News
    Next Story
    X