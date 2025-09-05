Begin typing your search above and press return to search.
    സു​ഗ​ത​ൻ സാ​ർ, അ​ക്ഷ​ര​മു​റ്റ​ത്തെ ക​രു​ത​ൽ​സ്​​പ​ർ​ശം

    ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക​ദി​നം ഇ​ന്ന്​
    സു​ഗ​ത​ൻ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: പു​റ​ത്ത് വെ​യി​ല്‍ തി​ള​ച്ചു​മ​റി​യു​ന്ന ഒ​രു​പ​ക​ലി​ല്‍, ക​ത്തു​ന്ന ചൂ​ടി​നെ വി​യ​ര്‍പ്പു​ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​യി ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ക​യ​റി​വ​ന്ന ഒ​രു മു​ത്ത​ശ്ശി ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു​പൊ​തി നീ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ട് ചോ​ദി​ച്ചു: ‘അ​ന​ന്തു​വി​ന്റെ ക്ലാ​സ​ല്ലേ ഇ​ത്?’ -അ​തെ​യെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ന്​ മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​വ​ര്‍ കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഒ​രു ക​വ​ര്‍ മു​ന്നി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി.

    അ​മ്മ​യു​ടെ മാ​ന​സി​ക​പ്ര​ശ്‌​നം മൂ​ലം അ​ച്ഛ​ന്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു​പോ​യ​തോ​ടെ പ​ട്ടി​ണി​യി​ലാ​യ ത​ന്റെ കൊ​ച്ചു​മ​ക​ന് കു​റ​ച്ച് ബ്ര​ഡു​മാ​യി എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു ആ ​വ​യോ​ധി​ക. താ​മ​ര​ക്കു​ളം വി​ജ്ഞാ​ന​വി​ലാ​സി​നി ഹ​യ​ര്‍സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ്രൈ​മ​റി വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ന്‍ എ​ല്‍. സു​ഗ​ത​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച സം​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    12 വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് ഒ​രി​ക്ക​ല്‍ ക്ലാ​സ്​ എ​ടു​ക്ക​വേ ന​ട​ന്ന ഈ ​സം​ഭ​വം, ഒ​ഴി​ഞ്ഞ വ​യ​റു​മാ​യി ത​ന്റെ മു​ന്നി​ലി​രു​ന്ന് വി​ദ്യ അ​ഭ്യ​സി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു​കു​ട്ടി​യു​ടെ സ​ങ്ക​ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് വെ​ളി​ച്ചം വീ​ശു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ​യും സു​മ​ന​സ്സു​ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​യ 10 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘കാ​രു​ണ്യ​സ്പ​ർ​ശം സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി’ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി. ‘സ​ഹാ​യ​ഹ​സ്​​തം’ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്​​ദു​ൽ​ക​ലാം സ്​​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്​ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം 6,70,000 രൂ​പ ധ​ന​സ​ഹാ​യം കൈ​മാ​റി.

    മ​ന​സ്സി​ൽ തോ​ന്നു​ന്ന ആ​ശ​യം ആ​ദ്യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ്വ​ന്തം സ്​​കൂ​ളി​ലാ​ണ്. പി​ന്നീ​ട​ത്​ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ​ത​ന്നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​യാ​ണ്. അ​തി​ൽ പ്ര​ധാ​നം വി​ഷം​തീ​ണ്ടി​യ പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രാ​യ ഒ​റ്റ​യാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യാ​പ​ക അ​വാ​ർ​ഡ്, വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വ​ന​മി​ത്ര അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള ഡോ. ​എ.​പി.​ജെ. അ​ബ്ദു​ൽ​ക​ലാം പു​ര​സ്കാ​രം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ ടീ​ച്ച​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, എ​ലി​സ്​​റ്റ​ർ പു​ര​സ്കാ​രം, മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള ജെ.​സി.​ഐ പു​ര​സ്​​കാ​രം എ​ന്നി​വ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൊ​ല്ലം ശാ​സ്ത്രാം​കോ​ട്ട പൗ​ർ​ണ​മി​യി​ലാ​ണ്​ താ​മ​സം. ഭാ​ര്യ: വി.​എ​സ്. അ​നൂ​പ (റ​വ​ന്യൂ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട). മ​ക്ക​ൾ: ഭ​വി​ൻ സു​ഗ​ത​ൻ, ഭ​വി​ക ല​ക്ഷ്മി (വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ).

    ‘ക്ലാ​സി​ലൊ​രു പു​സ്​​ത​ക​​​പ്പെ​ട്ടി’

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വോ​ടെ വാ​യ​ന കു​റ​ഞ്ഞ​തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ‘ക്ലാ​സി​ലൊ​രു പു​സ്ത​ക​പ്പെ​ട്ടി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബ​ർ​ത്ത്​​ഡേ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​പു​സ്ത​കം​ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ വാ​യ​ന​യു​ടെ ലോ​ക​​ത്തേ​ക്ക്​ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചു.

    ഇ​ത്​ മ​റ്റ്​ സ്​​കൂ​ളി​ലേ​ക്കും ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ നി​വേ​ദ​നം സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഗാ​യ​ക​രാ​കു​ന്ന ‘പ​ള്ളി​ക്കൂ​ടം ടി.​വി മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ്​’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ​പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഗാ​ന​മേ​ള ട്രൂ​പ്പു​മു​ണ്ട്.

