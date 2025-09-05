Begin typing your search above and press return to search.
    LIFE
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:33 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:33 PM IST

    ഇ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ന സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​മാ​യി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ

    Jobutti - Mary Raji couple
    ജോ​ബു​ട്ടി - മേ​രി രാ​ജി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ

    പ​ഴ​ഞ്ഞി: ഒ​രേ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച​വ​ർ പി​ന്നീ​ട് ജീ​വി​ത പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി മാ​റി. അ​തേ സ്കൂ​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​രു​വ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യി. പ​ഴ​ഞ്ഞി മൂ​ലേ​പ്പാ​ട്ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കൊ​ള്ള​ന്നൂ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ ജോ​ബു​ട്ടി - മേ​രി​രാ​ജി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ വി​ശ്ര​മ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും അ​ധ്യാ​പ​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ്നേ​ഹ​വും ഓ​ർ​മ​ക​ളും അ​യ​വി​റ​ക്കി ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ്. കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​ങ്ക​ൽ കൊ​ള്ള​ന്നൂ​ർ മൂ​ലേ​പ്പോ​ട്ട് ചേ​റ​പ്പ​ൻ - തേ​ത്തു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് ജോ​ബു​ട്ടി. കൃ​ഷി​യി​ൽ അ​ധ്വാ​ന​ജീ​വി​തം ന​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും മ​ക്ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ട് ന​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി മോ​ളു​കു​ട്ടി​യു​ടെ പാ​ത പി​ൻ​പ​റ്റി​യാ​ണ് ജോ​ബു​ട്ടി അ​ധ്യാ​പ​ന രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്. 1976 ൽ ​പെ​ങ്ങാ​മു​ക്ക് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ബ​യോ​ള​ജി അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. 31 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം 2007 ൽ ​വി​ര​മി​ച്ചു. പെ​ങ്ങാ​മു​ക്ക് പു​ലി​ക്കോ​ട്ടി​ൽ ചാ​ക്കോ​രു - എ​ള​ച്ചാ​ർ ദ​മ്പ​തി​മാ​രു​ടെ മൂ​ന്ന് പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ മൂ​ത്ത മ​ക​ളാ​ണ് മേ​രി​രാ​ജി. അ​മ്മ​യെ പി​ൻ​പ​റ്റി​യാ​ണ് മേ​രി അ​ധ്യാ​പ​ന രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പെ​ങ്ങാ​മു​ക്ക് ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ ക​ണ​ക്ക് അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​വ​ർ 2015ലാ​ണ് വി​ര​മി​ച്ച​ത്.

    പ​ഴ​ഞ്ഞി സെ​ന്റ്. മേ​രീ​സ് ന​ഗ​റി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ പൂ​ന്തോ​ട്ടം ഒ​രു​ക്കി​യും പ​രി​പാ​ലി​ച്ചു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ വി​ശ്ര​മ​ജീ​വി​തം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​റ്റ​ത്ത് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ലു​ള്ള താ​മ​ര​പൂ​ക്ക​ളും ഓ​ർ​ക്കി​ഡു​മ​ട​ക്കം പൂ ​ചെ​ടി​ക​ളെ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മ​ക്ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ളും സ്വ​ന്തം മ​ക്ക​ളെ പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ന കാ​ല​ത്ത് ന​ൽ​കി​യ സ്നേ​ഹം തി​രി​ച്ചു​കി​ട്ടു​ന്ന​ത് സ​ന്തോ​ഷ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:retirementCouplesTeachers' DayLifestyle
    News Summary - Teachers' Day; Couple with teaching memories in retirement
